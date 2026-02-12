ETV Bharat / state

अतिक्रमणाबाबतीत मुंबईत 'टॉम अँड जेरी'ची परिस्थिती निर्माण होण्याला सर्वस्वी बीएमसीच जबाबदार, हायकोर्टाचे खडेबोल

अतिक्रमण करणाऱ्यांना मुंबई आंदण म्हणून देणार आहात का? असा सवाल करत हायकोर्टानं बीएमसीची खरडपट्टी काढली.

bombay high court on encroachment mumbai
फाईल फोटो - मुंबई पालिका आणि मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 12, 2026 at 7:05 PM IST

मुंबई - अतिक्रमणाबाबत मुंबईची दुरवस्था ही पालिका प्रशासनामुळंच निर्माण झालीय. अतिक्रमण करणाऱ्यांना मुंबई आंदण म्हणून देणार आहात का? असा सवाल करत हायकोर्टानं गुरूवारी बीएमसीची चांगलीच खरडपट्टी काढली. दिवसेंदिवस वाढतं अतिक्रमण हटवण्याची तुमची इच्छाशक्ती नाही की तुमच्यात ती शक्ती नाही? हे एकदाचं स्पष्ट करा, असा सवालही यावेळी हायकोर्टानं उपस्थित करत हा 'टॉम अँड जेरी'चा खेळ आता बीएमसीनं थांबवावा, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी गुरूवारी केलीय.

अतिक्रमणाकरता केवळ पालिकाच जबाबदार - मुंबईत दिवसेंदिवस वाढतं अतिक्रमण ही सर्वात मोठी गंभीर समस्या आहे. लोकांना रस्त्यांवर चालायला जागा नाही, तिथं वाहन कुठं चालवणार आणि पार्क कुठं करणार? असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केलाय. पवईतील हिरानंदानी परिसरातील रस्त्यांवरील अतिक्रमणाच्या मुद्द्यावर उपाय सुचवण्याकरता शुक्रवारच्या सुनावणीत बीएमसीला अखेरची संधी दिली. या संदर्भात शुक्रवारी पवईतील सर्वात वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, तर यासंदर्भात उत्तर देण्याकरता पालिकेचे या विभागातील सहाय्यक आयुक्त यांना जातीनं हजर राहण्याचे निर्देश दिलेत.

पालिकेच्या वकिलांची हायकोर्टाकडून खरडपट्टी - "तुम्ही महाराष्ट्रात राहता आणि शौचालयाला संचालय असं म्हणता". न्यायमूर्ती घुगे यांनी पालिकेच्या वकील धृती कपाडिया यांना गुरूवारच्या सुनावणीत चांगलंच फैलावर घेतलं. पालिका प्रशासन प्रत्येक सुनावणीत तारीख मागून केवळ "वेळ मारून नेता" तुम्हाला कुठल्याही समस्येवर तोडगा काढयचाच नाहीय का? या तुम्ही स्वतः तयार केलेल्या समस्या आहेत. दरवेळी येता प्रतिज्ञापत्र देतो सांगून वेळ मारून नेता. पवईतील अतिक्रमणाजवळ तुम्ही फिरतं शौचालय आणून ठेवलंय, तिथं नियमितपणे टँकरनं पाणी पुरवता. यावरून तुम्ही त्या जागेवरील अतिक्रमण हटवताय की त्यांना तिथं वसवताय? फिरतं शौचालय हे फिरत असायला हवं, इथलं शौचालय बऱयाच काळापासून कुठेही फिरलेलंं दिसत नाही. यावरून तुमची कारवाईची इच्छाशक्ती दिसून येते, असा टोलाही न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी लगावला. मुंबईत अतिक्रमणाच्याबाबतीत 'टॉम अँड जेरी'चा खेळ सरूय का? एका ठिकाणाहून दुसरीकडे मग तिसरीकडे, अशी उपहासात्मक टिप्पणी हायकोर्टाकडून येताच, "त्यावर पालिका यात काय करणार? मुंबईची लोकसंख्याच इतकी वाढलीय" अशी टिप्णणी धृती कपाडिया यांनी केली. त्यावर हायकोर्टानं शुक्रवारी सकाळी 11 वाजता पालिका आयुक्तांना कोर्टापुढं हजर राहण्याचे निर्देश जारी केले होते. मात्र, परिस्थितीचं गांभीर्य पाहता धृती कपाडिया यांनी गयावया करत कोर्टापुढं सपशेल शरणागती पत्करताच हायकोर्टानं पालिकेला अखेरची संधी देत शुक्रवारच्या सुनावणीत याबाबत काही सकारात्मक तोडगा न आणल्यास आम्ही सविस्तर आदेश देऊ, असं पालिकेला बजावलंय.

हायकोर्टाचा सणसणीत टोला - पवईतील रस्त्यांवरील वाढत्या अतिक्रमणांच्या मुद्द्यांवर गुरूवारी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यात हायकोर्टानं मुंबई महापालिकेचे कान उपटलेत. रस्ता असो किंवा मोकळे फुटपाथ जरा कुठे जागा रिकामी दिसली की लगेच त्यावर अतिक्रमण केलं जातं. मात्र हे सारं सुरू असताना पालिका काहीच करत नाही. त्यामुळे भविष्यात मुंबईची काय अवस्था होईल याची आम्हाला चिंता वाटतेय, असं निरीक्षणही यावेळी हायकोर्टानं या सुनावणीत नोंदवलंय. मुंबईतील रस्ते व पदपथांची अवस्था बघता भविष्यात मुंबईकरांना वाहनं सोडून सायकल किंवा छोट्या ई बाईकच चालवाव्या लागतील. प्रशासनाकडेही हे सक्तीचं करण्याशिवाय दुसरा काहीच पर्याय उरणार नाही. त्यामुळे सायकल पेक्षा घोड्याचाच पर्याय मुंबईकरांसाठी उत्तम राहिल, अशी टिप्पणीही यावेळी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी केली होती.

काय आहे याचिका? - पवईतील ब्युमॉंट स्कूलनं यासंर्भात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. येथील पोद्दार मार्ग ते जेव्हीएलआरपर्यंतचा रस्ता व पदपथावर झोपड्यांचं अतिक्रमण दिवसेंदिवस वाढत चाललंय. त्यामुळे येथील रस्त्यावर प्रचंड वाहतूक कोंडी होत असून त्याचा विद्यार्थी व ज्येष्ठ नागरिकांना नाहक त्रास होतोय. शाळेकडून पालिकेकडे याची रितसर तक्रार करण्यात आलीय. मात्र पालिका प्रशासन काहीच करत नाही. त्यामुळे याप्रकरणी आता हायकोर्टानं या झोपड्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आलीय. गुरूवारच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी इथल्या सद्यपरिस्थितीची माहिती देणारे फोटोच कोर्टात सादर केले. ज्यात इथं पालिकेचं फिरतं शौचालय कायमस्वरूपी ठेवत तिथं नियमित टँकर पुरवले जात असल्याची माहिती देण्यात आली. तसेच इथले लोक कश्या पद्धतीनं इथं सण उत्सव साजरे करतायत, याचेही पुरावे मांडण्यात आले. पवईतील हिरानंदानी परिसरातील या रस्त्यावरुन एकेवळी चार गाड्या जाऊ शकत होत्या. मात्र आता तिथं केवळ एकच लेन वाहतुकीसाठी उपलब्ध आहे हे कोर्टाला दाखवण्यात आलं.

