क्रॉफर्ड मार्केटचा पुनर्विकास कधी पूर्ण होणार? हायकोर्टाचा बीएमसीला सवाल
क्रॉफर्ड मार्केटच्या पुनर्विकासाचे उर्वरित काम पूर्ण होण्यासाठी आणखी काही कालावधी लागणार आहे.
Published : November 23, 2026 at 3:02 PM IST
मुंबई : दक्षिण मुंबईची ओळख असलेल्या क्रॉफर्ड मार्केट अर्थात महात्मा फुले मंडईच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मंडईच्या नवीन इमारतीचं बांधकाम कधी पूर्ण होणार, याची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले आहेत.
महापालिकेच्या बाजार विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, क्रॉफर्ड मार्केटच्या पुनर्विकासाचे उर्वरित काम पूर्ण होण्यासाठी आणखी काही कालावधी लागणार आहे. ही मंडई 'ग्रेड-1' वारसा वास्तूच्या श्रेणीत येत असल्यानं तिच्या मूळ ऐतिहासिक रचनेला धक्का न लावता संवर्धन आणि दुरुस्ती करणे तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक ठरत आहे.
इमारतीचं बांधकाम नेमकं कधी पूर्ण होणार? :
पुनर्विकासाच्या कामासाठी शेकडो परवानाधारक विक्रेते आणि मासळी विक्रेत्यांचे तात्पुरते पुनर्वसन मंडईबाहेरील पदपथ, रस्ते तसेच एमआरए मार्गावरील शेडमध्ये करण्यात आलं आहे. त्यामुळे स्थानिक रहिवासी आणि कार्यकर्त्यांकडून रस्त्यांवरील अतिक्रमणाबाबत सातत्याने तक्रारी केल्या जात आहेत. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील जतन आणि दुरुस्तीचं काम पूर्ण झालं आहे. मात्र, दुसऱ्या टप्प्यातील नवीन इमारतीचं बांधकाम आणि जुन्या गाळेधारकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे क्रॉफर्ड मार्केटच्या पुनर्विकासाचं काम लांबणीवर पडले असून, नवीन इमारतीचं बांधकाम नेमकं कधी पूर्ण होणार? याकडे व्यापारी, विक्रेते आणि नागरिकांचे लक्ष लागलं आहे.
काय आहे याचिका? :
यास्मिन हिंगोरा या गाळेधारकांनी वकील सुगंध देशमुख यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांचा छत्रपती शिवाजी महाराज मार्केटमध्ये गाळा होता. हे मार्केट मोडकळीस आल्याने त्याची इमारत पाडण्यात आली. त्यानंतर महापालिकेने हिंगोरा यांना कांजूरमार्ग येथे पर्यायी जागा दिली. मात्र, दक्षिण मुंबईतच जवळपास पर्यायी जागा मिळावी, अशी मागणी त्यांनी याचिकेतून केली आहे.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी हिंगोरा यांच्या वतीने महात्मा फुले मंडईच्या नवीन इमारतीत गाळा देण्याची विनंती करण्यात आली. यावर उत्तर सादर करण्यासाठी महापालिकेनं न्यायालयाकडे वेळ मागितला.
न्यायालयानं महापालिकेला महात्मा फुले मंडईच्या नवीन इमारतीचं बांधकाम नेमकं कधी पूर्ण होणार आणि हिंगोरा यांना गाळा कधी उपलब्ध करून दिला जाणार, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर या याचिकेवरील सुनावणी 7 डिसेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली.
महापालिकेचा दावा काय? :
महापालिकेच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आलं की, हिंगोरा यांना कांजूरमार्ग येथे पर्यायी जागा देण्यात आली होती. मात्र, त्यांनी जे.जे. उड्डाणपुलाखालील जागेची मागणी केली होती. कांजूरमार्ग येथील जागेचा वापर हिंगोरा यांनी केला नसल्याने ती जागा महिला आर्थिक विकास महामंडळाला देण्यात आली.
आता हिंगोरा यांना महात्मा फुले मंडईच्या नवीन इमारतीत जागा देण्याचे नियोजन आहे. मात्र, इमारतीचं बांधकाम अद्याप सुरू असल्यानं तूर्तास त्यांना नऊ जागांचे पर्याय देण्यात आल्याची माहिती महापालिकेच्या वतीने न्यायालयात देण्यात आली.