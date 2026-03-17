76 वर्षांचा कायदेशीर लढा हायकोर्टाकडून अखेर निकाली

पुण्यातील जमिनीच्या वादावर पडदा टाकत मूळ जमीन मालकाच्या वारसांमध्ये जमिनीची समान विभागणी करण्याचे हायकोर्टाकडून आदेश देण्यात आलेत.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 17, 2026 at 12:19 PM IST

मुंबई : एका जमिनीच्या मालकी हक्कावरून सुरू असलेला तब्बल 76 वर्षांचा कायदेशीर लढा अखेर मुंबई उच्च न्यायालयानं निकाली काढलाय. मुंबई उच्च न्यायालयानं पुण्यातील संबंधित जमिनीच्या वादावरून दाखल केलेल्या दाव्यावर अंतिम पडदा टाकत मूळ जमीन मालकाच्या वारसांमध्ये जमिनीची समान विभागणी करण्याचे आदेश जारी केलेत. त्यामुळे दीर्घकाळापासून सुरू असलेला वाद अखेर मार्गी लागल्यानं अर्जदारांना मोठा दिलासा मिळालाय.

काय आहे प्रकरण? - मूळ जमीन मालक एम. एम. एच. जनमोहम्मद यांच्या मालकीच्या पुण्यात एक एकरच्या दोन मोठ्या मालमत्ता होत्या. त्यापैकी एक जमीन डेक्कन कॉलेज रोड परिसरात तर दुसरी येरवडा भागात होती. या मालमत्तांवरील हक्कांबाबत वारसांमध्ये मतभेद निर्माण झाल्यानंतर हा वाद साल 1950 मध्ये न्यायालयात पोहोचला आणि अनेक दशकांपर्यंत विविध न्यायालयांत तो सुनावणीकरिता प्रलंबित राहिला. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती फरहान दुभाष यांच्या एकलपीठासमोर या प्रकरणावर नुकतीच सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने दीर्घकाळ चाललेल्या या वादावर अखेर पडदा टाकत उरलेल्या जमिनीचे वारसांमध्ये विभाजन करून प्रत्येकाला त्यांचा कायदेशीर हिस्सा देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या आदेशामुळे अखेर सात दशकांहून अधिक काळ रखडलेल्या मालमत्ता वादाचा निकाल लागलाय.

न्यायालयाचे निरीक्षण काय? - न्यायमूर्ती फरहान दुभाष यांनी आपल्या निकाला नमूद केलंय की, न्याय मिळण्यास उशीर झाला असला तरी, पिढ्यानपिढ्या चाललेला हा वाद निकालात निघाल्यामुळे वारसांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जमिनीचा ताबा आता अधिकृतपणे वारसांकडे सोपवण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. जमिनीची प्रत्यक्ष मोजणी करून तिची योग्य भागात विभागणी जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित विभागानं करावी, जेणेकरून या जमिनीची वाटणी करणं शक्य होईल.

मुंबई उच्च न्यायालय
BOMBAY HIGH COURT

