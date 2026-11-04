मालवणीतील 14 अनधिकृत शाळातील विद्यार्थ्यांना हायकोर्टाचा अंतरिम दिलासा
चालू शैक्षणिक वर्षाच्या मध्येच शाळांना टाळं ठोकून हजारो विद्यार्थ्यांचं नुकसान करता येणार नाही, पालिकेला तूर्तास कोणतीही कठोर कारवाई करण्यास कोर्टाची मनाई केली.
Published : November 4, 2026 at 5:15 PM IST
मुंबई - मालाड, मालवणी परिसरातील 14 प्राथमिक शाळातील हजारो विद्यार्थ्यांना अखेर हायकोर्टानं मोठा दिलास दिलाय. या सर्व शाळा अनधिकृत ठरवत त्यांना टाळं लावण्याची नोटीस मुंबई महापालिकेनं धाडलीय. याविरोधात काही शाळांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेताच हायकोर्टानं याची गंभीर दखल घेतली. या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करता, चालू शैक्षणिक वर्षाच्या मध्येच या विद्यार्थ्यांचं शिक्षण थांबणार नाही. त्यामुळे पालिकेच्या या कारवाईला हायकोर्टानं तात्पुरती स्थगिती देत कोणतीही कठोर करवाई करण्यास महापालिकेला मनाई केलीय.
पालिकेची भूमिका काय - मुंबई पालिकेच्या या नोटीसला नाझिर खान यांनी जनहित याचिका दाखल करून आव्हान दिलंय. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर या जनहित याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. नवीन विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ नका, असं वारंवार या शाळांना नोटीस पाठवून बजावण्यात आलंय. तरीदेखील या शाळा विद्यार्थ्यांना प्रवेशच देत त्याचं शिक्षण सुरू ठेवत आहेत, तसंच या शाळा केलेल्या निर्देशांकडे जाणूनबूजून कानाडोळा करतात. गेल्या काही वर्षांपासून सतत काही ना काही कारण देत या शाळा जागा सोडण्यास नकार देतायत असा आरोप पालिकेच्यावतीनं वकील पौर्णिमा कंथारिया यांनी केला.
हायकोर्टाचे निर्देश काय - या परिस्थितीत पालिकेच्या सक्षम प्राधिकरणाची भूमिका महत्त्वाची आहे. या शाळेतील विद्यार्थ्यांचं चालू शैक्षणिक वर्ष मध्येच विस्कळीत किंवा अस्थिर होता कामा नये. तसं झाल्यास त्यांचे गंभीर परिणाम होऊन या निष्पाप विद्यार्थ्यांचं कधीही भरून न येणारं नुकसान होईल, त्याची आम्हाला जास्त चिंता आहे, असं निरीक्षण हायकोर्टानं नोंदवलंय. त्यामुळे चालू शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांचं भवितव्य लक्षात घेता या शाळांवर कारवाई करण्यास हायकोर्टानं मनाई केलीय. तसंच पुढील नवं शैक्षणिक वर्ष सुरू व्हायच्या आत संबंधित शाळांनी सर्व निकषांची पूर्तता करत रितसर पालिकेकडे अर्ज करावा. तसंच पालिका प्रशासनानंही सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करत परिस्थितीचा सारासार विचार करून पुढील योग्य ती कारवाई करावी असे निर्देश दिलेत.
काय आहे प्रकरण - मुंबईतील तब्बल 164 शाळा विनापरवाना योग्य त्या पायाभूत सोयी सुविधा नसतानाही सुरू असल्याचा ठपका ठेवत मुंबई महापालिकेनं त्यांना शाळा बंद करण्याची नोटीस पाठवलीय. यात मालवणीतील काही शाळांनादेखील पालिकेनं नोटीस धाडली आहे. या शाळेत गरीब कुटुंबातील विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मालवणी परिसरात असलेल्या पालिकेच्या शाळेत या विद्यार्थ्यांचं समायोजन करता येणार नाही. शाळा बंद झाल्यास या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर गदा येईल, अशी व्यथा या याचिकेत नमूद करण्यात आलेली आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं तूर्तास या शाळांवर कारवाई करण्यास पालिकेला मनाई करत याप्रकरणाची सुनावणी चार आठवड्यांकरता तहकूब केलीय.
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