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'आता कारवाईचा अतिरेक होऊ लागलाय', एफडीएला हायकोर्टाकडून 5 लाखांचा दंड

पुण्यातील दुकानावरील कारवाईवरून हायकोर्टानं एफडीएची कानउघडणी केली. नियमांची पूर्तता करूनही परवाना पूर्ववत न केल्याबद्दल अन्न व औषध प्रशासनावर दंडात्मक कारवाई केली आहे.

FDA
एफडीए कार्यालय (Source-ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 17, 2026 at 8:32 PM IST

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मुंबई : कायदेशीरपणे नियमांचे पालन करूनही पुण्यातील एका मिठाईच्या दुकानाचा परवाना निलंबित करणाऱ्या अन्न व औषध प्रशासनाला (एफडीए) मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी चांगलाच दणका दिलाय. एफडीएचा कारवाईचा हेतू कौतुकास्पद असला तरी आता ते अतिरेक करत असल्याचं मत हायकोर्टानं नोंदविलं. याप्रकरणी हायकोर्टानं थेट एफडीएला 5 लाखाचा दंड ठोठावला.


काय आहे प्रकरण - पुण्यातील गुरुनानक डेअरी अँड स्वीट्स या दुकानाविरोधात तक्रार आल्यानंतर 12 जून रोजी एफडीएच्या अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यानं तिथ जाऊन तपासणी केली होती. यावेळी तिथली स्वच्छता आणि काम करणाऱ्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या स्वच्छतेबाबत अनेक त्रुटी आढळल्याचं सांगत त्याच दिवशी या दुकानाचा परवाना निलंबित करण्यात आला. यानंतर दुकान मालकानं एफडीए आयुक्तांकडे याविरोधात अपील करून त्रुटींबाबत अनुपालन केल्याचा दावा सादर केला. त्यानुसार 13 जुलै रोजी झालेल्या फेरतपासणीत दुकानात 98 टक्के नियमांचं पालन केल्याचं आढळून आलं. मात्र, तरीही परवाना पुन्हा सुरू करण्यात आला नाही. मालकांनी परवाना निलंबन मागे घेण्याची मागणी करूनही एफडीएकडून त्याबाबत कोणतंही पाऊल उचललं गेलं नाही. त्यामुळे दुकान मालकानं अखेर हायकोर्टात दाद मागितली.

FDA
एफडीए (Source-ETV Bharat Reporter)


हायकोर्टाचा काय आहे निकाल? - दुकान मालकाच्या याचकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं हायकोर्टाला सांगण्यात आलं की, दुकान बंद राहिल्यामुळे 12 जूनपासून आतापर्यंत 8.74 लाख रुपयांचं उत्पन्न बुडालं आहे. व्यवसायात प्रचंड नुकसान झाल्याचा दावा दुकानमालकानं कोर्टापुढे केला. यावर हायकोर्टानं एफडीएच्या कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. "तुमचा हेतू कौतुकास्पद आहे. किमान एका सरकारी विभागानं तरी समाज सुधारेणेची जबाबदारी स्वीकारलीय, याचं कौतुकच आहे. मात्र, आता तुम्ही अतिरेक करत आहात. फेरतपासणीत 98 टक्के अनुपालन आढळल्यानंतरही रद्द केलेला परवाना तातडीनं पूर्ववत करायला हवा होता", या शब्दांत हायकोर्टानं एफडीएच्या कार्यप्रणालीबाबत आपली नाराजी व्यक्त केली. तसेच रेस्टॉरंट आणि हॉटेल्सचे परवाने धडाधड निलंबित करण्याच्या पद्धतीला एफडीएचे विपरीत आणि विचित्र धोरण असल्याचं सांगत या प्रकरणी एफडीएला याप्रकरणी थेट 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावत असल्याचं आपल्या निकालात नमूद केलंय. तसेच दंडाची ही रक्कम एका महिन्याच्या आत दुकान मालकाला सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रशासनानं रद्द केलेला त्याचा परवाना तातडीनं पूर्ववत करून त्याला व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगीही हायकोर्टानं दिली आहे.

यापूर्वीच कारवाईचा दिला होता इशारा- एफडीएनं आपल्या अधिकारांचा विवेकपूर्ण वापर केला नाही तर त्यांना मोठा दंड ठोठवावा लागेल, अशी तंबी हायकोर्टानं एफडीएला 11 ऑगस्टला दिली होती. एका कंपनीच्या औषधांच्या ब्रँडिंगमध्ये साम्य असल्याच्या कारणावरून एफडीएनं सुमारे 2.45 कोटी रुपयांचा औषधसाठा राज्यभरातून जप्त केलाय. मात्र, ही कारवाई करण्यापूर्वी कंपनीला आपली बाजू मांडण्याची संधीच देण्यात आली नाही, असा दावा करत कंपनीनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. एफडीएनं आपले आधीचे आदेश मागे घेत कॅडिला फार्मास्युटिकल्सला कारणे दाखवा नोटीस बजावत कंपनीचं म्हणणे ऐकून घेऊन त्यानंतर आम्ही अंतिम निर्णय घेऊ, अशी हमी हायकोर्टाला दिली, याची नोंद घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं ही याचिका निकाली काढली.

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TAGGED:

FDA ACTION IN PUNE
BOMBAY HC ON FDA
मुंबई उच्च न्यायालय
गुरुनानक डेअरी अँड स्वीट्स
BOMBAY HIGH COURT NEWS

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