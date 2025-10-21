खोटा दावा करून कोर्टाची दिशाभूल करणाऱ्या चप्पल विक्रेत्याला हायकोर्टाकडून 50 लाखांचा दंड
आपल्या ट्रेड मार्कची नोंदणी केवळ महाराष्ट्रापुरतीच होती ही बाब याचिकाकर्त्यांनी कोर्टापासून लपवून ठेवली. त्यामुळे चुकीची माहिती देत मिळवलेला आदेश रद्द करत हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांनाच दंड ठोठावलाय.
Published : October 21, 2025 at 4:04 PM IST|
Updated : October 21, 2025 at 4:11 PM IST
मुंबई : योग्य माहिती कोर्टापासून लपवणं एका याचिकाकर्त्याच्या चांगलंच अंगलट आलंय. मुंबई उच्च न्यायालयानं एका व्यावसायिकाला तब्बल 50 लाखांचा दंड ठोठावलाय. स्वामित्व हक्काच्या एका प्रकरणात कोर्टाची दिशाभूल केल्याबद्दल याचिकाकर्त्याला दोषी ठरवण्यात आलंय.
हायकोर्टाचे आदेश काय? - अरोरा हे आधीपासून हा ट्रेड मार्क वापरतायत हे त्यांनी कोर्टात पुराव्यांनिशी सिद्ध केलंय. दिलेल्या मनाई आदेशांमुळे अरोरा आणि शाह यांचं मोठं नुकसान झालंय. आपल्या ट्रेड मार्कची नोंदणी ही केवळ महाराष्ट्रापुरतीच होती, ही बाब याचिकाकर्त्यांनी कोर्टापासून लपवून ठेवली होती. अशा प्रकारे माहिती लपवून कोर्टाची दिशाभूल करणं खपवून घेतलं जाणार नाही, असं न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांनी आपल्या निकालात स्पष्ट केलंय. सत्य माहिती असूनही ते दडवणं आणि दिलेला दिलासा कायम ठेवण्याची मागणी केल्याबद्दल ठाकूर यांना दोषी ठरवत चैतन्य अरोरा आणि सोनू शाह यांना येत्या महिन्याभरात प्रत्येकी 25 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिलेत.
काय आहे प्रकरण?- शोबान ठाकूर हे एका चप्पल कंपनीचे मालक आहेत. दिल्लीतील विक्रेता चैतन्य अरोरा आणि सोनू शाह यांनी आपला ट्रेड मार्क वापरू नये, अशी मागणी करणारी याचिका शोबान यांनी हायकोर्टात दाखल केली होती. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं 30 जून रोजी ठाकूर यांचा ट्रेड मार्क वापरण्यास मनाई करत अरोरा आणि शाह यांच्या अपरोक्ष मनाई आदेश जारी केले होते. या आदेशांची माहिती मिळताच दिल्लीस्थित व्यापाऱ्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. तसेच याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाची दिशाभूल करत आपल्या अपरोक्ष हे आदेश मिळवल्याचा दावा केला. शोबान यांच्या चप्पल ट्रेड मार्कची केवळ महाराष्ट्रापुरतीच नोंदणी झालीय. आम्ही त्यांच्या आधीपासून हा ट्रेड मार्क वापरत आहोत, असं अरोरा आणि शाह यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. यावर संतप्त झालेल्या हायकोर्टानं शोबान ठाकूर यांना हा मोठा आर्थिक दंड ठोठावलाय.
