रिलायन्स इंडस्ट्रीजला दंडाची नोटीस बजावणाऱ्या एमएमआरडीएला मुंबई उच्च न्यायालयाचा दणका
बीकेसी इथल्या जिओ कन्व्हेंशन सेंटरवरुन एमएमारडीएनं रिलायन्स कंपनीला दंडाची नोटीस बजावली होती. यावर मुंबई उच्च न्यायालयानं एमएमआरडीएला मोठा दणका दिला आहे.
Published : April 11, 2026 at 11:48 AM IST
मुंबई : बीकेसी येथील जिओ कन्व्हेन्शन सेंटर आणि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पूर्ण करण्यास उशीर झाल्याचा ठपका ठेवत रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडला या दिरंगाईबद्दल 1100 कोटींच्या दंडाची नोटीस बजावणाऱ्या एमएमआरडीएला मुंबई उच्च न्यायालयानं चांगलाच दणका दिलाय. एमएमआरडीएची ही कृती मनमानीकारक तसेच भेदभावपूर्ण असल्याचं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं ही नोटीस रद्द केली. इतकंच नव्हे तर रिलायन्सनं यापूर्वी जमा केलेली 646.77 कोटी रुपयांची रक्कम त्यांना तीन महिन्यांत परत करण्याचे आदेशही एमएमआरडीएला दिले यावेळी देण्यात आले.
काय आहे प्रकरण : वांद्रे-कुर्ला संकुलातील 'जिओ कन्व्हेन्शन-कम-कमर्शियल कॉम्प्लेक्स'च्या बांधकामात विलंब झाल्याचा ठपका ठेवत एमएमआरडीएनं रिलायन्सवर अतिरिक्त प्रीमियम आकारला होता. साल 2017 मध्ये प्राधिकरणानं यासंदर्भात त्यांना नोटीसही बजावली होती. त्यानंतर साल 2019 मध्ये एमएमआरडएनं रिलायन्सकडून 1 हजार 116 कोटी 83 लाख रुपये दंडाची मागणी करत नोटीस धाडली होती. या नोटीसला रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडनं आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती सुमन शाम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयानं एमएमआरडीएची नोटीस बेकायदेशीर व मनमानी ठरवत ती रद्द केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा काय आहे निकाल :
* रिलायन्सनं एमएमआरडीच्या दबावाखाली भरलेले 646.77 कोटी रुपये 90 दिवसांच्या आत परत करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं एमएमआरडीएला दिलेत. दिलेल्या मुदतीत हे पैसे परत न केल्यास त्यावर दंड म्हणून व्याजही आकारलं जाईल असंही मुंबई उच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलंय.
* रिलायन्सनं ही रक्कम केवळ 'लीज रद्द होऊ नये' आणि भोगवटा प्रमाणपत्र मिळावं, यासाठी भरली होती, जी एक प्रकारे सक्तीची वसुली आहे.
* साल 2015 मध्ये एमएमआरडीएनं नवीन धोरणानुसार त्यांना हे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी 6 वर्षांची मुदत दिली होती. ही मुदत जुन्या लीजधारकांना नाकारणं हे संविधानाच्या कलम 14 नुसार समानतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयानं निकालातून स्पष्ट केलंय.
हेही वाचा :
