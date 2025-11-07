ETV Bharat / state

एमसीए निवडणुकीचा मार्ग मोकळा: विरोध करणारी याचिका हायकोर्टानं काढली निकाली

एमसीए निवडणुकीवरील याचिका हायकोर्टानं फेटाळून लावली असून, 12 नोव्हेंबरला होणाऱ्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

MCA Election
एमसीए निवडणूक (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 7, 2025 at 8:53 PM IST

1 Min Read
मुंबई : बहुचर्चित एमसीए निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झालाय. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीतील अंतिम उमेदवार यादीवर आक्षेप घेत एमसीएच्या काही सदस्यांनी या यादीला हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. मात्र निवडणूक अधिकाऱ्यांनी आव्हान फेटाळल्याचा सविस्तर निकाल हायकोर्टात सादर केल्यानं हायकोर्टानं विरोध करणारी याचिका फेटाळून लावली.


हायकोर्टाचा निकाल काय? : या याचिकेवर मंगळवारी प्राथमिक सुनावणी घेत तूर्तास पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर करू नका, असा आदेश हायकोर्टानं जारी करत या याचिकेवर गुरुवारी पुन्हा सुनावणी घेतली. गुरूवारच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला माहिती दिली की, त्यांचा आक्षेप का फेटाळण्यात आला?, याचा सविस्तर आदेश संबंधित निवणूक अधिकाऱ्यांकडून त्यांना नुकताच प्राप्त झालाय. त्याचा अभ्यास करून त्यानुसार याचिकेत बदल करण्याची संधी द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली. त्यानुसार याचिकाकर्त्यांना उद्यापर्यंतची मुदत देत हायकोर्टानं यावर, शुक्रवारी पुन्हा सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं. मात्र याचिकाकर्त्यांकडून प्रतिसाद न मिळाल्यानं हायकोर्टानं ही याचिका निकाली काढली. तसेच भविष्यात त्यांना गरज वाटल्यास यासंदर्भात नव्यानं याचिका दाखल करण्याची मुभा देण्यात आलीय. हायकोर्टच्या या निकालामुळं येत्या 12 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झालाय.



काय आहे प्रकरण? : मुंबई क्रिकेट असोसिएशनची निवडणूक जाहीर झाली असून इच्छुक उमेदवारांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे आपले उमेदवारी अर्जही दाखल केलेत. मात्र या निवडणुकीसाठी 24 ऑक्टोबर रोजी निवडणूक अधिकाऱ्यांनी जाहीर केलेल्या अंतिम उमेदवार यादीवर एमसीएचे जुने सदस्य श्रीपाद हळबे आणि अन्य काही जणांनी आक्षेप घेत आपल्या हरकती नोंदवल्या होत्या. मात्र निवडणूक अधिकाऱ्यांनी कोणतेही कारण न देता त्यांच्या हरकती फेटाळून लावल्या. तसेच 24 ऑक्टोबर रोजी थेट अंतिम उमेदवार यादी जाहीर केल्याचा आरोप करत हळबे आणि इतरांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.



काय आहे याचिका? : निवडणूक अधिकाऱ्यांनी कोणत्या आधारावर आपल्या हरकती फेटाळल्या त्याची कारणं निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिलेली नाहीत. ती कारणं सविस्तरपणे देण्याचे आदेश हायकोर्टानं निवडणूक अधिकाऱ्यांना द्यावेत, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती. त्यानुसार याचिकाकर्त्यांना सविस्तर आदेशाची प्रत नुकतीच देण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रियाज छागला आणि न्यायमूर्ती फरहान दुभाष यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी घेण्यात आली.

