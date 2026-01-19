2025 मध्ये मेळघाटात 115 बालकांचा कुपोषणानं मृत्यू; सरकारनं 'झीरो टॉलरन्स'ची भूमिका स्वीकारावी-हायकोर्ट
मेळघाटात कुपोषणामुळे होणाऱ्या बालकांच्या मृत्यूवरून मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारची कानउघडणी केली आहे. वाचा, सविस्तर बातमी
Published : January 19, 2026 at 10:21 PM IST
मुंबई : एकट्या मेळघाटात 2025 मध्ये 115 नवजात बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झालाय. राज्यातील दुर्गम भागांत कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू रोखण्यात आजही प्रशासन अपयशी ठरत असल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू रोखण्यासाठी राज्य सरकारची इच्छाशक्ती दिसत नाही. मेळघाट परिसरात होणारे बालमृत्यू आणि गर्भवती मातांचे मृत्यू थांबवण्यात प्रशासनाचे प्रयत्न तोकडे पडतायत, या शब्दांत हायकोर्टानं राज्य सरकारची कानउघडणी केलीय.
काय आहे प्रकरण - मेळाटात कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू रोखण्याकरता सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने, डॉ. राजेंद्र बर्मा यांच्यासह डॉ. अभय बंग यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर सोमवारी तातडीची सुनावणी झाली. या याचिकांवर सोमवारी सकाळी तातडीनं सुनावणी घेण्याची विनंती कोर्टाकडे करण्यात आली. ही विनंती मान्य करत न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर यावर दुपारी तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं कोर्टाला सांगण्यात आलं की, कुपोषणामुळे गेल्या वर्षभरात 115 हून अधिक मुलांचा कुपोषणानं मृत्यू झालाय. याशिवाय मयत जन्मलेल्या अर्भकांची संख्याही 30 हून अधिक आहे. गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांच्या मृत्यू झाल्याचा आकडाही मोठा असल्याची माहिती कोर्टाला देण्यात आली.
हायकोर्टाकडून राज्य सरकारची कानउघडणी - याबाबत हायकोर्टानं गंभीर चिंता व्यक्त करत राज्य सरकारला जाब विचारला. त्यावर माहिती देताना सरकारी वकिलांनी सांगितलं की, हे सर्व मृत्यू कुपोषणामुळे झालेले नाहीत. तर त्यामागे इतरही काही कारणे आहेत. या भागातील बहुतेक मुलींची लग्न ही वयाच्या 13 आणि 14 व्या वर्षीच केली जातात. त्यानंतर कमी वयातच त्या गर्भवती होतात. त्यामुळे बऱ्याचदा या मुलींची वेळेपूर्वीच प्रसूती होते. यामुळे प्रसूती वैद्यकीयदृष्ट्या गुंतागुंतीची होते, असं अतिरिक्त सरकारी वकील पी. बी. सामंत यांनी कोर्टाला सांगितलं. त्यावर नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टानं राज्य सरकारला या समस्येचं मूळ कारण शोधून काढत त्यावर प्रभावी उपाययोजना करण्याचे निर्देश जारी केलेत.
कुपोषणाबाबत झीरो टॉलरन्स पॉलिसीची गरज - हायकोर्ट- या समस्येचं निवारण करण्यासाठी निश्चित रोड मॅप तयार करा, अशा शब्दांत हायकोर्टाने सरकारला बजावलंय. या परिसरात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे अधिक मजबूत करण्यासाठी नवीन पदवीधर डॉक्टरांसोबत तिथं अनुभवी स्त्रीरोगतज्ञ, बालरोगतज्ञ उपलब्ध करून रुग्णांना ते सेवा देत राहतील, यासाठी राज्य सरकारनं पावले उचलावीत. गेल्या तीन दशकांपासून राज्यासमोर असलेल्या कुपोषणाबाबत राज्य सरकारनं शून्य सहनशीलतेची (झीरो टॉलरन्स) भूमिका स्वीकारण्याची गरज असल्याचं यावेळी हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. बालमृत्यू आटोक्यात आणण्यासाठी राज्य सरकारला विशेष उपाययोजना सुरू कराव्या लागतील. दुर्गम भागांत मूलभूत वैद्यकीय सुविधा आणि इतर पायाभूत सुविधा पुरवाव्या लागतील. याशिवाय तिथल्या आदिवासींमध्ये जागरूकता पसरवण्याची आवश्यकता असल्याचं स्पष्ट करत याबाबत ठोस उपाययोजना सुचवण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं या प्रकरणाची सुनावणी 27 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केलीय.
