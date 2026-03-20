कोरोनात मृत्यू झालेल्या न्यायालय लिपिकाला हायकोर्टाकडून दिलासा, 50 लाखांची भरपाई देण्याचे निर्देश
केवळ नियमावर बोट ठेवत सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पीडित कुटुंबियांना भरपाई नाकारणं योग्य नाही, असं म्हणत उच्च न्यायालयानं न्यायालय लिपिकाच्या कुटुंबाला नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिला.
Published : March 20, 2026 at 4:15 PM IST
मुंबई : कोरोनामुळं मृत्यू झालेल्या चिपळूण येथील एका न्यायालय लिपिकाच्या कुटुंबाला 50 लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत. 30 जून 2021 पर्यंत कोविडमुळं मृत्यू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबालाच शासनाकडून भरपाई दिली जाते. हा राज्य शासनाचा दावा अमान्य करत उच्च न्यायालयानं हे आदेश दिले आहेत. संतोष शिंदे असं मृत लिपिकाचं नाव आहे.
काय आहे प्रकरण ? : चिपळूण नगर दिवाणी न्यायालयात शिंदे लिपिक पदावर कामाला होते. जून 2021 मध्ये त्यांना कोरोनाचं निदान झालं होतं. त्यातच उपचारा दरम्यान 3 जुलैला त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार त्यांच्या कुटुंबानं राज्य सरकारकडं नुकसान भरपाईसाठी अर्ज केला होता. मात्र, 30 जून 2021 च्या आधी मृत्यू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबालाच भरपाई दिली जाते, असं सांगत प्रशासनानं शिंदे कुटुंबाला नुकसान भरपाई नाकारली. त्याविरोधात संतोष शिंदे यांच्या पत्नीनं ॲड. तेजपाल इंगळे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
उच्च न्यायालयाचा निकाल काय? : या याचिकेवर न्यायमूर्ती माधव जामदार आणि न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयानं निकाल याचिकाकर्त्यांच्या बाजूनं दिला. केवळ 30 जूननंतर कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला या कारणावरून पीडित कुटुंबाला नुकसान भरपाई नाकारता योग्य ठरणार नाही, असा युक्तिवाद ॲड. इंगळे यांनी केला होता. हा युक्तीवाद मान्य करत उच्च न्यायालयानं ही याचिका मंजूर केली. शिंदे यांच्या कुटुंबाला येत्या सहा आठवड्यात 50 लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश जारी केलेत.
सरकारी नियमांतील कमजोरीवर न्यायालयानं बोट ठेवलं : याबाबत सरकारी नियम स्पष्ट आहे, जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याला कर्तव्यावर असताना 14 दिवसांत कोरोनाची लागण झाली. त्यानंतर तो रुग्णालयात दाखल असेल किंवा त्याचा कोरोनामुळंच मृत्यू झाल्याचं स्पष्ट झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला भरपाई दिली जाईल. राज्य शासनानं यासंदर्भात जारी केलेल्या जीआरमध्ये हे स्पष्टपणे नमूद केलेलं आहे. याप्रकरणात संतोष शिंदे हे 31 मे पर्यंत सरकारी सेवेत आपल्या कर्तव्यावर होते. त्यांना 14 जूनला कोरोनाची लागण झाली होतीय त्यामुळं ते या नियमात बसतात. तेव्हा त्यांच्या कुटुंबाला भरपाई मिळायलाच हवी, असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयानं शिंदे कुटुंबियांची याचिका मान्य करत त्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हेही वाचा :