पेंशन म्हणजे सरकारनं दिलेलं गिफ्ट नाही, 'या' आजारानं ग्रस्त सैनिकांनाही आता दिव्यांग पेंशन योजनेचा लाभ मिळणार

मधुमेह, स्थूलत्व, उच्च रक्तदाब तसेच मणक्यांचा आजार असलेल्या सैनिकांनाही आता दिव्यांग पेंशन योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

Bombay High Court
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 31, 2026 at 8:37 AM IST

Updated : January 31, 2026 at 8:45 AM IST

मुंबई - मधुमेह, स्थूलत्व, मणक्याचा आजार व उच्च रक्तदाब अश्या व्याधींनी ग्रस्त असलेल्या सैनिकांनाही यापुढे दिव्यांग पेंशन योजनेचा लाभ मिळेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला.

काय आहे प्रकरण? - लेफ्टनंट कर्नल एस.के. राठोड यांनी तब्बल 23 वर्ष सैन्य दलात देशाची सेवा केली. लडाख आणि मणिपूरसारख्या संवेदनशील भागात 'ऑपरेशन रक्षक' आणि 'ऑपरेशन पराक्रम' दरम्यान त्यांची पोस्टींग होती. मात्र, एकेदिवशी अचानक वैद्यकीयदृष्ट्या सक्षम नसल्याच्या कारणावरून त्यांना 2003 मध्ये सेवेतून कमी करण्यात आलं. तसेच त्यांना पेंशनही नाकारण्यात आली. बदलत्या जीवनशैलीमुळे हल्ली कुणालाही या व्याधींची बाधा होते. त्यामुळे हे आजार असलेल्या जवानांना दिव्यांग पेंशन योजनेचा लाभ देता येणार नाही, असा दावा केंद्र सरकार व वैद्यकीय बोर्डानं केला होता. हा दावा सशस्त्र दल न्यायाधिकरणानं फेटाळून लावला. त्याविरोधात केंद्र सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते.

उच्च न्यायालयाचा निकाल काय? - याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकत उच्च न्यायालयानं न्यायाधिकरणाच्या निकालावर शिक्कामोर्तब करत जवानांना दिलासा दिलाय. आर्मी आणि नौदलात मधुमेहसारखे सामान्य आजार झाल्यासही जवानांची सेवा खंडीत केली जाते. परिणामी, त्यांना दिव्यांग पेंशन सेवेचा लाभ मिळायलाच हवा, असं उच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात नमूद केलंय.

पेंशन म्हणजे सरकारनं दिलेलं बक्षीस नाही - पेंशन म्हणजे सरकारकडून दिली जाणारी बक्षिसी नव्हे तर जवानांनी देशासाठी दिलेल्या सेवेची ती भरपाई असते. त्यामुळे जवानांना निवृत्तीनंतर आर्थिक स्थैर्य मिळतं, असं निरीक्षण उच्च न्यायालयानं नोंदवलंय. तसेच मधुमेह किंवा अन्य आजार सेवेत असताना झाल्याचा पुरावा जवानांकडून मागणंही अयोग्य असल्याचं उच्च न्यायालयानं निकालात नमूद केलं.

संपादकांची शिफारस

