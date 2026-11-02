'नको तिथं लुडबूड खपवून घेतली जाणार नाही'; मुंबई हायकोर्टानं अभिनेता इम्रान खान यांना सुनावले खडेबोल
अभिनेता इम्रान खान यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं खडेबोल सुनावलेत. इम्रान खान यांना आपली बाजू मांडण्याकरता चार आठवड्यांची अखेरची संधी दिली आहे.
Published : November 2, 2026 at 5:44 PM IST
मुंबई : ओसीआय कार्डधारकांचा देशाच्या अंतर्गत प्रकरणातील हस्तक्षेप जराही खपवून घेतला जाणार नाही. या देशात रहायचंय तर त्यांना कायद्याच्या मर्यादेत राहावं लागेल, या शब्दांत अभिनेता इम्रान खान यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं खडेबोल सुनावलेत. इम्रान खान यांना आपली बाजू मांडण्याकरता आणि केंद्र सरकारनं उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर आपलं हमीपत्र देण्याकरता चार आठवड्यांची अखेरची संधी देत तूर्तास इम्रान खान यांना दिलेला दिलासा हायकोर्टानं कायम ठेवलाय. या प्रकरणावर आता 7 डिसेंबरला अंतिम सुनावणी होईल.
ओसीआय कार्डधारकांनी नको तिथं लुडबूड करू नये - अमेरिकन नागरिक आणि ओसीआय कार्डधारक या नात्यानं इम्रान खान यांचा या देशातील अंतर्गत बाबींशी काहीही संबंध नाही. 'एसआयआर'मुळे त्यांच्या जीवनावर कोणताही परिणाम होणार नाही. त्यांना मतदानाचा अधिकार नाही. निवडणूक लढवण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे त्यासाठी त्यांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. ज्या गोष्टीशी आपला दूरवर काहीही संबंध नाही त्यासाठी आंदोलन कशाला? आणि पोलिसांनी पकडल्यावर "मी निघतच होतो" हा दावा म्हणजे केवळ कांगावा करणं आहे. अधिकृत व्हिसा असलेल्या व्यक्तीलाही या देशात प्रवेश नाकारणं हे प्रशासनावर अवलंबून आहे. तेव्हा कायद्यानं इम्रान खान यांना याकारणासाठी परत त्यांच्या मायदेशी पाठवण्याचा प्रशासनाला पूर्ण अधिकार आहे, अशी ठाम भूमिका केंद्र सरकारच्या वतीनं एएसजी अनिल सिंह यांनी सोमवारी हायकोर्टात मांडत अभिनेता इम्रान खान यांना देश सोडण्याकरता धाडलेल्या नोटीसचं जोरदार समर्थन केलं.
देशात राहायचंय तर कायदा पाळावाच लागेल - मुंबई उच्च न्यायालयानंही इम्रान खान यांना खडेबोल सुनावलेत. "तुम्ही नेमकं तिथे का गेला होतात? तिथं काय सुरू आहे याची तुम्हाला पूर्ण कल्पना होती. भारताचे नागरिक आणि OCI कार्डधारक यांचे हक्क वेगळे आहेत. SIR विरोधी आंदोलनाशी तुमचा काहीच संबंध नाही. प्रशासनाकडे कार्ड मागताना तुम्ही बेरोजगार असून, आपण नोकरीच्या शोधात असल्याचं म्हटलं आहे. तुम्हाला नोकरी मिळाली का?" असा सवालही यावेळी हायकोर्टानं इम्रान खान यांच्या वकिलांना विचारला.
भारताच्या नागरिकत्वासाठी अर्ज का केला नाही? - सध्या आमच्याकडं चित्रपटाचं कोणतंही काम नाही. मात्र, आपलं बालपण इथंच गेलंय, असा दावा इम्रान खान यांच्याकडून करण्यात आला. यावर भारतीय नागरिकांनी इतरत्र किंवा अमेरिकेत असं आंदोलन केलं तर त्यांची तत्काळ तिथून हकालपट्टी करण्यात येईल. तसेच इतकी वर्ष तुम्ही ओसीआय कार्डवर राहताय मग आजवर भारताच्या नागरिकत्वासाठी अर्ज का केला नाही? अशी विचारणाही यावेळी हायकोर्टाकडून करण्यात आली.
