मुलांचं संगोपन करणाऱ्या महिलेचं कर्तृत्व कधीही पैशात मोजता येणार नाही : मुंबई उच्च न्यायालय
घटस्फोटाच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयानं एक महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवलं आहे. आपलं काम संभाळून मुलांचं संगोपन करणाऱ्या महिलेचं कर्तृत्व कधीही पैशात मोजतता येत नसल्याचं न्यायालयानं सांगितलं.
Published : April 17, 2026 at 11:03 PM IST
मुंबई : पत्नी कमवती असेल तरीही मुलाचा देखभाल खर्च हा पतीला द्यावाच लागेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं एका प्रकरणात दिला आहे. आपल्या मुलानं चांगलं शिक्षण घ्यावं ही प्रत्येक वडिलांची इच्छा असते. त्यामुळे पतीनं मुलाच्या सर्व खर्चाची जबाबदारी नाकारता कामा नये, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं या निकालातून स्पष्ट केलंय.
काय आहे प्रकरण : लग्नानंतर काही वर्षांनी संसारात काडीमोड घेणाऱ्या जोडप्यांचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढू लागलंय. मुंबईतील कुटुंब न्यायालयानं अश्याच एका जोडप्याचा घटस्फोट मंजूर करत मुलाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या आईला पतीनं मुलाच्या देखभालीसाठी दरमहा 15 हजार रूपये देण्याचे निर्देश जारी केले होते. मात्र आजच्या काळात मुलासाठी मिळणारी ही रक्कम फारच तोकडी आहे. त्याचं शिक्षण, कपडे, खेळणी आणि इतर खर्च यात भागणार नाही. तसेच पतीची कमाई लक्षात घेता, त्याच्याकडून मुलाकरता अधिकची रक्कम मिळायला हवी, अशी मागणी करत पत्नीनं पोटगी वाढवून देण्याकरता मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
बाळाला काही कमी पडता कामा नये : पती-पत्नीच्या वादाचा फटका घरातील लहान बाळाला बसता कामा नये. आईकडं असणाऱ्या बाळाला कशाचीही कमतरता भासणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. त्याला आर्थिक व मानसिक स्थैर्य मिळायला हवं. यासाठी बाळाच्या देखभालीकरिता त्याच्या जन्मदात्या पित्याकडून पुरेसे पैसे मिळायलाच हवेत, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात नमूद केलंय. तसेच पती पत्नीच्या घटस्फोटाचा परिणाम घरातील मुलांवर आणि त्यांच्या संगोपनावर व्हायला नको, असं मत या निकालातून अधोरेखित केलंय.
न्यायालयाचे नेमके निर्देश काय : आपलं काम सांभाळून मुलाचं संगोपन करणाऱ्या महिलेचं मातृत्व हे कधीही पैशात मोजता येणार नाही. विभक्त होताना प्रकरणात पती त्याची मुलांकरता असलेली स्वतःची जबाबदारी झटकू शकत नाही, असं न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फणसाळकर यांच्या एकलपीठानं या निकालातून स्पष्ट केलंय. तसेच मुलाच्या देखभालीसाठी 15 हजारांऐवजी 30 हजार रुपये देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं पतीला दिलेत. आजच्या युगात कामावत्या महिलेला कार्यालयीन वेळेनंतर घरी आल्यावर मुलाचा सांभाळही करावाच लागतो. त्यात मुलाचा अभ्यास घेणं, त्याच्यावर संस्कार करणं, त्याला खाऊ घालणं यांसह अनेक कामं बऱ्याचदा ती एकटीच करते. त्यामुळे घरातील महिलांचं कर्तव्य हे कधीही पैशात मोजता येणार नाही, असं निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयानं नोंदवलंय.
