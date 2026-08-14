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आरोग्य सेविकांना 'स्वयंसेवक' म्हणत किमान वेतन नाकारणं योग्य नाही - हायकोर्ट

मुंबई महापालिकेच्या सेवेतील तीन हजार आरोग्य सेविकांना त्यांचं आजवरच्या थकीत मानधनातील फरकाची रक्कम अदा करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिलेत.

Bombay high court
मुंबई उच्च न्यायालय (File Photo - ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 14, 2026 at 7:51 AM IST

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मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या आरोग्य विभागात काम करणाऱ्या आरोग्य सेविकांना केवळ ‘स्वयंसेवक’ म्हणून संबोधत त्यांना किमान वेतनाच्या हक्कापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असं स्पष्ट करत पालिकेसाठी काम करणाऱ्या आरोग्य सेविकांना संबंधित अधिसूचनेनुसार किमान वेतन हे द्यावंच लागेल असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने जारी केलेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या आदेशांमुळे पालिकेच्या 3000 आरोग्य सेविकांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे.

काय आहे प्रकरण? - किमान वेतन अधिनियम, 1948 अंतर्गत प्राधिकरण आणि मुंबई शहर सहाय्यक कामगार आयुक्तांनी 7 सप्टेंबर 2020 रोजी आरोग्य सेविकांना लागू असलेलं वेतन आणि त्यांना प्रत्यक्ष दिलेलं मानधन यातील फरकाची रक्कम त्यांना अदा करण्याचे आदेश पालिकेला दिले होते. या आदेशाविरोधात मुंबई महापालिकेनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

कसा झाला युक्तिवाद? - यात प्रतिवादी बनवण्यात आलेल्या सेविकांकडून युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगण्यात आलं की, महापालिका त्यांच्या सेवांचा दीर्घकाळ वापर करून घेत आहे मात्र त्यांना कमी मानधन देत आहे, त्यामुळे त्यांना कायद्यानुसार किमान वेतन हे मिळायलाच हवं. 24 फेब्रुवारी 2015 रोजी किमान वेतनाची अधिसूचना जारी झाल्यानंतर या आरोग्य सेविकांना किमान वेतनातील फरकाची रक्कम मिळायला हवी अशी रास्त मागणीदेखील त्यांनी पालिका प्रशासनाकडे केली होती. पालिकेच्यावतीनं मात्र हायकोर्टात हा युक्तिवाद फेटाळण्यात आला.

पालिकेचा दावा हायकोर्टाकडून अमान्य - आरोग्य सेविका या महापालिकेच्या कर्मचारी नसून त्या 'स्वयंसेवक' आहेत. त्यामुळे त्यांना किमान वेतन देण्याचा प्रश्नच येत नाही. त्या दिवसाला केवळ 5 तास काम करतात आणि त्यांना 14000 इतकं मानधन मिळतं. यापेक्षा जास्त रक्कम त्यांना देता येणार नाही, असा दावा पालिकेच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला. हायकोर्टानं दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून घेत पालिकेला चांगलंच फटकारलंय. जरी आरोग्य सेविकांना स्वयंसेवक म्हणून संबोधले जात असलं तरी मात्र प्रत्यक्षात त्या महापालिकेच्या कामगारांप्रमाणेच रस्त्यांवर काम करतात. गेल्या 38 वर्षांपासून आरोग्य सेविका पालिकेसाठी झटून काम करत आहेत. त्यामुळे त्यांचं काम हे केवळ तात्पुरत्या गरजेपुरतं मर्यादीत नाही, असे खडे बोल सुनावत हायकोर्टानं या 3000 आरोग्य सेविकांना किमान वेतन देण्याचे आदेश मुंबई महापालिकेला दिले आहेत.

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TAGGED:

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मुंबई उच्च न्यायालय
BOMBAY HIGH COURT ON HEALTH WORKERS

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