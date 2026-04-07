ठाण्यातील साकेत ते आनंदनगर उन्नत मार्गाकरता 31 कांदळवनाच्या कत्तलीला हायकोर्टाची परवानगी
राज्यात कुठंही कांदळवनाची तोड करणं हा दखलपात्र गुन्हा आहे. त्याकरता थेट मुंबई हायकोर्टाची पूर्वपरवानगी असणं अनिवार्य आहे.
Published : April 7, 2026 at 1:42 PM IST
मुंबई : ठाण्यातील साकेत ते आनंदनगरदरम्यान उभारल्या जाणाऱ्या एलिव्हेटेड मार्गाला मुंबई हायकोर्टानं परवानगी देताना तेथील 31 कांदळवन तोडण्याची परवानगी दिलीय. कारण त्या मोबदल्यात त्याच्या 10 पटीनं म्हणजेच 310 झाडे ठाण्यातील कोपरी भागात लावण्यात आलीत, अशी माहिती कांदळवन कक्ष (मॅग्रोव्ह सेल) च्या वतीनं सोमवारी (6 एप्रिल) मुंबई हायकोर्टात देण्यात आली. या गोष्टीची नोंद घेत हा प्रकल्प सार्वजनिक हिताचा असल्यामुळं तो रोखता येणार नाही, असं स्पष्ट करत मुंबई हायकोर्टानं यासंदर्भातील याचिका निकाली काढली. या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
काय आहे प्रकरण? : एमएमआरडीएला ठाण्यातील इस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवर आनंदनगर ते साकेत दरम्यान 6 लेनचा एक उन्नत मार्ग म्हणजेच एलिव्हेटेड रोड बांधायचा आहे. हा प्रकल्प सार्वजनिक दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचा असून यामुळं मुंबई सहउपनगरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मोठी मदत होणार आहे. या प्रकल्पासाठी 0.2145 हेक्टर कांदळवन जमिनीचा वापर करावा लागणार असून, या उन्नत मार्गाचे खांब उभारताना त्यात इथली 31 कांदळवन झाडं तोडणं अनिवार्य आहे. राज्यात कुठंही कांदळवनाची तोड करणं हा दखलपात्र गुन्हा आहे. त्याकरता थेट मुंबई हायकोर्टाची पूर्वपरवानगी असणं अनिवार्य आहे. त्यामळं ही परवानगी मागत एमएमआरडीएनं मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
प्रशासनाची भूमिका हायकोर्टाला मान्य : या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. त्यावेळी कांदळवन कक्षच्यावतीनं वकील ओंकार चांदूरकर यांनी मुंबई हायकोर्टाला माहिती देताना सांगितलं की, या प्रकल्पासाठी तोडण्यात येणाऱ्या तिवरांच्या 31 झाडांच्या मोबदल्यात दहा पट म्हणजेच तब्बल 310 झाडे ठाण्यातीलच कोपरी भागत यापूर्वीच लावण्यात आलेली आहेत. तसंच या झाडांच्या देखभालीचा खर्च एमएमआरडीएनंच दिलेला आहे. याशिवाय, ही झाडं तोडण्याचं काम वनविभागाच्या देखरेखीखाली केलं जाईल. दरम्यान, मुंबई हायकोर्टानं एमएमआरडीएच्या या युक्तिवादानंतर वृक्षारोपण कामाचा तसंच झाडांच्या देखभालीबाबत दर चार महिन्यांनी प्रगती अहवाल कोर्टापुढं सादर करण्याचे आदेश देत या वृक्षतोडीस प्रकल्पामागील सार्वजनिक हित लक्षात घेत ही याचिका निकाली काढली.
