कुर्ला बेस्ट बस अपघातात 9 जणांचा जीव घेणाऱ्या बस चालकाला अखेर हायकोर्टाकडून जामीन मंजूर
प्रथमदर्शनी हे प्रकरण सदोष मनुष्यवधाचं नाही तर केवळ निष्काळजीपणे झालेल्या मृत्यूचं आहे, असं जामीन देताना हायकोर्टाचं महत्त्वपूर्ण विधान केलंय.
Published : March 31, 2026 at 9:20 AM IST
मुंबई : कुर्ला पश्चिम इथं डिसेंबर 2024 मध्ये झालेल्या भीषण बेस्ट बस अपघात प्रकरणातील आरोपी चालक संजय मोरे यांना सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं जामीन मंजूर केलाय. मोरे यांच्यावर खुनाऐवजी सदोष मनुष्यवधाच्या आरोपांतर्गत खटला चालवण्याचं मुंबई सत्र न्यायालयानं निश्चित केलंय. या अपघातात 9 जणांचा मृत्यू झाला होता, तर 37 जण जखमी झाले होते.
कोर्टाचा निकाल काय? - दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांनी निरीक्षण नोंदवलं की, प्रथमदर्शनी हे प्रकरण 'सदोष मनुष्यवधा'चं नसून 'निष्काळजीपणामुळे झालेल्या मृत्यू'चं (Death by Negligence) वाटत आहे. केवळ 3 दिवसांचे प्रशिक्षण देऊन कर्मचाऱ्याच्या हाती इलेक्ट्रिक बस सोपवणं ही त्याची नियुक्ती करणाऱ्याची चूक आहे. तसेच भारतीय न्याय संहिता कलम 106 अंतर्गत जास्तीत जास्त 5 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. आरोपीनं आधीच 15 महिने तुरुंगात काढलेले आहेत. याशिवाय 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी या प्रकरणात आरोप निश्चित होऊनही खटल्यात अद्याप एकाही साक्षीदाराची तपासणी झालेली नाही. या बाबी विचारात घेऊन न्यायालयानं बसचे चालक संजय मोरे यांना नियमित जामीन मंजूर केला.
बचाव पक्षाचा युक्तिवाद - संजय मोरे यांचे वकील ॲड. अद्वैत उदय शुक्ल यांनी उच्च न्यायालयात सागितलं की, मोरे यांना 20 वर्षांहून अधिक काळ बस चालवण्याचा अनुभव असून, यापूर्वी त्यांनी बेस्टमध्ये सीएनजी (CNG) आणि डिझेल बसेस चालवल्या होत्या. अपघाताच्या काही दिवसांपूर्वीच त्यांना इलेक्ट्रिक बस चालवण्याच्या कामावर नेमण्यात आलं होतं. रोजगाराच्या करारानुसार चालकाला किमान 7 दिवसांचं प्रशिक्षण देणं अनिवार्य होतं. परंतु प्रत्यक्षात मोरे यांना केवळ 3 दिवसांचं प्रशिक्षण दिलं गेलंय. विशेष म्हणजे हे 3 दिवसांचं प्रशिक्षण केवळ प्रात्यक्षिक म्हणून 'पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन'द्वारे देण्यात आलं होतं. अपुऱ्या प्रशिक्षणानंतर त्यांना थेट ही बस चालवण्यास सांगण्यात आलं. फॉरेन्सिक रिपोर्टनुसार (FSL), घटनेच्या वेळी संजय मोरे यांनी कोणत्याही प्रकारचे मद्यपान किंवा अंमली पदार्थांचे सेवन केलेलं नव्हतं. या भीषण अपघाताचे एकमेव कारण म्हणजे इलेक्ट्रिक बस चालवण्याच्या प्रशिक्षणाचा अभाव हेच होतं. त्यामुळे हा गुन्हा जास्तीत जास्त भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 106 (निष्काळजीपणामुळे मृत्यू ओढवणे) अंतर्गत येऊ शकतो. आरोपी गेल्या 15 महिन्यांपासून कारागृहात आहे. या खटल्यात 96 साक्षीदारांची तपासणी करायची असल्यानं हा खटला लवकर पूर्ण होण्याची कोणतीही शक्यता नाही.
सरकारी पक्षाकडून जामिनास विरोध - सरकारी वकिलांनी मात्र या जामिनाला विरोध केला होता. 9 लोकांचा मृत्यू आणि 37 लोक जखमी झाल्यामुळे हा गुन्हा अत्यंत गंभीर आणि अमानवीय स्वरूपाचा आहे, असा दावा करत आरोपीला आपल्या कृत्याच्या परिणामांची पूर्ण जाणीव होती, त्यामुळे हा सदोष मनुष्यवधाचाच गुन्हा असल्याचा युक्तिवाद राज्य सरकारनं हायकोर्टात केला होता.
काय घडली होती घटना? - 10 डिसेंबर 2024 रोजी रात्री 9.30 वाजता कुर्ला पश्चिमेकडील एस. जी. बर्वे मार्गावर चालक बेस्ट बस चालक मोरे यांचं नियंत्रण सुटल्यानं बेस्ट बसनं रस्त्याच्या कडेला 22 वाहनांना आणि पादचाऱ्यांना जोरदार धडक दिली होती. या अपघातात 9 जणांचा मृत्यू झाला आणि 37 जण जखमी झाले होते. मुंबई सत्र न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अविनाश कुलकर्णी यांनी आरोपी संजय मोरे यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या (बीएनएस) कलम 105 अंतर्गत सदोष मनुष्यवध, कलम 110 अंतर्गत सदोष मनुष्यवधाचा प्रयत्न, कलम 118 (1) अंतर्गत स्वेच्छेनं दुखापत करणे यासह इतर कलमांखाली आरोप निश्चित केलेत. मोरे याला त्याच्यावर ठेवण्यात आलेल्या या आरोपांत दोषी ठरवण्यात आल्यास त्याला सदोष मनुष्यवधाच्या गुन्ह्यासाठी जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते.
कंत्राटदार यापूर्वीच दोषमुक्त - या प्रकरणी कंत्राटदार या नात्यानं एव्ही ट्रान्स (एमयूएम) प्रायव्हेट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक रमेश कटिगंडला आणि मोरया ट्रान्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे सीईओ राम सूर्यवंशी यांच्याविरोधातही गुन्हा दाखल झाला होता. पुढे या दोघांनी दोषमुक्ततेसाठी मुंबई सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. अॅड. सुवर्णा आव्हाड आणि अॅड. शरण्य वत्स यांनी या दोघांच्या वतीनं बाजू मांडताना या आरोपपत्राला जोरदार विरोध केला. त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, मुख्य आरोपी संजय मोरे हा पूर्वी बेस्टमध्येच ड्रायव्हर होता, ज्याला तीन वर्षांहून अधिक काळ बेस्ट बस चालविण्याचा अनुभव होता. त्यामुळे त्याला मान्यता देण्याचा अंतिम अधिकार हा बेस्टकडेच होता. याप्रकरणात बेस्टला आरोपी बनवण्यात आलेलं नाही. तसेच संपूर्ण आरोपपत्रात या दोघांविरोधात एकही पुरावा सादर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे दोन्ही आरोपी निर्दोष आहेत, हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत मुंबई सत्र न्यायालयानं या दोघांना दोषमुक्त केलंय.
