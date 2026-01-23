शहरी नक्षलवाद प्रकरणातील आरोपी सागर गोरखे आणि रमेश गायचोरला अखेर हायकोर्टाकडून जामीन मंजूर
आरोपींना कोणत्याही खटल्याविना दीर्घकाळ कारागृहात ठेवता येणार नसल्याचं स्पष्ट करत हायकोर्टाकडून सशर्त जामीन मंजूर केलाय.
Published : January 23, 2026 at 3:12 PM IST
मुंबई : शहरी नक्षलवादप्रकरणी अटकेत असलेल्या दोन आरोपींना शुक्रवारी हायकोर्टाकडून जामीन देण्यात आलाय. कबिर कला मंचशी संबंधित सागर गोरखे आणि रमेश गायचोर या दोघांना 5 वर्षांच्या कारावासानंतर हा जामीन देण्यात आलाय. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठानं हा निकाल जाहीर करताना या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याकरिता कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही. याचिकाकर्त्यांना कोणत्याही खटल्याविना दीर्घकाळ कारागृहात ठेवता येणार नाही, असं हायकोर्टानं या निकालात स्पष्ट केलंय.
कोण आहेत आरोपी? - 1 जानेवारी 2018 रोजी पुण्यातील कोरेगाव-भीमा येथे घडलेल्या घटनेनंतर राज्यभरात दंगल उसळली होती. त्याच्या पूर्वसंध्येला 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेच्या कार्यक्रमात सहभाग असल्याचा आरोप करत दिल्ली विद्यापीठाचे सहयोगी प्राध्यापक हानी बाबू आणि कबीर कला मंच या सांस्कृतिक गटाचे तीन सदस्य सागर गोरखे, रमेश गायचोर आणि ज्योती जगताप यांना अटक करण्यात आली होती. मुख्य आरोपी आणि नक्षलवादी नेता मिलिंद तेलतुंबडेनं कबिर कला मंचच्या या सदस्यांशी चर्चा केली होती. तसेच या तिघांनी अन्य व्यक्तींच्या मदतीनं एल्गार परिषदेच्या कार्यक्रमात माओवादी विचारसरणीचा प्रसार केल्याचा आरोप एनआयएनं केला आहे. या प्रकरणी गेल्याच महिन्यांत प्राध्यापक हनी बाबू यांनाही हायकोर्टानं सशर्त जामीन मंजूर केलाय.
काय होता याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद?- शहरी नक्षलवादाच्या प्रकरणी एनआयएनं अटक केल्यापासून हे आरोपी कोणत्याही खटल्याविना कारागृहात आहेत. त्यांच्याविरुद्धच्या खटल्यात अद्यापपर्यंत कोणतेही आरोपही निश्चित झालेले नाहीत. तपासयंत्रणेला केवळ त्यांना कारागृहात खितपत ठेवायंचय. पण एखाद्या आरोपीला खटल्याविना इतक्या मोठ्या कालावधीसाठी कारागृहात ठेवणं हे त्याच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानंही याबाबत दिलेल्या अनेक निकालांत स्पष्ट केलंय, असा युक्तिवाद त्यांचे वकील युग चौधरी यांनी हायकोर्टात केला होता. जो मान्य करत हायकोर्टानं या दोन्ही आरोपींना प्रत्येकी 1 लाख रुपयांचा जामीन मंजूर केलाय. आरोपींनी आपला राहण्याचा पत्ता आणि मोबाईल नंबर तपासयंत्रणेकडे नोंदवणं अनिवार्य राहील, तसेच त्यांना मोबाईल बंद ठेवण्याची मुभा नसेल. याशिवाय मुंबई एनआयए कोर्टाच्या कार्यक्षेबाहेर जाण्यास मनाई करत तपासअधिकाऱ्यांसमोर नियमित हजेरी लावण्याचे आदेश जारी करण्यात आलेत.
