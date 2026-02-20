कुलाब्यातील 'जाधवजी मॅन्शन' इमारतीबाबत नौदलाची याचिका; उच्च न्यायालयाचा ग्राहकांना सूचक इशारा
या याचिकेवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
Published : February 20, 2026 at 5:54 PM IST
मुंबई : कुलाब्यातील नौदल हवाई तळ, आयएनएस शिक्राजवळील 'जाधवजी मॅन्शन' इमारतीबाबतची याचिका शुक्रवारी (20 फेब्रुवारी) मुंबई उच्च न्यायालयानं अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी नौदलाचा दावा योग्य वाटल्यास 53.03 मीटर (15 मजले) या निर्धारित उंचीपेक्षा इमारतीत उभारलेले वरचे मजले पाडण्याचे आदेश जारी करू, तसंच अतिरिक्त बांधकाम हे विकासकानं त्यांच्या जबाबदारीवर उभारावं आणि विकत घेणाऱ्या ग्राहकांनी यातील जोखीम पत्करूनच विकत घ्यावं, असा सूचक इशाराही उच्च न्यायालयानं दिला आहे.
काय आहे याचिका? : कुलाब्यातील नौदल तळाजवळील 'जाधवजी मॅन्शन' ही 19 मजली इमारत राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असून ती संरक्षण विभागाच्या परवानगीविना उभी राहिल्याचा आरोप करून आयएनएस शिक्राच्या कमांडिंग अधिकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील आजच्या सुनावणीवेळी, संरक्षणाच्या बाबी या सदैव महत्त्वाच्या असतात, नौदल हे देशाच्या संरक्षण दलाचा अविभाज्य भाग आहे. देशाच्या संरक्षण दलामुळेच आज देश सुरक्षित आहे. त्यामुळं सुरक्षेचा मुद्दा कधीही हलक्यात घेतला जाणारा नाही, असं नमूद करत नौदलानंही भविष्यात अधिक सतर्क राहून परिसरात नियमित गस्त घालावी, अशी सूचना उच्च न्यायालयानं केली आहे.
नौदलाच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाची नाराजी : दक्षिण मुंबईतील कुलाबा या अतिसंवेनशील परिसरात उत्तुंग अशा 'जाधवजी मॅन्शन' इमारतीचं गेल्या तीन वर्षांपासून काम सुरू आहे. त्यामुळं या कालावधीत नौदलाचे अधिकारी झोपले होते का? असा सवाल उच्च न्यायालयानं गेल्या सुनावणीत उपस्थित केला होता. तसंच केवळ याच इमारतीवर तुमचा आक्षेप का?, परिसरातील इतर इमारतींबाबत तुमची काय भूमिका आहे?, असे प्रश्न उच्च न्यायालयानं उपस्थित केले होते. यानंतर, आज झालेल्या सुनावणीत देखील उच्च न्यायालयानं नौदलाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. इमारतीचे 19 मजले हे काही रातोरात उभारले गेले नाहीत. केवळ देशाचे पंतप्रधान 17 फेब्रुवारी रोजी मुंबईत आले, तेव्हा तुम्हाला याची जाणीव झाली का? असा सवाल करत उच्च न्यायालयानं ही देशाच्या सुरक्षेकडे डोळेझाक असल्याचं निरीक्षण नोंदवलं.
नौदलाची भूमिका काय? : अतिसंवेदनशील परिसरातील 53.5 मीटर उंचीपर्यंतच्या बांधकामाला आमचा कोणताही आक्षेप नाही. मात्र, संरक्षण तळाजवळील कोणत्याही बांधकामासाठी नौदलाची पूर्व परवानगी आवश्यक आहे. ही इमारत उभारताना आमची परवानगी घेण्यात आलेली नाही. या इमारतीमुळं नौदल तळावरील आणि हेलिपॅडवरील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या हालचालींवर तंत्रज्ञानाद्वारे सहज नजर ठेवली जाऊ शकते, असा आरोप नौदलातर्फे उच्च न्यायालयात करण्यात आला. तसंच आसपासच्या इतर इमारती या साल 2011 पूर्वीच्या आहेत. कुलाबा परिसरातील इमारतींना साल 2011 पासून नौदलाचं ना हरकत प्रमाणपत्र सक्तीचं करण्यात आलं, अशी माहिती नौदलाच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात दिली. याशिवाय, जुलै 2025 मध्ये मुंबई महापालिकेला यासंर्भात पत्र पाठवून कल्पना देत आपला आक्षेप नोंदवला होता. तसंच, ही इमारत राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनं धोकादायक असल्याचंही या पत्रातून निदर्शनास आणून दिलं होतं. मात्र, त्यावर मुंबई महापालिकेतर्फे कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही, अशी माहिती नौदलातर्फे उच्च न्यायालयात देण्यात आली. त्यावरही, उच्च न्यायालयानं तीव्र नाजारी व्यक्त करत जर परवानग्या देताना मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे विकासकाशी कोणत्याही प्रकारे संगनमत असल्याचं आढळल्यास त्यांच्यावरही फौजदारी कारवाईचे आदेश देऊ, असा इशाराही उच्च न्यायालयानं देत सुनावणी 30 मार्चपर्यंत तहकूब केली आहे.
विकासकाचा दावा काय? : संरक्षण तळाजवळील परिसरासाठी लागू असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अधिकाऱ्यांना केवळ एका विशिष्ट अंतरावरील बांधकामावर आक्षेप घेणं आवश्यक आहे. या प्रकरणात ना हरकत प्रमाणपत्र देणं बंधनकारक नव्हतं, कारण मुंबई महापालिकेनं दिलेली परवानगी ही साल 2011 मधील नियम येण्यापूर्वीची आहे. त्यामुळं आता सुरक्षेचा आक्षेप घेण्यात काही अर्थ नाही, असा दावा विकासकातर्फे करण्यात आला. तसंच नौदल तळापासून अवघ्या 20 मीटर अंतरावर वसलेल्या बधवार पार्कमध्ये 200 हून अधिक झोपड्या वर्षानुवर्ष अस्तित्वात आहेत. त्यावर नौदल अधिकाऱ्यांनी कोणताही आक्षेप घेतला नसल्याचा दावा विकासकाकडून उच्च न्यायालयात करण्यात आला आहे.
