ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान धारातीर्थी पडलेल्या मुंबईतील अग्निवीराच्या कुटुंबाची परवड सुरूच
जम्मू-काश्मीरमध्ये 'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान सीमेपलिकडून झालेल्या गोळीबारात धारातीर्थी पडलेल्या सैनिकाच्या कुटुंबाची परवड सुरूच आहे.
Published : April 21, 2026 at 8:48 PM IST
मुंबई : जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाममध्ये झालेल्या भ्याड दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतानं हाती घेतलेल्या 'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान धारातीर्थी पडलेल्या मुरली नाईक यांच्या कुटुबीयांची परवड अद्यापही संपलेली नाही. मुरली नाईक यांच्या आईनं दाखल केलेल्या याचिकेवर अद्यापही उत्तर दाखल न केल्याबद्दल मुंबई हायकोर्टानं मंगळवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केलीय. या याचिकेवर पुढील दोन आठवड्यात उत्तर दाखल न केल्यास मोठा आर्थिक दंड आकारू, असा थेट इशाराच हायकोर्टानं केंद्र सरकारला दिलाय.
हायकोर्टाचे निर्देश काय? : एकीकडं पहलगाममधील भ्याड दहशतवादी हल्ल्याला उद्या (22 एप्रिल) एक वर्ष पूर्ण होतंय. मात्र या हल्ल्याचा बदला घेण्याकरता हाती घेतलेल्या ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान देशासाठी कामी आलेल्या मुंबईतील अग्नीवीर मुरली नाईक यांचे कुटुंबीय अजूनही न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहे. 9 मे 2025 रोजी ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान सीमेपलीकडून झालेल्या गोळीबारात धारातीर्थी पडलेल्या सैनिकाच्या नातेवाईकांना पूर्ण लाभ नाकारल्याबद्दल दाखल याचिकेवर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं केंद्र सरकारला डिसेंबर आणि जानेवारीत झालेल्या सुनावणीत जारी होते. मात्र घटनेला एक वर्ष पूर्ण होत आलं. तरीही केंद्र सरकारनं यावर अद्याप आपलं उत्तर दिलं नाही.
मुरली नाईक यांची शौर्यगाथा "ईटीव्ही भारत"नं मांडली : या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी झाली. तेव्हा केंद्र सरकारला यावर 7 मेपर्यंत उत्तर देण्याकरता अखेरची नोटीस जारी करत, याप्रकरणाची सुनावणी 17 जूनपर्यंत तहकूब केलीय. या मुदतीत केंद्राकडून उत्तर दाखल न झाल्यास थेट आर्थिक दंड आकारू, असा थेट इशाराही मंगळवारी हायकोर्टानं जारी केलाय. अग्निवीर हा देखील देशाचा सैनिकच आहे. त्याच्या बलिदानालाही तितकीच किंमत आहे, त्यामुळं नियमित सैनिकांप्रमाणेच अग्निवीरांनाही मरणोपरांत लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी या याचिकेतून अग्निवीराच्या आईकडून करण्यात आली. मुंबईत राहणाऱ्या मुरली नाईक यांची शौर्यगाथा 9 मे रोजी "ईटीव्ही भारत"नं सर्वप्रथम जगासमोर मांडली होती.
काय आहे याचिका? : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताकडून सीमेपलिकडे सैन्य पाठवून 'ऑपरेशन सिंदूर' राबवण्यात आलं होतं. त्या तणावादरम्यान पाकिस्तानी सैन्याकडून सीमाभागात शस्त्रसंधींचं उल्लंघन केलं जात होतं. या हल्ल्यात 9 मे 2025 रोजी पूंछ परिसरात अग्निवीर मुरली नाईक हे देशासाठी कामी आले. मात्र, त्यांच्या मृत्यूनंतर देखील नियमित सैनिकांप्रमाणे लाभ न दिल्याविरोधात मुरली यांच्या मातोश्री ज्योतिबाई नाईक यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली. अग्निवीर हे नियमित सैनिकांप्रमाणेच आपलं कर्तव्य बजावतात, त्यांनाही जीवाची बाजी लावत जोखीम सहन करावी लागते. मात्र, तरीही अग्निवीरांच्या कुटुंबीयांना दीर्घकालीन पेन्शन आणि कल्याणकारी लाभ नाकारले जातात. त्यामुळं 'अग्निपथ योजना' अग्निवीर आणि नियमित सैनिकांमध्ये 'मनमानी' भेदभाव निर्माण करतेय, असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
