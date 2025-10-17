ETV Bharat / state

संजय गांधी पार्कभोवती 154 किमी लांबीची भिंत असूनही अतिक्रमणाचा प्रश्न 'जैसे थे'; उच्च न्यायालयानं समिती स्थापनेचे दिले निर्देश

संजय गांधी नॅशनल पार्कमधील अनधिकृत बांधकामाच्या समस्येवर मुंबई उच्च न्यायालयानं सरकारला फटकारलं आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिलेत.

Bombay high Court
संजय गांधी नॅशनल पार्क (Source- ETV Bharat Reporter)
मुंबई : संजय गांधी नॅशनल पार्कमधील अनधिकृत बांधकामाच्या प्रश्नावरून मुंबई उच्च न्यायालयानं गुरुवारी राज्य सरकारवर ताशेरे ओढलेत. नॅशनल पार्कमधील वाढत जाणारे अतिक्रमण आणि नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा गेली अनेक वर्ष प्रलंबित आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयानं निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिलेत.



काय आहे प्ररकरण - बोरीवलीच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या परिसरात हजारो रहिवासी राहतात. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी या रहिवाशांच्या समर्थनार्थ जनहित सेवा संस्थेच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आलीय. राज्य सरकारनं लवकरात लवकर रहिवाशांची पर्यायी राहण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचे हायकोर्टानं निर्देश द्यावेत, अशी मुख्य मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आलीय. या याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितलं की, राज्य सरकारनं गेली अनेक वर्ष या मुद्यावर काहीच केलेलं नाही. वाढते अतिक्रमण रोखण्यासाठी उद्यानाभोवती 154 किमी लांबीची भिंत बांधण्यात आली. मात्र, त्यामुळे अतिक्रमण थांबली नाहीत. अतिक्रमणाचा प्रश्न तसाच आहे. ही अतिक्रमण हटवली जातील, असं वारंवार प्रशासनाकडून सांगितलं गेलं. मात्र, प्रत्यक्षात काहीच कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे इथं राहणारे रहिवासी भरडले जात आहेत.

Sanjay Gandhi National Park
संजय गांधी नॅशनल पार्क (Source- ETV Bharat Reporter)



राज्य सरकारची काय आहे भूमिका - या सुनावणीत राज्य सरकारच्यावतीनं महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी कोर्टाला सांगितलं की, नॅशनल पार्कमधील रहिवाशांचं लवकरच पुनर्वसन केलं जाणार आहे. मरोळ, मरोशी इथ 90 एकरच्या जागेवर हे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. त्यासाठीचा विभागीय आराखडा तयार असून एकून 4 लाख 11 हजार रहिवाशांचे त्या ठिकाणी पुनर्वसन केलं जाणार आहे. ही प्रक्रिया सुरळीत पार पडतेय की नाही, यावर देखरेख ठेवण्याकरिता याचिकेतील मागणीनुसार हायकोर्टानं निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश सरकारला दिलेत. तसेच या समितीला यावर सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश जारी केलेत.