इम्रान खान यांना विचारले सवाल - या प्रकरणानंतर अखेरची संधी म्हणून आपलं हमीपत्र दाखल करण्याची संधी आम्ही तुम्हाला देतोय. तुम्ही या देशात भारतीय नागरिकांसारखे वागू शकत नाही. तुम्हाल OCI कार्ड होल्डर म्हणूनच राहायचं असेल तर रितसर हमीपत्र द्यावं लागेल. यापुढे अशा आंदोलनात सहभागी होणार नाही हे मान्य करत लेखी माफीनामाही पुढील सुनावणीत द्यावा लागेल. तरुणाई तुम्हाला पसंत करते, फॉलो करते, तुम्ही एक सेलिब्रिटी आहात. तुमचं वाक्य महत्त्वाचं आहे. तुमची सगळी ओळख भारत देश आणि महाराष्ट्रामुळे आहे. तुम्ही सुशिक्षित आहात. आपल्या बोलण्याचा काय परिणाम होईल याची तुम्हाला कल्पना असायला हवी. तुम्ही लहानपणापासून इथे राहतात तरी कधी तुम्हाला भारतीय नसल्याबद्दल कुणीही विचारणा केली नाही. त्यामुळे तुमचीही अधिक जबाबदारी आहे, असे खडेबोल हायकोर्टानं इम्रान खान यांना सुनावलेत. पुढील सुनावणीत हमीपत्र सादर करण्याचं इम्रान खान यांनी मान्य केलंय.
देश सोडण्याची नोटीस चुकीची असल्याचा इम्रान खान यांचा दावा - इम्रान खान यांच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी बाजू मांडताना कोर्टाला सांगितलं की, दोन वर्षांचे असल्यापासून इम्रान खान हे आपल्या कुटुंबाबरोबर भारतात राहतात. त्यांच्याविरोधात आजवर कुठलाही फौजदारी गुन्हा दाखल झालेला नाही. असं असतानाही केवळ एका विरोध प्रदर्शनात सहभागी झाले म्हणून त्यांना थेट देश सोडण्याची नोटीस बजावणं चुकीचं असल्याचं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. तसेच कोणतीही पूर्वसूचना किंवा कारणे दाखवा नोटीस न बाजवता 14 दिवसांत थेट देश सोडण्याचा आदेश देणं अन्यायकारक असल्याचं या याचिकेतून म्हटलंय.
केवळ आंदोलनातील सहभागावरून करण्यात आलेल्या कारवाईला इम्रान खान यांनी याचिकेतून हायकोर्टात आव्हान दिलंय. ऑगस्ट क्रांती मैदान हे कोणतेही बंदी घातलेले क्षेत्र नाही. तसेच ओसीआय कार्डधारकांना शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी होण्यास कायद्याने मनाई नाही, असा दावाही याचिकेतून करण्यात आला.
आंदोलन स्थळावरून निघत असतानाच पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचा दावा - घटनेच्या दिवशी इम्रान खान हे अभिनेत्री लेखा वॉशिंग्टन आणि चुलत बहीण झैन मरिया खान यांच्यासह आंदोलनाला उपस्थित होते. पोलिसांच्या बॅरिकेट्सचं आपण उल्लंघन केलेलं नाही आणि पोलिसांनी ताब्यात घेताना आपण तिथून निघत असल्याचं वारंवार पोलिसांना सांगत होतो, असंही याचिकेतून स्पष्ट करण्यात आलं. सिद्ध न झालेल्या आरोपावरून आयुष्यभर भारतात राहिलेल्या नागरिकाला अश्यापद्धतीनं देश सोडायला लावणं हा अत्यंत टोकाचा निर्णय आहे, असंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.
काय आहे प्रकरण? - मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी तसेच एसआयआर प्रक्रियेतील गोंधळाप्रकरणी मुंबईत 10 ऑक्टोबर रोजी निदर्शनं करण्यात आली होती. या निदर्शनात अभिनेता इम्रान खान यांनी उत्स्फूर्तपणे सहभागी होत तीव्र निदर्शने केली होती. या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी इम्रान खान यांना ताब्यात घेतलं. यापूर्वीही शिवाजी पार्क येथील सीजेपीच्या एका आंदोलनात इम्रान खान काही दिवसांपूर्वी सहभागी झाले होते. यावेळी मात्र प्रशासनानं त्यांच्याविरोधात कठोर पावलं उचललीत.
किरीट सोमय्यांची तक्रार - भाजपा नेते आणि माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी या प्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. “इम्रान खान हे अमेरिकन नागरिक असून, ओसीआय कार्डधारक आहेत. त्यामुळे राजकीय आंदोलनात भाग घेऊन त्यांनी इमिग्रेशन नियमांचे उल्लंघन केले आहे,” असा आरोप करत सोमय्या यांनी इम्रान खान यांच्या हकालपट्टीची मागणी केली होती. इम्रान खान यांच्याकडे अमेरिकेचं नागरिकत्व असून, ते OCI (Overseas Citizen of India) कार्डधारक आहेत. इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स कायद्यान्वये कलम 7 आणि 29 परदेशी नागरिकांना अशा राजकीय विनापरवानगी आंदोलनात सहभागी होण्यास मनाई असल्याचा आरोप करत ही कायदेशीर नोटीस देण्यात आली आहे.
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