काय आहे 'अग्निपथ योजना' : केंद्र सरकारनं सुरू केलेल्या 'अग्निपथ योजने'त अग्निवीरांना सेवोत्तर पेन्शनचे लाभ आणि नियमित सैनिकांना मिळणाऱ्या इतर दीर्घकालीन कल्याणकारी हक्कांपासून वगळण्यात आलंय. युद्धात कामी आलेल्या अग्निवीराच्या कुटुंबाला एक कोटी रुपयांची सानुग्रह अनुदान रक्कम मिळते. परंतु, त्यांना नियमित कुटुंब पेन्शन किंवा इतर कोणतेही फायदे दिले जात नाहीत. त्यामुळे अग्निवीरांच्या कुटुंबीयांनाही पेन्शन, संस्थात्मक मान्यता आणि कल्याणकारी उपाययोजनांसह समान मरणोत्तर लाभ सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
मुरली श्रीराम नाईक यांची शौर्यगाथा : मुंबईच्या घाटकोपर परिसरातील कामराज नगरमधील रहिवासी मुरली श्रीराम नाईक हे जम्मू काश्मीरच्या सीमेवर ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान देशासाठी कामी आले होते. त्यांच्या या हौतात्म्याला वंदन करत राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र सरकार नाईक कुटुंबियांच्या पाठीशी असल्याचं 9 मे 2025 रोजी जाहीरपणे सांगितलं होतं. नाईक कुटुंबीयांची सर्व माहिती घेत त्यांना सर्वतोपरी मदत केली जाईल, असंही एकनाथ शिंदे यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं होतं. 23 वर्षीय मुरली सीमेवर धारातीर्थ पडल्याची बातमी 9 मे 2025 च्या सकाळी फोनवर आली आणि त्यांच्या या बातमीनं त्यांची आई जागीच कोसळली होती. सैन्य दलाकडून या घटनेची माहिती देणारा फोन मुरलीच्या आईनंच घेतला होता. त्यानंतर आपल्या पत्नीला सावरत श्रीराम यांनी फोन घेत सैन्यातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली होती. ही बातमी यायच्या काही तास आधीच सकाळी 8 वाजता मुरली यांनी आपल्या आईला व्हिडिओ कॉल केला होता. त्या कॉलमध्ये ते सर्वांशी बोलले होते. आजोबांच्या तब्येतीची चौकशी केली होती. आई-वडिलांची खुशाली विचारली व सर्व काही ठीक असल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं.
जम्मू-काश्मीर सीमेवर करत होते देशाचं रक्षण : सध्याच्या परिस्थितीत घरच्यांना टेंशन नको म्हणून मुरली आपल्या पोस्टिंगबद्दल फारसं त्यांच्याशी बोलणं टाळायचा. घरच्यांना त्यांनी आपण पंजाबजवळ ड्युटीवर तैनात असल्याचं शेवटचं कळवलं होतं. मात्र, प्रत्यक्षात ते अतिसंवेदनशीन अशा जम्मू-काश्मीर सीमेवर देशाचं रक्षण करत होते. काश्मीरच्या सीमेवर झालेल्या गोळीबारात मुरली यांना वीरमरण आल्याची बातमी समजताच कुटुंबावर शोककळा पसरली होती. मुरली यांचा जन्म हा श्री सत्यसाई जिल्ह्यातील 'थांडा' या त्यांच्या मूळगावी झाला होता. त्याचं प्राथमिक शिक्षणही इथंच झालं होतं. लहानपणापासूनच त्यांना मैदानी खेळांची आवड होती. अभ्यासातही मुरली हे नेहमी आघाडीवर राहायचे. पुढं मुंबईत आल्यावर मुरली यांनी नाशिकच्या सैनिकी स्कूलमध्ये प्रवेश घेतला होता. त्यांच्या या निर्णयावर वडील तितकेसे खूश नव्हते. मुलानं दुसरं काहीतरी करावं अशी त्यांची फार इच्छा होती. मात्र, देशसेवेबाबत मुरली हे ठाम होते, असं मुरली यांच्या वडिलांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं होतं.
- ऑपरेशन सिंदूर इफेक्ट; पाकिस्तानला भरली होती धडकी, राष्ट्राध्यक्ष झरदारी यांना दिला होता बंकरमध्ये आश्रय घेण्याचा सल्ला
- '26/11 च्या वेळी भारतानं 'ऑपरेशन सिंदूर' सारखा हल्ला केला असता, तर पुन्हा कोणाची हिम्मत झाली नसती' : देवेंद्र फडणवीस
- ‘ऑपरेशन सिंदूर’ गाजवणारे विंग कमांडर देवेंद्र औताडे यांचा श्रीरामपुरात सत्कार; पाहा व्हिडिओ