एनआयएचा युक्तिवाद - या सर्वांविरोधात गंभीर गुन्ह्याच्या कटात थेट सहभाग असल्याचे पुरावे तपासयंत्रणेकडे उपलब्ध आहेत. इतक्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये केवळ दीर्घ तुरुंगवासाच्या आधारावर जामीन मंजूर करता येणार नाही, असा युक्तिवाद एनआयएच्या वतीनं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी हायकोर्टात केला होता. पुण्याजवळीत कोरेगाव-भीमा इथं 31 डिसेंबर 2017 रोजी पार पडलेल्या एल्गार परिषदेचा शहरी नक्षलवादाशी संबंध जोडत पुणे पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी 16 जणांना अटक करण्यात आली होती. ज्यात पोलिसांनी तीन आरोपपत्र दाखल केलीत. त्यानंतर पुणे पोलिसांच्या दहशतवाद विरोधी पथकानं या प्रकरणी तपास करत नोव्हेंबर 2018 पाच हजार पानी आरोपपत्र दाखल करत पाच जणांना अटक केलीय. ज्यात नागपूरचे वकील सुरेंद्र गडलिंग, नागपूर विद्यापीठाच्या प्राधापक शोमा सेन यांच्यासह महेश राऊत आणि सुधीर ढवळेला अटक केली. त्यानंतर फेब्रुवारी 2019 मध्ये यात पुरवणी आरोपपत्र सादर करण्यात आलंय, ज्यात वकील सुधा भारद्वाज, तेलुगू कवी वरवरा राव, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण फरेरा आणि वर्नन गोन्साल्विस यांच्यावर गंभीर आरोप लावण्यात आलेत. त्यानंतर हा तपास एनआयएकडे सोपवण्यात आलाय. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनं या प्रकरणी तब्बल 10 हजार पानांचं आरोपपत्र सादर केलंय. ज्यात फादर स्टॅन स्वामी, प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखा, प्राध्यापक हनी बाबू, सागर गोरखे, रमेश गायचोर, ज्योती जगताप यांच्यासह फरार आरोपी कॉम्रेड मिलंद तेलतुंबडेंविरोधात गंभीर स्वरूपाचे आरोप लावण्यात आले होते.
सागर गोरखेनं तळोजातील गैरसुविधांबद्दल केलं होतं आंदोलन - नवी मुंबईच्या तळोजा कारागृहात कैद्यांना पुरेसं पाणी न देता त्याच पाण्याची विक्री सुरू असल्याचा आरोप करत सागर गोरखेनं वर्ष 2022 मध्ये जेलमध्ये आमरण उपोषण केलं होतं. कारागृहातील नियमावलीनुसार प्रत्येक कैद्याला दिवसाला 135 लिटर पाणी मिळायला हवं, मात्र वास्तवात केवळ एक बादली म्हणजेच 15 लिटर पाणी दिलं जातं आणि त्यातच संपूर्ण दिवस काढायला भाग पाडलं जातं. पाण्याचा कोणताही तुटवडा नसताना हा सारा प्रकार सुरू असून, प्रत्येक कैद्याच्या वाट्याचं बाकीचं पाणी विकलं जातं, असा आरोपही सागर गोरखेनं आपल्या पत्रातून केला होता. या पत्राची एक प्रत मुंबई सत्र न्यायालय, महासंचालक कारागृह प्रशासन तसेच मानवाधिकार आयोगालाही पाठवण्यात आली होती. याशिवाय जेलमध्ये स्वच्छतेची वानवा आहे. कैद्यांना ठेवण्यात येणाऱ्या बॅरेकमध्ये घाणीचं साम्राज्य असल्यानं कैद्यांना त्वचेचे रोग झालेत. कैद्यांना माफक वैद्यकीय सुविधा दिल्या जात नाहीत. जुनाट पद्धतीमुळे कुटुंबीयांना भेट घेण्यासाठी 5-6 तास वाट पाहावी लागते. दिवसाला जवळपास 500 नातलग दूरदूरहून कैद्यांना भेटण्यासाठी येतात, मात्र त्यांना वाट पाहण्यासाठी वेटिंग रूमची कोणतीही सोय नाही. नातलगांना पाठवण्यात येणारी पत्रं आधी स्कॅन करून तपासयंत्रणेकडे पाठवली जातात. तसेच त्यांच्याकडून येणारी पत्र कुरिअर आधी तपासयंत्रणेला दिली जातात, मग त्यातला बरासचा ऐवज गायब करून मग ते दिलं जातं, अशा तक्रारींचा पाढाच या पत्रातून वाचण्यात आला होता.
हेही वाचा-
प्राध्यापकाचा अनोखा प्रयोग; छतावर फुलविली 'विषमुक्त' पालेभाज्यांची बाग!
कोट्यवधींचा भात खरेदी घोटाळ्यातील आमदार पुतण्याचा शिक्षा भोगताना मृत्यू