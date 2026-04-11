ETV Bharat / state

रिलायन्स इंडस्ट्रीजला दंडाची नोटीस बजावणाऱ्या एमएमआरडीएला मुंबई उच्च न्यायालयाचा दणका

बीकेसी इथल्या जिओ कन्व्हेंशन सेंटरवरुन एमएमारडीएनं रिलायन्स कंपनीला दंडाची नोटीस बजावली होती. यावर मुंबई उच्च न्यायालयानं एमएमआरडीएला मोठा दणका दिला आहे.

Bombay high court On Reliance
मुंबई उच्च न्यायालय
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 11, 2026 at 11:48 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : बीकेसी येथील जिओ कन्व्हेन्शन सेंटर आणि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पूर्ण करण्यास उशीर झाल्याचा ठपका ठेवत रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडला या दिरंगाईबद्दल 1100 कोटींच्या दंडाची नोटीस बजावणाऱ्या एमएमआरडीएला मुंबई उच्च न्यायालयानं चांगलाच दणका दिलाय. एमएमआरडीएची ही कृती मनमानीकारक तसेच भेदभावपूर्ण असल्याचं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं ही नोटीस रद्द केली. इतकंच नव्हे तर रिलायन्सनं यापूर्वी जमा केलेली 646.77 कोटी रुपयांची रक्कम त्यांना तीन महिन्यांत परत करण्याचे आदेशही एमएमआरडीएला दिले यावेळी देण्यात आले.

काय आहे प्रकरण : वांद्रे-कुर्ला संकुलातील 'जिओ कन्व्हेन्शन-कम-कमर्शियल कॉम्प्लेक्स'च्या बांधकामात विलंब झाल्याचा ठपका ठेवत एमएमआरडीएनं रिलायन्सवर अतिरिक्त प्रीमियम आकारला होता. साल 2017 मध्ये प्राधिकरणानं यासंदर्भात त्यांना नोटीसही बजावली होती. त्यानंतर साल 2019 मध्ये एमएमआरडएनं रिलायन्सकडून 1 हजार 116 कोटी 83 लाख रुपये दंडाची मागणी करत नोटीस धाडली होती. या नोटीसला रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडनं आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती सुमन शाम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयानं एमएमआरडीएची नोटीस बेकायदेशीर व मनमानी ठरवत ती रद्द केली.

मुंबई उच्च न्यायालयाचा काय आहे निकाल :

* रिलायन्सनं एमएमआरडीच्या दबावाखाली भरलेले 646.77 कोटी रुपये 90 दिवसांच्या आत परत करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं एमएमआरडीएला दिलेत. दिलेल्या मुदतीत हे पैसे परत न केल्यास त्यावर दंड म्हणून व्याजही आकारलं जाईल असंही मुंबई उच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलंय.

* रिलायन्सनं ही रक्कम केवळ 'लीज रद्द होऊ नये' आणि भोगवटा प्रमाणपत्र मिळावं, यासाठी भरली होती, जी एक प्रकारे सक्तीची वसुली आहे.

* साल 2015 मध्ये एमएमआरडीएनं नवीन धोरणानुसार त्यांना हे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी 6 वर्षांची मुदत दिली होती. ही मुदत जुन्या लीजधारकांना नाकारणं हे संविधानाच्या कलम 14 नुसार समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयानं निकालातून स्पष्ट केलंय.

हेही वाचा :

  1. 100 अब्ज डॉलर मूल्यांकनासह रिलायन्स रिटेलचा जागतिक यादीत 7वा क्रमांक
  2. उद्योगपती अनंत अंबानींचा वाढदिवस; शिर्डी साईबाबा संस्थानला रिलायन्सकडून अन्नदानासाठी मोठी देणगी!
  3. अदानी आणि अंबानी यांना हायकोर्टाचा मोठा दिलासा; गॅस चोरी आणि सौरऊर्जा भ्रष्टाचार प्रकरणात सीबीआय चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिका फेटाळल्या

TAGGED:

MMRDA NOTICE TO JIO CONVENTION
HIGH COURT BIG RELIEF TO RELIANCE
रिलायन्स इंडस्ट्रीजला दंडाची नोटीस
मुंबई उच्च न्यायालय
BOMBAY HIGH COURT ON RELIANCE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.