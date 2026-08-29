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आश्रमशाळा आंदोलक विद्यार्थ्यांची काळजी घ्या; आंदोलनस्थळी 24 तास डॉक्टरांचे पथक तैनात करा, हायकोर्टाचे निर्देश

राज्यभरातील आश्रमशाळांच्या दुरवस्थेविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची पूर्ण काळजी घेऊन त्यांना सर्वतोपरी वैद्यकीय मदत पुरवावी, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत.

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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 29, 2026 at 8:53 PM IST

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मुंबई : राज्यभरातील आश्रमशाळांच्या दुरवस्थेविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाची मुंबई उच्च न्यायालयानं गंभीर दखल घेतली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील जपतलाई येथील अनुदानित आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे तीन आदिवासी विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्यानंतर राज्यभरात आंदोलन तीव्र झालं आहे.

आश्रमशाळांच्या विविध प्रश्नांवर आदिवासी विद्यार्थ्यांकडून ठिकठिकाणी उपोषण सुरू आहे. काही ठिकाणी उपोषण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची प्रकृती गंभीर झाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आलं. या पार्श्वभूमीवर आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या प्रकृतीची प्रशासनानं योग्य काळजी घ्यावी, तसेच त्यांना आवश्यक त्या वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

आंदोलनस्थळी 24 तास डॉक्टरांचे पथक तैनात करा : राज्यभरातील आश्रमशाळांच्या दुरवस्थेविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची पूर्ण काळजी घेऊन त्यांना सर्वतोपरी वैद्यकीय मदत पुरवावी, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत. शनिवारी (29 ऑगस्ट) झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं हे निर्देश दिले.

उपोषणावर बसलेल्या विद्यार्थ्यांची प्रकृती बिघडणार नाही, यासाठी राज्य सरकारनं योग्य ती खबरदारी घ्यावी. आंदोलनस्थळी सर्व आवश्यक वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच 24 तास डॉक्टरांचे पथक तैनात ठेवावं, जेणेकरून गरज भासल्यास विद्यार्थ्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करून उपचार मिळू शकतील, असं न्यायालयानं म्हटलं.

प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी आंदोलक विद्यार्थ्यांना आवश्यक अन्न आणि वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याची काळजी घेण्याचेही निर्देश न्यायालयानं दिले. राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी प्रशासनाकडून आवश्यक ती पावले उचलली जात असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्याची नोंद घेत न्यायालयानं या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवार (31 ऑगस्ट) पर्यंत तहकूब केली.

जपतलाई आश्रमशाळेत सहा विद्यार्थिनींना सर्पदंश : 10 ऑगस्ट रोजी गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील जपतलाई गावातील खासगी अनुदानित आश्रमशाळेत ही धक्कादायक घटना घडली. खाटांची कमतरता असल्याने जमिनीवर झोपलेल्या सहा विद्यार्थिनींना विषारी सापानं दंश केला. तत्काळ उपचार न मिळाल्याने तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाला, तर तीन विद्यार्थिनींवर उपचार सुरू आहेत.

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर निष्काळजीपणाच्या आरोपाखाली जपतलाई आश्रमशाळेचा परवाना आणि मान्यता कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आली. तसेच मुख्याध्यापक, अधीक्षक आणि महिला अधीक्षकांविरोधात निष्काळजीपणामुळे मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आली आहे.

या घटनेप्रकरणी आदिवासी विकास विभागाच्या सहाय्यक प्रकल्प अधिकाऱ्यासह कनिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यालाही निलंबित करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानेही या घटनेची दखल घेत राज्याच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावली असून, दोन आठवड्यांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

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TAGGED:

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