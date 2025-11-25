ETV Bharat / state

मेळघाटात अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन 18 डिसेंबरला अहवाल सादर करा-मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश

यंदा मेळघाटात कुपोषणामुळे 97 बालकांचा जीव गेलाय. 30 अर्भक मृतावस्थेतच जन्माला आलीत. वैद्यकीय सोयींच्या अभावामुळे 7 गरोदर महिलांचा जीव गेल्याची माहिती उच्च न्यायालयात देण्यात आली.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 25, 2025 at 7:20 PM IST

Updated : November 25, 2025 at 10:41 PM IST

मुंबई : मेळघाटातील कुपोषणाच्या परिस्थितीची तुलना राज्यातील इतर कुठल्याही दुर्गम भागाशी होऊ शकत नाही. हे पुन्हा एकदा अधोरेखित करताना यंदाच्या वर्षातील उपलब्ध आकडेवारीनुसार एकट्या मेळघाटात 97 बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाल्याची मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी गंभीर नोंद घेतलीय.


महाराष्ट्रातील दुर्गम भागात होणाऱ्या बालमृत्यूंबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं गंभीर चिंता व्यक्त करत राज्य सरकारची खरडपट्टी काढली. मेळघाटाबद्दल आदेश देताना न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठनं मंगळवारी स्पष्ट केलं की, जवळपास दीड लाख लोकसंख्या असलेल्या मेळघातात केवळ 50 बेडचं रुग्णालय उपलब्ध आहे. एनआरसीचे 12 अतिरिक्त बेड उपलब्ध आहेत. मात्र, तिथं वैद्यकीय कर्मचारी उपलब्ध नाहीत.

धारणी परिसरात तर बालरोगतज्ञ किंवा स्त्रीरोगतज्ञ उपलब्धच नाहीत. या परिसरात मोबाईल पॅथॉलॉजी लॅब्सचीही वानवा आहे. वैद्यकीय सोयीसांठी इथं सरकारी फंड दिलाच जात नाही. मध्यंतरी या सर्व गोष्टींना कंटाळून इथल्या डॉक्टरांनी संपाचं हत्यारही उगारलं होतं. धारणीत 16 तर चिखलदऱ्यात, तर 7 अंगणवाड्या आहेत. मात्र, तिथली परिस्थितीही बेताची आहे. इथल्या रूगणवाहिका चालकांना महिना 17,758 चा भत्ता मंजूर झालाय. मात्र, कंत्राटीपद्धतीनं त्यांच्या पदरी केवळ 12,000 रूपयेच पडतात. या सर्व मुद्यांवर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी तातडीनं तिथं जाऊन बैठक घ्यावी, असे निर्देश हायकोर्टानं जारी केलेत.

बैठकीचा अहवाल 18 डिसेंबरला न्यायालयात होणार सादर- सार्वजनिक आरोग्य विभागचे प्रधान सचिव डॉ. निपूण यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपसचिव आणि वित्तविभागाचे उपसचिव यांनी मेळघाटातील बैठकीत सहभागी व्हावं. तसेच या विभागातील पोलीस आणि वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही त्यांना सर्वतोपरी मदत करावी, असे निर्देश हायकोर्टानं जारी केलेत. येत्या 5 डिसेंबरला ही बैठक होणार आहे. त्याचा अहवाल 18 डिसेंबरला हायकोर्टात होणाऱ्या पुढील सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं मंगळवारच्या आदेशांत नमूद केलेत.


राज्य सरकार कुपोषणाच्या बाबतीत गंभीर नाही - राज्य सरकारनं कुपोषणाच्या प्रश्नाकडं गांभीर्यानं पाहावं, असं बजावत याप्रकरणी राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य, आदिवासी विकास, महिला आणि बाल कल्याण तसेच वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांना प्रतिज्ञापत्रावर सविस्ततर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. ही अत्यंत दुर्दैवी स्थिती असताना सार्वजनिक आरोग्याचा मुद्दा सरकारकडून हलक्यात घेतला जात असल्याचं सांगत कोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आदिवासी भागात असलेल्या डॉक्टरांना अधिक वेतन, राज्य सरकारकडून जबाबदारी घेणारी स्वतंत्र यंत्रणा करणे, अशा सूचनाही हायकोर्टानं राज्य सरकारला केल्या आहेत.

मेळघाटात कुपोषणाची गंभीर परिस्थिती

  • साल - 2025
  • कुपोषणाचे बळी - 97
  • मृत जन्मलेली बालकं - 30
  • गरोदरपणात दगावलेल्या माता - 7


काय आहे याचिका - मेळघाट आणि अन्य आदिवासी भागातील मुलांचे कुपोषणामुळे होणारे मृत्यू थाबंलेले नाहीत. तसेच दुर्गम भागातील नागरिकांना इतरही गंभीर समस्या भेडसावत आहेत. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात डॉ. राजेंद्र बर्मा आणि सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने यांच्यासह विविध जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेतक. या याचिकांवर मंगळवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून ठोस उपाययोजनांची गरज असल्याचं हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय. मेळघाट परिसरात स्त्रीरोगतज्ञ, बालरोगतज्ञ आणि आहारतज्ञांची जागा अद्यापही रिक्त असल्याची माहिती याचिकाकर्ते बंडू साने यांनी कोर्टाच्या निदर्शशास आणून दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिक पातळीवर आणि नागरिकांशी संपर्क साधून समस्यांवर तोडगा काढण्यात यावी, अशी त्यांनी याचिकेतून विनंती केली आहे. 2006 पासून हायकोर्ट मेळघाळातील कुपोषणाच्या समस्येवर सातत्यानं निर्देश देत आहे. परंतु, सरकार कागदावर सर्वकाही व्यवस्थित असल्याचा दावा करते. मात्र, मृत्यूची आकडेवारी पाहता प्रत्यक्षात वास्तव वेगळेच असल्याची चिंता हायकोर्टानं व्यक्त केली.

Last Updated : November 25, 2025 at 10:41 PM IST

