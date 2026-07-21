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'एफडीए'नं परवाना रद्द केलेल्या नवी मुंबईतील पंचतारांकित हॉटेलला हायकोर्टाकडून आणखीन एक संधी!

नवी मुंबईतील पंचतारांकित हॉटेलला सुधारण्याची आणखी एक संधी देत त्या हॉटेलची पुन्हा तपासणी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेत.

bombay high court on fda
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 21, 2026 at 6:50 AM IST

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मुंबई : अन्न परवाना रद्द करण्यात आलेल्या नवी मुंबईतील 'त्या' हॉटेलची पुन्हा तपासणी करण्याचे आदेश सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं अन्न व औषध प्रशासनाला (एफडीए) दिले आहेत.

अस्वच्छतेच्या कारणावरून एफडीएनं परवाना रद्द केल्याची माहिती - नवी मुंबईतील एका हॉटेलवर एफडीएनं अचानक धाड टाकत स्वच्छता व अन्न नियमांचं योग्य पालन न केल्याचा ठपका ठेवत एफडीएनं या हॉटेलचा अन्न परवाना रद्द केला. त्याविरोधात या हॉटेलनं हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. हायकोर्टाच्या निर्दशांनंतर तिथं पुन्हा केलेल्या चाचणीतही अस्वच्छता कायम असल्याचं सोमवारी प्रशासनाच्या वतीनं हायकोर्टात सांगण्यात आलं. आम्ही नियमांची पूर्तता केलेली आहे. तेव्हा एफडीएने नव्याने तपासणी करावी, अशी विनंती हॉटेलने केली होती.

त्यानुसाक शनिवारी केलेल्या तपासणीचा अहवाल सोमवारी न्यायालयात सादर झाला. हॉटेलनं स्वच्छतेच्या नियमांची अद्यापही पूर्तता केलेली नसल्याचं त्यात स्पष्टपणे म्हटलेलं असल्यामुळे या हॉटेलचा अन्न परवाना रद्द करण्याची कारवाई मागे घेण्यात आलेली नाही, असं मुख्य सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी यावेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. मात्र, या हॉटेलमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी काम करतात, त्यांच्या उपजिविकेचं काय? याशिवाय अन्यही बाबी लक्षात घेत हॉटेलला नियमांची पूर्तता करण्याची आणखीन एक संधी मिळायला हवी, असं निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टानं ही सुनावणी गुरुवारपर्यंत तहकूब केली.

हॉटेल आणि एफडीकडून दावे प्रतिदावे - आपल्याकडून सर्व नियमांचें पालन होत असल्याचा दावा करताना आमची बाजू ऐकून न घेता थेट परवाना निलंबानाची कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप यावेळी हॉटेल व्यवस्थापनाकडून करण्यात आला. आम्हाला एपडीएच्या नियमावलीनुसार, 79 टक्के गुण देण्यात आले असून त्याचा अर्थ सुधारणाकारक गुण असून ही पद्धत एफडीएनंच राबवल्याचा दावाही त्यांनी केला. मात्र, एफडीएनं तपासणी करताना हॉटेलमधील किचन अत्यंत अस्वच्छ असून तिथं कमालीची दुर्गंधी आढळून आल्याचं आपल्या अहवालात म्हटलंय. किचनमध्ये झुरळ फिरत होती, बुरशी लागलेलं अन्न तिथं आढळून आलंय, तर काही फ्रीज बंद असल्यानं अन्नाच्या ताजेपणावरही संशय निर्माण होतो. याशवाय तिथलं गटारही तुंबलेलं होतं. हे एक पंचतारांकित हॉटेल असून तिथं परदेशी पर्यटकही राहायला येतात. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांकडून एफडीएच्या कायद्यातील नियमावलींचं उल्लंघन अपेक्षित असल्याचा दावा यावेळी सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी केला.

एफडीएनं कारवाई करताना थोड भान राखायला हवं - एफडीएला अनियमिततेवर कारवाईचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र, कारवाई करताना परवाना रद्द झालेल्या आस्थापनेला किमान तो परिसर रिकामा करण्यासाठी व आपली बाजू मांडायला किमान वेळ मिळायला हवा. थेट कारवाईनं अनेक पद्धतीचं नुकसान होऊ शकतं याची जाणीवही एफडीएनं ठेवायला हवी. या शब्दांत सध्या प्रचंड फॉर्मात असलेल्या एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचं नाव न घेता हायकोर्टानं समज दिलीय.

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TAGGED:

FDA ACTION NAVI MUMBAI HOTEL
FDA
मुंबई उच्च न्यायालय
एफडीए हॉटेल कारवाई
BOMBAY HIGH COURT ON FDA

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