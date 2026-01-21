बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला बजावलेली नोटीस रद्द : मात्र मुंबईतील हवेच्या गुणवत्तेवरुन उच्च न्यायालयानं व्यक्त केली नाराजी
मुंबई महापालिकेनं हवा प्रदूषणावरील आपला अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला. यानंतर मुंबईतील हवा प्रदूषणावर उच्च न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केली.
Published : January 21, 2026 at 9:38 AM IST
मुंबई : मुंबईतील हवेचा दर्जा खालावत असतानाच मुंबईतील 1954 बांधकाम स्थळांपैकी 662 बांधकाम स्थळांवर अजुनही हवेच्या गुणवत्तेचं मोजमाप करणारी उपकरणं बसवण्यातच आलेली नाहीत. अशी धक्कादायक कबुली मुंबई महापालिकेच्या अहवालातून उघडकीस आलीय. मंगळवारच्या सुनावणीत मुंबईतील हवा ही मध्यम श्रेणीत असल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केलीय. मात्र नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी यापूर्वी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. ती नोटीस उपाययोजना राबवण्यात आल्यानं रद्द करण्यात आली. त्यामुळे बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला.
बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला बजावलेली नोटीस रद्द : वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी यापूर्वी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र आवश्यकत्या उपाययोजना राबवल्यानंतर ती नोटीस रद्द करण्यात आलीय. तसेच वांद्रे (पूर्व) येथील सरकारी कॉलनीतील जी प्रस्तावित नवीन उच्च न्यायालयाच्या संकुलाची जागा आहे, त्याठिकाणी नियमांचं पालन न केल्यामुळे 19 जानेवारी रोजी काम थांबवण्यात आलं होतं. याशिवाय कुलाबा येथील मॅजेस्टिक आमदार निवासाला जारी केलेली काम थांबवण्याची नोटीस, तिथं उपाययोजनांचं योग्य पालन न केल्यामुळे अजूनही कायम ठेवण्यात आल्याची माहिती महापालिकेनं मुंबई उच्च न्यायालयात दिलीय. याशिवाय, महापालिकेनं मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितलंय की, "अनेक बांधकामस्थळांची तपासणी प्रभावी आणि सक्षम करण्यासाठी प्रभाग स्तरीय अंमलबजावणी पथकांसाठी 27 बॉडी-वर्न (बटण) कॅमेऱ्यांच्या खरेदीसाठी आदेश देण्यात आलेत. तसेच महापालिकेकडून न्यायालयाला असंही सांगण्यात आलंय की, मुंबईतील 593 बेकऱ्यांपैकी 170 बेकऱ्या अजूनही लाकूड आणि कोळशावरच चालवल्या जातात. अद्याप गॅस, वीज किंवा इतर हरित इंधन स्रोतांकडं या बेकऱ्या वळलेल्या नाहीत. अशा बेकऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आल्यात."
मुंबईतील हवा प्रदूषणामुळे आम्ही समाधानी नाही - उच्च न्यायालय : मुंबईतील वाढतं प्रदूषण व खराब वातावरणाची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं याप्रकरणी साल 2023 मध्ये सुमोटो याचिका दाखल करून घेतलीय. या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती सुमन शाम यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी मुख्य न्यायमूर्तींनी महापालिकेला मुंबईतील आजच्या हवेच्या गुणवत्तेबाबत विचारणा केलीय. त्यावेळी पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील एस यू कामदार यांनी सांगितलं की, "मुंबईची हवा आज मध्यम श्रेणीत असून समाधानकारक आहे." त्यावर "आम्ही समाधानी नाही," असं मुख्य न्यायमूर्तींनी बोलून दाखवलं.
महापालिकेचा अहवाल न्यायालयात सादर : दरम्यान महापालिकेच्यावतीनं पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाचे मुख्य अभियंता अविनाश काळे यांच्यामार्फत, आपला अहवाल न्यायालयापुढं सादर करण्यात आला. त्यात महापालिकेनं म्हटलंय की, "मुंबईतील 33.87 टक्के बांधकाम ठिकाणी अद्याप सेन्सर-आधारित हवेच्या गुणवत्तेचं निरीक्षण करणारी उपकरणं बसवण्यात आलेली नाहीत. 29 डिसेंबर 2025 ते 13 जानेवारी 2026 पर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांनी विविध ठिकाणी दिलेल्या भेटीदरम्यान, वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी 28 कलमी मार्गदर्शक तत्त्वं आणि मुंबई उच्च न्यायालयानं यापूर्वी दिलेल्या निर्देशांचं पालन न करणाऱ्या 409 बांधकामस्थळांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्यात. तर 284 काम थांबवण्याच्या नोटीस बजावण्यात आल्यात. 29 डिसेंबर 2025 ते 14 जानेवारी 2026 दरम्यान अनधिकृत बांधकाम आणि पाडकामाचा कचरा उघड्यावर टाकल्याबद्दल एकूण 13.47 लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आलाय. तर बांधकाम व पाडकामाच्या डेब्रिजवर ताडपत्री न टाकल्याबद्दल 62 हजार 500 रुपये दंड म्हणून वसूल करण्यात आला. हा अहवाल दाखल करून घेत या प्रकरणावरील सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब करण्यात आली.
हेही वाचा :
- अबू सालेमला जेलबाहेर पाठवण्यापूर्वी आमचंही म्हणणं ऐकून घ्या, सीबीआयची हायकोर्टात धाव
- "तुम्ही एका दिवसाचं सांगून येता आणि मग बाहेर पडत नाही", मराठा आंदोलनाची आठवण करून देत हायकोर्टानं धनगर आंदोलकांना सुनावलं
- मंत्र्यांची मुलं म्हणून गुन्हेगारांना पाठिशी घालणार का? गोगावलेप्रकरणी उच्च न्यायालयाचं पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह