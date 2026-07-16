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'पीओपीचा वापर बंद होत नाही तोपर्यंत प्रदूषण थांबणार नाही'; मुंबई हायकोर्टात जोरदार युक्तिवाद

पीओपी बंदीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणीला सुरूवात झाली. याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादात पीओपी मूर्तीच्या विसर्जनावर पूर्ण बंदीची मागणी केली.

Bombay high court on pop ban
फाईल फोटो - मुंबई उ्च्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 16, 2026 at 6:57 AM IST

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मुंबई : गणेशोत्सव अवघ्या दोन महिन्यांवर येऊन ठेपलेला असतानाच पीओपी मूर्तींचा वाद पुन्हा एकदा चिघळलेला पाहायला मिळतोय. पीओपीच्या लहान मोठ्या सर्वच मूर्तींमुळे जलप्रदूषण होतं. प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं याबाबत मार्गदर्शक नियमावली तयार केलेली असली तरी पीओपी मूर्तींबाबत त्यांनी आपली भूमिका पुन्हा बदलल्यानं मोठा संभ्रम निर्माण झालेला आहे. केवळ पीओपीच्या मूर्तीच नाही तर त्या मूर्तींना देण्यात येणारे रासायनिक रंगही निसर्गाचा तितकाच ऱ्हास करतात. त्यामुळे यंदाच्या गणपतीत पीओपीच्या मूर्ती नकोच, असा जोरदार युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं बुधवारी हायकोर्टात करण्यात आला.

पीओपी बंदी लागू होत नाही तोपर्यंत पाणी प्रदूषण थांबणार नाही - यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी कोर्टाला सांगितलं की, मुख्य विषय हा पाण्याच्या प्रदूषणाचा आहे. पीओपीच्या मूर्तींमुळे पाण्याचं प्रदूषण होतंय. सीपीसीबीच्या नियमावलीत शाडूच्या मातीचा वापर सांगितलेला आहे. तसेच मूर्तींना पर्यावरणपूरक रंग वापरण्याचंही नमूद केलेलं आहे. परंतु या नियमांची अंमलबजावणी होत नसल्याचं यावेळी याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाला सांगितलं. त्यामुळे पीओपी मूर्ती बनवण्याला किंवा त्या विकण्याला आमचा विरोध नसून त्याच्या विसर्जनावर आमचा विरोध असल्याची भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली.

पीओपी बंदीवरील याचिकेवर अंतिम सुनावणीला सुरूवात - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या बदलत्या धोरणाविरोधात हायकोर्टात ठाण्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी वकील रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत याचिका दाखल केलीय. त्यासोबत पीओपी मूर्तिकारांच्या संघटनांनीदेखील याचिका दाखल करत पीओपी बंदीमुळे आपल्या रोजगारावर थेट गदा येत असल्याचा दावा केलाय. तसेच यात पीओपी मूर्ती घडवणाऱ्या मुर्तिकार संघटनांनीही ही बंदी जाचक असल्याचा दावा करत याचिका दाखल केल्यात. या सर्व याचिकांवर बुधवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी सुरू करण्यात आली.

साल 1934 पासून गेल्या काही दशकांपूर्वीपर्यंत लालबागचा राजाही शाडूच्याच मातीचा होता - याचिककर्त्यांच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी युक्तिवाद करताना हायकोर्टाला सांगितलं की, सीपीसीबीच्या या बदलत्या भूमिकेमुळे प्रदूषणात भर पडणार असून केंद्राचा 1 ऑगस्ट 2025 रोजीचा निर्णय गणेशोत्सवापूर्वी रद्द करण्यात यावा. 6 फुटावरील मूर्ती मुख्यतः पीओपीच्या तयार केल्या जातात. लालबागच्या राजाची मूर्ती साल 1934 पासून शाडूच्या मातीचीच तयार करण्यात येत होती. मात्र कालांतरानं ही मूर्ती देखील मोठी केल्यानं पीओपी पासून तयार केली जाऊ लागली. मुळात पीओपीच्या मूर्ती निर्माणच झाल्या नाहीत तर त्या कुणी विकतच घेणार नाही, त्यामुळे पीओपी बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी यावेळी याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाकडे केली. वेळेअभावी बुधवारची सुनावणी थांबवत या याचिकेवर उद्या, गुरुवारी पुन्हा सुनावणी घेण्याचं हायकोर्टानं निश्चित केलंय.

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TAGGED:

POP IDOLS BAN
POP GANPATI MURTY
मुंबई उच्च न्यायालय
पीओपी मूर्ती बंदी
BOMBAY HIGH COURT ON POP BAN

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