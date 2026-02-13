ETV Bharat / state

शाळेनं तक्रार केलेलं अतिक्रमण कसं हटवणार ते 10 दिवसांत सांगा, हायकोर्टाचे थेट पालिका आयुक्तांना आदेश

झोपड्यांच्या अतिक्रमणाजवळ कायमस्वरूपी ठेवलेलं फिरतं शौचालय पुढील 48 तासांत हटवा, असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले. वाचा, सविस्तर

Bombay high court
संग्रहित-मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 13, 2026 at 10:16 PM IST

मुंबई : मुंबईच्या फुटपाथवर संसार मांडून वसलेल्या झोपड्या हटवण्याची हिंमत आणि इच्छा मुंबई महापालिकेत नाही, असे खडेबोल हायकोर्टानं शुक्रवारी मुंबई महपालिकेला सुनावलेत. पवईतील एका शाळेनं दाखल केलेल्या याचिकेची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं थेट महापालिका आयुक्तांना संबधित अतिक्रमण हटवण्याबाबतच्या कारवाईचा आराखडा सादर करण्याचे आदेश जारी केलेत.

हायकोर्टाचे निर्देश काय - पवईतील ब्युमॉंट स्कूलनं याचिकेतून तक्रार करण्यात आलेलं अतिक्रमण हे खासगी जागेत आहे. या झोपड्या उभ्या असलेल्या रस्ता खागी बिल्डरच्या मालकीचा असल्यानं आम्ही हे अतिक्रमण हटवू शकत नाही, असं महापालिकेनं प्रतिज्ञापत्रात हायकोर्टात स्पष्ट केलं. तसेय यापलीकडे काहीही बोलण्यास मनाई करण्यात आल्याचं महापालिकेच्या वकील धृती कपाडिया यांनी हायकोर्टात सांगितलं. महापालिकेच्या या भूमिकेची नोंद घेत न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांनी थेट आपले आदेश देण्यास सरूवात केली. अतिक्रमणाच्याबातीत असं अर्थहीन कारण देऊन महापालिका आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. या झोपड्यांचं अतिक्रमण कसं हटवलं जाईल, याची माहिती आता थेट मुंबई महापालिका आयुक्तांनीच 10 दिवसांत सादर करावी. तसेच इथं कायमस्वरूपी ठेवलेलं फिरतं शौचालय पुढील 48 तासांत हटवा, असे स्पष्ट आदेश देत हायकोर्टानं ही सुनावणी तूर्तास तहकूब केली.



काय आहे याचिका - पवईतील ब्युमॉंट स्कूलनं यासंर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. येथील पोद्दार मार्ग ते जेव्हीएलआरपर्यंतचा रस्ता व पदपथावर झोपड्यांचं अतिक्रमण दिवसेंदिवस वाढत चाललंय. त्यामुळे येथील रस्त्यावर प्रचंड वाहतूककोंडी होत आहे. त्याचा विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिकांना याचा नाहक त्रास होतोय. शाळेकडून पालिकेकडे याची रितसर तक्रार करण्यात आलीय. मात्र, महापालिका प्रशासन काहीच करत नाही. त्यामुळे याप्रकरणी आता हायकोर्टानं या झोपड्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आलीय. याचिकाकर्त्यांनी इथल्या सद्यपरिस्थितीची माहिती देणारे फोटोच कोर्टात सादर केलेत. त्या ठिकाणी महापालिकेचं फिरतं शौचालय कायमस्वरूपी ठेवत तिथं नियमित टँकर पुरवले जात असल्याची माहिती देण्यात आली. तसेच इथले लोक कशा पद्धतीनं सण-उत्सव साजरे करतायत, याचेही पुरावे मांडण्यात आले. पवईतील हिरानंदानी परिसरातील या रस्त्यावरुन एकेवळी चार गाड्या जाऊ शकत होत्या. मात्र, आता तिथं केवळ एकच लेन वाहतुकीसाठी उपलब्ध आहे, हे कोर्टाला दाखवण्यात आलं. याची गंभीर दखल घेत हायकोर्टानं हे अतिक्रमण हटवण्याबाबत महापालिका आयुक्तांनाच निर्देश जारी केलेत.

हिरानंदानी फाउंडेशनची आहे ब्युमॉंट स्कूल- ब्युमॉंट एचएफएसआय प्री प्रायमरी ही पवई, मुंबई येथील एक प्रीस्कूल आहे. ही हिरानंदानी फाउंडेशन स्कूल इंटरनॅशनलच्या (एचएफएसआय) अंतर्गत कार्यरत आहे. येथील शाळेत टॉडलर प्रोग्रामपासून सिनियर केजीपर्यंत (यूकेजी) बालवाडीपर्यंत शिक्षण दिले जाते. हिरानंदानी फाउंडेशनकडून मुंबई आणि आसपासच्या महानगरात प्रामुख्यानं पवई आणि ठाणे येथे शैक्षणिक संस्था चालविण्यात येतात.

