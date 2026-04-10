सरकारी दिरंगाईचा फटका वकिलांनी का सोसायचा? उच्च न्यायालयाचा सवाल
अतिरिक्त सरकारी वकील पदभरतीत प्रशासकीय दिरंगाई झाल्यामुळं वयोमर्यादा ओलांडलेल्या इच्छुक उमेदवारांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा.
Published : April 10, 2026 at 8:26 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता (एपीपी) अ-गट पदाच्या भरती प्रक्रियेतील सरकारी दिरंगाईचा फटका बसलेल्या वकिलांना मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलासा दिला आहे. सरकारी विलंबाचा फटका उमेदवारांना नको, असं स्पष्ट करत उच्च न्यायालयानं वयोमर्यादा ओलांडलेल्या याचिकाकर्त्यांचे अर्जही स्वीकारण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिलेत. तसंच झालेल्या दिरंगाईबाबत राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश जारी केलेत.
काय आहे प्रकरण? : राज्य सरकारनं 18 मार्च 2026 रोजी अतिरिक्त सरकारी अभियोगक्ता पदासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. या पदासाठी साल 1997 च्या नियमांनुसार 36 वर्षे आणि सुधारित नियमांनुसार 38 वर्षे अशी वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, ही जाहिरातच मुळात 5-6 वर्षे उशिरा काढल्यानं अनेक उमेदवारांचं वय उलटून गेलं. त्यामुळे सहाजिकच ते या भरती प्रक्रियेला मुकले होते. याप्रकरणी 50 पेक्षा जास्त उमेदवारांनी ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर, ऍड सुरेश पाकळे, ऍड सुमित काटे, ऍड, निलेश देसाई यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय.
उच्च न्यायालयाचे निर्देश काय? : या याचिकेवर न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं हायकोर्टाला सांगण्यात आलं की, सर्वोच्च न्यायालयानं डिसेंबर 2019 मध्येच भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. तरीही राज्य सरकारनं फेब्रुवारी 2025 पर्यंत एमपीएससीला मागणीपत्र पाठवलंच नाही. या विलंबामुळे अनेक पात्र उमेदवार आता वयोमर्यादेच्या बाहेर गेलेत, ज्यात कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोगक्त्यांचाही समावेश आहे. उच्च न्यायालयानं या याचिकेची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारच्या दिरंगाईचा फटका उमेदवारांना सोसावा लागू नये, असं स्पष्ट करत वयोमर्यादा ओलांडलेल्या याचिकाकर्त्यांचेही अर्ज स्वीकारण्याचे आदेश जारी करत सुनावणी 5 मे पर्यंत तहकूब केली.
सर्व याचिकाकर्त्यां वकिलांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा :
- उमेदवारांनी 17 एप्रिल 2026 रोजी सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत आपले उमेदवारी अर्ज सादर करावेत.
- कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या अनुभवाच्या प्रमाणपत्राबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी कायद्यानुसार त्यावर तातडीनं निर्णय घ्यावा.
- वयोमर्यादेचा हा दिलासा सध्या केवळ याबाबत न्यायालयात दाद मागत आलेल्या याचिकाकर्त्यांपुरताच मर्यादित असेल, असंही उच्च न्यायालयानं आपल्या आदेशांत नमूद केलंय.
हेही वाचा :