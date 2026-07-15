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मुलीच्या जैविक वडिलांचं नाव जन्मदाखल्यात नोंदविण्याचे उच्च न्यायालयाकडून मुंबई महापालिकेला निर्देश

सुधारित जन्मदाखला महिलेला 30 दिवसांच्या आत जारी करण्याचे आदेश आपल्या या निकालातून महापालिकेला दिले आहेत.

High Court
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 15, 2026 at 1:48 PM IST

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मुंबई : मुलाच्या किंवा मुलीच्या जन्मदाखल्यातील माहिती चुकीची असल्याचं विश्वासार्ह पुराव्यांद्वारे सिद्ध झाल्यास ती दुरुस्त करण्याचा अधिकार जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियमांतर्गत दिलेला आहे, असं स्पष्ट करत मंगळवारी (15 जुलै) मुंबई उच्च न्यायालयानं एका अल्पवयीन मुलीच्या जन्मदाखल्यातील सध्याच्या वडिलांचं नाव बदलून तिच्या जैविक वडिलांचं नाव नोंदविण्याचे आदेश मुंबई महापालिकेला दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण? : या प्रकरणातील याचिकाकर्त्या महिलेचं 2006 मध्ये पहिलं लग्न झालं होतं. पुढं पती-पत्नीमध्ये मतभेद झाल्यानंतर ते वेगळे राहू लागले. वेगळे राहत असताना महिलेचे दुसऱ्या एका व्यक्तीसोबत संबंध निर्माण झाले. त्यातूनच 2009 मध्ये तिनं एका मुलीला जन्म दिला. मात्र, त्यावेळी तिचं पहिलं लग्न कायदेशीररीत्या कायम असल्यानं मुलीच्या जन्मदाखल्यात आईच्या पहिल्या पतीचंच नाव वडील म्हणून नोंदवण्यात आलं. मात्र पहिल्या पतीसोबत घटस्फोट घेतल्यानंतर महिलेनं आपल्या मुलीच्या जैविक वडिलांशी दुसरं लग्न केलं. त्यानंतर दोघांनी संयुक्तपणे मुंबई महापालिकेकडे जन्मदाखल्यातील वडिलांचं नाव दुरुस्त करण्याची मागणी केली होती. मात्र महापालिकेनं वडिलांचं नाव बदलून देण्यास नकार देत तसं करणं नियमात बसत नसल्याचं कारण दिलं.

वडिलांचं नाव बदलण्यास नकार दिल्यानं आईची उच्च न्यायालयात धाव : मुलीच्या जन्मदाखल्यातून पहिल्या पतीचं नाव काढून टाकत मुलीच्या जैविक वडिलांचं नाव नोंदविण्याचे निर्देश मुंबई महापालिकेला द्यावेत, तसंच मुलीच्या जन्माशी संबंधित नोंदी गोपनीय ठेवाव्यात, अशी मागणी करत ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत मुलीच्या आईनं उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी घेण्यात आली. याचिकेसोबत सादर करण्यात आलेल्या डीएनए पितृत्व चाचणीचा अहवाल न्यायालयापुढे सादर करण्यात आला. ज्यात महिलेचे दुसरे पती हे मुलीचे जैविक वडील असल्याची 99.99 टक्के शक्यता नोंदविण्यात आली होती. याशिवाय मुलीच्या आईनंही शपथपत्राद्वारे पहिला पती मुलीचा जैविक पिता नसल्याचं स्पष्ट करत दुसरा पती हाच मुलीचा खरा बाप असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. ज्याला महिलेच्या दुसऱ्या पतीनंही सहमती देत आपणच या मुलीचे जैविक पिता असल्याचं मान्य केलं होतं.

उच्च न्यायालयाचा निकाल काय? : या सर्व बाबी विचारत घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, 1969 मधील कलम 15 चा संदर्भ देत, पुरेसा आणि विश्वासार्ह पुरावा उपलब्ध असल्यास जन्मदाखल्यातील चुकीची नोंद दुरुस्त करता येते. हा नियम ग्राह्य धरत या महिलेची याचिका मंजूर करून मुलीच्या जन्मदाखल्यातून वडिलांच नाव वगळून तिच्या जैविक वडिलांचं नाव नोंदविण्याचे आदेश मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. तसंच सुधारित जन्मदाखला महिलेला 30 दिवसांच्या आत जारी करण्याचे आदेश आपल्या या निकालातून महापालिकेला दिले आहेत.

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