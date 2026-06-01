जातप्रमाणपत्र दिलं नाही म्हणून प्रशिक्षणार्थी कर्मचाऱ्याला कामावरून काढता येणार नाही, उच्च न्यायालयाचा बीएआरसीला दणका
बीएसआरसी प्रशासनाचे आदेश चुकीचे आणि बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत प्रशिक्षणार्थी कर्मचारी अमित कुमार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
Published : June 1, 2026 at 3:29 PM IST
मुंबई : आपलं सुधारित जात पतडाळणी प्रमाणपत्र जमा न केल्याबद्दल एका प्रशिक्षणार्थी कर्मचार्याला तडकाफडकी सेवेतून काढत असल्याची भाभा अणुसंशोधन केंद्राची (बीएआरसी) नोटीस मुंबई उच्च न्यायालयानं रद्द केली आहे. सेवेत रूज होताना आपण संस्थेला आवश्यक असलेलं जातप्रमाणपत्र यापूर्वीच जमा केलं आहे, असा दावा या प्रशिक्षणार्थी कर्मचाऱ्यानं उच्च न्यायालयात केला आहे. ज्या आधारावर अंतिम निकाल लागेपर्यंत याप्रकरणी बीएआरसीला कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश देत त्यांनी या कर्मचाऱ्याला बजावलेली सेवा समाप्तीच्या नोटिशीला मुंबई उच्च न्यायालयानं अंतरिम स्थगिती दिलेली आहे.
काय आहे प्रकरण? : अमित कुमार हे भाभा अणुसंशोधन केंद्र (बीएआरसी) इथं ट्रेनी म्हणून गेल्या 18 महिन्यांपासून कार्यरत आहेत. मात्र त्यांनी आपलं जातप्रमाणपत्र जमा न केल्याचा ठपका ठेवत बीएआरसीनं त्यांना 22 मे रोजी नोटीस बजावली. यामध्ये येत्या सात दिवसांत जर योग्य जातपडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्यांची सेवा तत्काळ समाप्त करण्यात येईल, असं त्यांना सांगण्यात आलं.
याचिकाकर्त्यांचा दावा काय? : दरम्यान, बीएसआरसी प्रशासनाचे हे आदेश चुकीचे आणि बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत प्रशिक्षणार्थी कर्मचारी अमित कुमार यांनी या नोटीस विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अॅड. प्रियांशू मिश्रा यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत त्यांनी दावा केला की, बीएआरसी प्रशासनाचा दावा चुकीचा असून कामावर रूजू होतानाच सर्व कागदपत्रे जमा केली होती, ज्यात जातप्रमाणपत्राचाही समावेश होता.
उच्च न्यायालयाचा निकाल काय? : या याचिकेवर सुटीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शाम चांडक आणि न्यायमूर्ती श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं युक्तीवाद करताना खंडपीठाला सांगण्यात आलं की, मुंबई उच्च न्यायालयानं यात तातडीनं हस्तक्षेप नाही केला तर याचिकाकर्त्यानं मोठ्या मेहनतीनं मिळवलेली नोकरी काढून घेतली जाईल. जो या तरूण उमेदवारावर अन्याय ठरेल. यावर बीएआरसीच्यावतीनं अॅड. डि. पी. सिंह यांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडताना स्पष्ट केलं की, याबाबत प्रशासनाकडून योग्य त्या सूचना मागून घेण्यासाठी सरकारी वकिलांना वेळ हवा आहे. दरम्यान, सरकारी वकिलांची ही विनंती मान्य करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठानं हे प्रकरण येत्या 19 जून रोजी नियमित खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी तहकूब केलं आणि तोपर्यंत याचिकाकर्त्या कर्मचार्याला दिलासा देत त्याला नोकरीवरुन तूर्तास हटवण्यात येऊ नये, असे आदेश बीएआरसी प्रशासनाला दिले आहेत.
