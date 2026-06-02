चोरी झालेला डेटा लिक करण्याची धमकी देणाऱ्या अज्ञात हॅकर्स आणि सायबर भामट्यांना हायकोर्टाचा थेट इशारा
'सायबर हल्ल्याला बळी पडलेल्या एचडीएफसी एएमसीला हायकोर्टानं मोठा दिलासा देत गुप्त माहिती बाहेर आल्यास ती जाहीर करणाऱ्याला त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील', असं हायकोर्टानं सांगितलंय.
Published : June 2, 2026 at 12:09 PM IST
मुंबई : ऑनलाईन सायबर फसवणूक प्रकरणात एचडीएफसी एसेट मॅनेजमेंट कंपनीला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळालाय. कंपनीचा डेटा लिक करण्याची धमकी देणाऱ्या अज्ञात हॅकर्स विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी अंतरिम मनाई हुकूम आदेश मंजूर केलाय.
काय आहे प्रकरण? - 16 मे रोजी कंपनीच्या आयटी प्रणालीमध्ये काही संशयास्पद हालचाली आढळल्या होत्या. त्यानंतर मॉर्फियस या हॅकर्सच्या कुप्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय गटाकडून पाठविलेल्या ई-मेलमध्ये कंपनीच्या प्रणालीतून 680 जीबीहून अधिकची संवेदनशील माहिती चोरल्याचा दावा करण्यात आला. या सायबर हल्ल्याची माहिती मिळताच कंपनीनं तत्काळ सुरक्षा प्रोटोकॉल सक्रिय करून नुकसान नियंत्रणासाठी तातडीच्या उपाययोजना सुरू केल्या. तसेच या घटनेची सारी माहिती त्वरित सेबीलाही देण्यात आली. याशिवाय खबरदारीचा उपाय आणि कारवाईचा एक भाग म्हणून आपला सारा डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि हॅकर्सना हा डेटा कुठेही प्रसारित करण्यापासून रोखण्यासाठी संबधित कंपनीनं लागलीच मुंबई उच्च न्यायालयातही धाव घेतलीय.
हायकोर्टाचे निर्देश काय? - या संदर्भात दाखल याचिकेवर सुट्टीकालीन कोर्टाचे न्यायमूर्ती श्रीराम शिरसाट यांच्या एकलपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हायकोर्टानं आपल्या आदेशांत नमूद केलंय की, चोरी झालेला गोपनीय डेटा गैरवापरासाठी वापरला गेला किंवा सार्वजनिक करण्यात आला तर त्याचे अत्यंत गंभीर परिणाम होऊ शकतात. तसेच कंपनीचं आणि मुख्यत: ग्राहकांचं कधीही भरून न निघणारं नुकसान होऊ शकतं. त्यामुळे कोणत्याही अज्ञात व्यक्तीला, हॅकर्सला किंवा सायबर गुन्हेगाराला चोरलेला हा डेटा वापरण्यास, तो कुठेही प्रदर्शित करण्यास किंवा कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर लिक करण्यास पूर्णपणे मनाई आहे, असे आदेश देत मुंबई उच्च न्यायालयानं या प्रकरणावरील सुनावणी 16 जून रोजी नियमित खंडपीठापुढे घेण्याचे निर्देश दिलेत.
