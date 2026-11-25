इमारतीत मशिद असल्याचं भासवून वेळ वाढवत असाल तर सावधान, हायकोर्टाकडून याचिकाकर्त्यांवर अवमान कारवाईचा इशारा
इमारतीत प्रार्थनास्थळ असल्याचं भासवून वेळ वाढवत असल्यास याचिकाकर्त्यांवर अवमान कारवाईचा मुंबई उच्च न्यायालयानं इशारा दिला आहे.
Published : November 25, 2026 at 8:45 PM IST
मुंबई : भेंडी बाजार परिसरातील दाऊद इब्राहिमचं वास्तव्य असलेल्या हाजी इस्माईल हाजी हबीब मुसाफिरखाना या इमारतीच्या पाडकामाला मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेली स्थगिती आता पुढील सोमवार 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आलीय. मात्र, या इमारतीला पाडकामापासून तात्पुरता दिलासा दिला असला तरी, इमारतीत कुणालाही प्रवेश करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आलीय. या ठिकाणी शुक्रवारच्या नमाज पठणाची याचिकाकर्त्यांनी मागितलेली परवानगीही हायकोर्टानं नाकारली आहे. गेल्या सुनावणीत हायकोर्टानं या इमारतीबाबत परिस्थिती सध्या 'जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
कोर्टाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करू नका, हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना सुनावलं - हाजी इस्माईल हाजी हबीब मुसाफिरखाना संदर्भातील याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान या दोन मजली इमारतीच्या पाडकामावरील स्थगिती कायम तूर्तास 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवलीय. पाकमोडिया स्ट्रीटवरील या इमारतीला प्रार्थनास्थळ म्हणून सादर करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना हायकोर्टानं खडे बोल सुनावलेत. तसेच न्यायालयाची दिशाभूल करू नका, अन्यथा आम्हाला अवमान कारवाई करावी लागेल, या शब्दांत त्यांची कानउघडणी केलीय.
काय आहे प्रकरण - मुंबई महानगरपालिकेनं पाकमोडीया स्ट्रीटवरील ही जुनी इमारत अतिधोकादायक (C-1 श्रेणी) घोषित केलीय. मुंबई उच्च न्यायालयानं 31 ऑगस्ट 2020 रोजी या इमारतीच्या पाडकामाला परवानगी दिली होती. त्यानुसार मुंबई महापालिकेनं 16 नोव्हेंबर 2026 रोजी इमारतीमधील रहिवाशांना नोटीस बजावून 18 आणि 19 नोव्हेंबर रोजी उर्वरित भाग पाडण्याची कारवाई सुरू केली होती. स्थानिक आमदार अमीन पटेल यांनी या कारवाईला विरोध करताना दावा केला की, काही बाधित व्यक्तींनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं या कारवाईला स्थगिती दिलेली आहे. त्यामुळे महापालिकेनं ही कारवाई करू नये. तसेच या इमारतीच्या तळमजल्यावर असलेलं प्रार्थनास्थळ (मशीद) आणि त्याच्या स्थलांतरावरून स्थानिक रहिवासी तसेच महाराष्ट्र वक्फ बोर्डानंही या कारवाईला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. मुळात ही इमारत सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्टच्या भेंडी बाजार समूह पुनर्विकास प्रकल्पाचा भाग आहे. तसेच रस्ता रुंदीकरणासाठी तिचा उर्वरित भाग हटवणं आवश्यक असल्याचं स्पष्ट करत गुरूवार सकाळपासून या परिसरात कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात महापालिकेनं पाडकाम सुरू केलं होतं.
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