'डिम्ड कन्व्हेयन्स' करताना मोकळ्या जागेवर सोसायटीचा हक्क नाकारता येणार नाही, हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
सोसायटीच्या आवारात असलेली मोकळी जागा आणि संपूर्ण लेआउटमधील 'रिक्रिएशनल ग्राउंड'चा हिस्सा मिळणं हा सोसायटीचा कायदेशीर अधिकार आहे - हायकोर्ट
Published : April 28, 2026 at 10:17 PM IST
मुंबई : इमारतीचं 'डिम्ड कन्व्हेयन्स' (मानवी अभिहस्तांतरण) हे केवळ त्या इमारतीच्या बांधकामापुरतंच मर्यादित नसून त्यात सोसायटीच्या आवारात असलेली मोकळी जागा आणि संपूर्ण लेआउटमधील 'रिक्रिएशनल ग्राऊंड'चा हिस्सा मिळणं हा देखील सोसायटीचा कायदेशीर अधिकार आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी एका निकालात दिलाय. न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठानं हा महत्त्वपूर्ण निकाल देत गृहनिर्माण संस्थांच्या हिताच्या दृष्टीनं दिलेला हा एका मोठा निकाल आहे.
काय आहे प्रकरण? - भाईंदर येथील 'राशेश को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी'नं जिल्हा उपनिबंधकांनी त्यांच्याविरोधात दिलेल्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागत याचिका दाखल केली होती. उपनिबंधकांनी केवळ इमारतीच्या बांधकामाखालील जागेचं कन्व्हेयन्स मंजूर केलं होतं. मात्र सोसायटीच्या परिसरातील मोकळी जागा तसेच सोसायटीचे इतर काही हक्क नाकारले होते. उपनिबंधकांच्या त्या निर्णयाला सोसायटीने ॲड. भाविन गडा यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
हायकोर्टाचे नेमके निर्देश काय? - या याचिकेत न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणी झाली होती. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत हायकोर्टानं यावर मंगळवारी आपला सविस्तर असा 34 पानी निकाल जाहीर केला. मोफा कायदा हा सदनिका खरेदीदारांचे हित जपण्यासाठी तयार केलेला आहे. प्रवर्तक केवळ इमारतीचा सांगाडा हस्तांतरित करून मोकळी जागा स्वतःकडे ठेवू शकत नाहीत. इमारतीच्या वापरासाठी आवश्यक असलेली मोकळी जागा, वाहनतळ आणि अग्निशमन दलाच्या गाड्या येण्या-जाण्यासाठी लागणारा रस्ता हा इमारतीचा अविभाज्य भाग आहे. संपूर्ण लेआउटमध्ये असलेल्या मोकळ्या जागेवर त्या लेआउटमधील सर्व सोसायट्यांचा अविभाज्य आणि प्रमाणित हिस्सा असतो, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयानं नोंदवलंय. तसेच याबाबत जिल्हा उपनिबंधकांनी दिलेला आदेश रद्द करत याचिकाकर्त्या सोसायटीला पुढील 8 आठवड्यांत सुधारित क्षेत्रासह 'डिम्ड कन्व्हेयन्स'चे नवीन प्रमाणपत्र जारी करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिलेत.
