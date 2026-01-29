ETV Bharat / state

मुंबईतील AQI सुधारण्याकरता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समितीची रचना

गुरुवारच्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा मुंबई महानगरपालिका प्रशासनांच्या निष्क्रीयतेवर ताशेरे ओढले.

High Court
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 29, 2026 at 8:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : एमएमआरमधील प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यात अपयशी ठरलेल्या मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) प्रशासनाच्या कारभारावर मुंबई उच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा तीव्र नाराजी व्यक्त केलीय. मुंबईतील वाढतं वायू प्रदूषण नियंत्रणात आणण्याकरता उपाययोजनांवर देखरेख ठेवत शिफारशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकार समिती स्थापण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानं घेतलाय. मुंबईतील खराब एक्यूआय आणि वाढत्या प्रदूषणाची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं साल 2022 मध्ये दाखल केलेल्या सुमोटो जनहित याचिकेवर गुरुवारी (29 जानेवारी) मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी झाली. यावेळी महानगरात वाढलेलं प्रदूषण अद्याप कमी झालेलं नसून यात पालिका प्रशासनांची उदासिनता दिसून येत असल्याचं निरिक्षण मुंबई उच्च न्यायालयानं नोंदवलं आहे.


मुंबई महानगरपालिका काम करतेय, पण दिसत नाही : गुरुवारच्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा मुंबई महानगरपालिका प्रशासनांच्या निष्क्रीयतेवर ताशेरे ओढले. तसंच मुंबई आणि नवी मुंबईतील वायू प्रदूषण कमी करण्यासंदर्भातील नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत पालिकांना बजावलं. यापूर्वी दिलेल्या निर्देशांचं पालन होतं आहे की नाही?, यावर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि शिफारसी करण्यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वाखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करत असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयानं नमूद केलंय. या समितीत आणखीन कोण असेल?, समितीची कार्यकक्षा काय असेल?, तिची रूपरेषा याबाबत लवकरच सविस्तर आदेश जारी केले जातील, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं गुरूवारी स्पष्ट केलंय. तसंच मुंबईतील प्रदूषणाची पातळी गेल्या काही दिवसांत कमी झालेली नाही. डिसेंबरमध्ये तर ती खूप गंभीर होती. न्यायालयीन कामकाजाचा वाढता ताण असल्यामुळं आम्ही विविध पालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं दाखल केलेली सर्व प्रतिज्ञापत्रे आणि तज्ज्ञ समितीनं सादर केलेला अहवाल प्रत्येकवेळी तपासू शकत नाही. त्यामुळं याबाबात आता उच्चाधिकार समितीची स्थापना करणं आवश्यक आहे. ही समिती यावर नियमित बैठका घेईल, समितीला विविध प्राधिकरणांकडून मदत पुरवली जाईल, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.


मुंबईची हवा सध्या खराबच : एक्यूआयच्या बाबत दाखल सुमोटो याचिकेवर गुरूवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाला मदत करण्यासाठी नेमणूक केलेल्या न्यायालयीन मित्र (अमाईकस क्युरी) दरायस खंबाटा यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, जानेवारीच्या पहिल्या 25 दिवसांतील 18 दिवस मुंबईची हवा ही 'खराब' श्रेणीतच होती. त्यामुळं पालिकेवर कुणाचा तरी सतत अंकुश असणं आवश्यक आहे. एमएमआर क्षेत्रात खालावत चाललेल्या हवेच्या गुणवत्तेबाबत काम करण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करणार असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयानं गुरूवारी जाहीर केलंय. ही समिती मुंबईसह आसपासच्या परिसरात खालावत चाललेल्या हवेच्या गुणवत्तेबाबत काम करेल, योग्य त्या उपाययोजना करेल, असंही स्पष्ट केलंय.


हेही वाचा :

  1. सूर्याचे अंतरंग उलगडणारी दुर्बीण; सौर डाग आणि हालचाली पाहता येणार!
  2. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांसाठी 5 ऐवजी 7 फेब्रुवारीला मतदान, 9 फेब्रुवारीला मतमोजणी
  3. '...हीच दादांना खरी श्रद्धांजली ठरेल', अजित पवारांवर अंत्यसंस्कार होताच संजय राऊतांचा भाजपावर निशाणा

TAGGED:

मुंबई
मुंबई महानगरपालिका
एक्यूआय
मुंबई उच्च न्यायालय
HIGH COURT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.