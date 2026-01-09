ETV Bharat / state

उमेदवारांना विविध एनओसी सादर करण्याच्या सक्तीविरोधातील याचिका हायकोर्टानं फेटाळली!

महापालिका निवडणुकीत उमेदवारांना एनओसी सक्तीच्या निर्णयाविरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं आज फेटाळली आहे. निवडणुकीची प्रक्रिया यापूर्वीच झाल्याचं निवडणूक आयोगानं युक्तीवादात म्हटलं.

संग्रहित-मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 9, 2026 at 5:07 PM IST

मुंबई : महापालिका निवणूक उमेदवारांकडून विविध विभागांतून एनओसी आणण्याची सक्ती करण्याच्या निर्णयाविरोधातील याचिका शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावलीय. ही प्रक्रिया आधीच पार पडलीय. निवडणूक अगदीच तोंडावर अलेली असताना यात हस्तक्षेप करणं योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे सगळीच प्रक्रिया बारगळून निवडणूकीच्या वेळापत्रकावर त्याचा थेट परिणाम होईल. त्यामुळे या टप्प्यावर या याचिकेवर सुनावणी घेणं योग्य ठरणार नाही, असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली.



निवणूक आयोग निर्णयावर ठाम - यावर उत्तर देताना राज्य निवडणूक आयोगच्यावतीनं याप्रकरणी आपली बाजू मांडताना कोर्टात स्पष्ट करण्यात आलं की, निवणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर तेव्हाच सर्व उमेदवारांकरता आवश्यक कागदपत्रांची माहिती जाहीर करण्यात आलं होती. त्यामुळे हा आयत्यावेळी घेण्यात आलेला निर्णय नाही. निवडणुकीत पारदर्शकता राहावी आणि योग्य उमेदवारांना संधी मिळावी, याच हेतूनं हा निर्णय घेण्यात आलाय. तसेच याप्रकरणी मुळात जनहित याचिका दाखलच होऊ शकत नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी आयोग आणि पालिकेच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आली.



याचिकेतील मागणी काय होती - एनओसी सादर करू न शकलेल्या उमेदवाराचा अर्ज फेटाळण्याचा आदेश रद्द करण्यात यावा. तसेच एनओसी नसल्यामुळे फेटाळलेल्या अर्जांचा तातडीनं पुनर्विचार करून त्या स्वीकारण्यात याव्यात, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आलीय. गरज नसतानाही निवडणूक निर्णय अधिकारी बेकायदेशीरपणे पाणी, कर, पोलीस अशी विविध 'ना हरकत प्रमाणपत्र' (एनओसी) सादर करण्याची सक्ती करतंय. यापैकी एखादी एनओसी नसल्यास थेट उमेदवारी अर्ज तांत्रिक कारणांमुळे फेटाळण्यात आलेत. आयोगाच्या या कथित मनमानी निर्णयाविरोधात एका अपक्ष उमेदवारानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.



काय आहे याचिका - आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी कार्यरत असलेल्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी यंदा उमेदवारांना विविध एनओसी सादर करण्याची सक्ती केलीय. यात पाणीपट्टी, विविध कर, पोलीस अशा सरकारी विभागांची ना हरकत प्रमाणपत्र उमेदवारी अर्जासोबत सादर करणं अनिवार्य करण्यात आलंय. ज्यांच्याकडे ही प्रमाणपत्रं नाहीत, त्यांचे अर्ज फेटाळून लावण्यात आलेत. अशा पद्धतीनं केवळ तांत्रिक आणि नियमबाह्य कारणास्तव थेट उमेदवारी अर्ज निवडणूक आयोगानं फेटाळणं हे योग्य नाही. अपक्ष उमेदवार मोझम अली मीर यांनी याप्रकरणी वकील मोईनुद्दीन चौधरी यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल केली होती.

