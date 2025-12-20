ETV Bharat / state

'सनबर्न फेस्टिव्हल'मध्ये मद्यविक्रीच्या परवानगीचा फेरविचार करा, हायकोर्टाची राज्य सरकारला सूचना

मुंबईत पहिल्यांदाच होणाऱ्या 'सनबर्न फेस्टिव्हल'चे आयोजन 19 डिसेंबर ते 21 डिसेंबर 2025 दरम्यान शिवडी येथील अटल सेतूच्या खाली करण्यात आलं आहे.

Bombay High Court
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 20, 2025 at 7:17 AM IST

मुंबई : 'सनबर्न फेस्टिव्हल'मध्ये मद्य विक्रीस परवानगी देणाच्या निर्णयाचा राज्य सरकारनं फेरविचार करावा, असे निर्देश शुक्रवारी (19 डिसेंबर) मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले. "केवळ 200 पोलीस हजारो मद्यधुंद लोकांना कसे हाताळू शकतील?" असा सवाल उपस्थित करत राज्य सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयावर शंका व्यक्त केली. यावेळी न्यायालयानं मद्य विक्रीला किंवा सनबर्न फेस्टिव्हलच्या आयोजनास कोणतीही स्थगिती न देत सुनावणी तहकूब केली.

काय आहे प्रकरण? : मुंबईत पहिल्यांदाच होणाऱ्या 'सनबर्न फेस्टिव्हल'चं आयोजन 19 डिसेंबर ते 21 डिसेंबर 2025 दरम्यान शिवडी येथील इन्फिनिटी बे, टिंबर पाँड प्लॉटजवळ अटल सेतूच्या खाली करण्यात आलं आहे. या म्युझिकल फेस्टिव्हलमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दारू विक्री देखील केली जाणार आहे. यामुळे सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करत मुंबईतील रहिवासी चिंतामणी सारंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

हायकोर्टातील युक्तिवाद : सुनावणी दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने 'सनबर्न फेस्टिव्हल'मध्ये दारू विक्रीला परवानगी देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठे यांनी हायकोर्टाला सांगितलं की, मुंबई पोलीसांच्या कार्यक्षमतानुसार अधिकाऱ्यांना कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं शक्य होईल. त्यामुळे सर्व गोष्टींचा विचार करूनच परवानग्या देण्यात आल्या आहेत.

तथापि, हायकोर्टानं राज्य सरकारच्या या उत्तरावर समाधान व्यक्त केलं नाही. न्यायालयानं विचारलं की, "जर एखादी अनुचित घटना घडली, तर 200 पोलीस हजारो मद्यधुंद लोकांना कसं हाताळू शकतील?" आणि पुढे असंही म्हटलं की, "आपल्याला आधीच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करायला हव्यात, केवळ उपचारात्मक उपाययोजना करून काम चालणार नाही." हायकोर्टाने हेही सूचित केलं की, "लोक दारू पिऊन मद्यधुंद अवस्थेत सार्वजनिक ठिकाणी खुलेआम फिरू लागले, तर कायदा आणि सुव्यवस्थेची हमी कोण देणार?"

सुनावणीच्या अखेरीस मुख्य न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केलं की, "आम्ही याचिका प्रलंबित ठेवत आहोत. प्रशासनासाठी हीच संधी आहे. तुम्ही अशाप्रकारे थेट खुलेआम दारू विक्रीचे परवाने देऊ शकत नाही." तसेच, "एकाचवेळी 40 हजारांपेक्षा जास्त लोकांची गर्दी होणाऱ्या खुल्या जागेत दारू विक्रीचा परवाना देणं अयोग्य आहे," असं मत हायकोर्टानं नोंदवलं.

