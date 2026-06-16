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खड्ड्यांच्या परिस्थितीवर अहवाल सादर करा, मुंबई हायकोर्टाचे मुंबईसह ठाणे पालिकेला निर्दश, घोडबंदरवासीयांच्या मुद्द्यावरुन फटकारले

सोमवारपर्यंत मुंबईसह ठाणे मनपाला रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या परिस्थितीवर आपला अहवाल सादर करण्याचे कोर्टाकडून निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.

Bombay High Court directs BMC and TMC
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 16, 2026 at 8:14 AM IST

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मुंबई : घोडबंदर रोडवरील सध्याची दुरवस्था आणि ट्राफिकच्या गंभीर समस्येची जबाबदारी खुशालपणे अन्य प्राधिकरणावर टाकणाऱ्या ठाणे महापालिकेला मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी चांगलंच फैलावर घेतलं. नागरिकांना होणाऱया असुविधेवरून स्थानिक रहिवाशांना रस्त्यावर उतरायला भाग पाडू नका. त्यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष न करता त्यावर कायमचा तोडगा काढा, या शब्दात हायकोर्टानं ठाणे महापालिकेची कानउघडणी केली. इतकंच नव्हे तर हायकोर्टानं मान्सूनपूर्व तयारीचा भाग म्हणून रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत जाब विचारत आठवड्याभरात मुंबई आणि ठाणे महापालिकेला सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.

काय आहे याचिका? - मुंबई उच्च न्यायालयानं 2018 मध्ये दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई व आसपासच्या परिसरातील रस्त्यांवरील खड्डे व उघड्या मॅनहोल्सच्या प्रश्नावर विविध निर्देश दिलेत. मात्र, त्याला अनुसरून रस्त्यांची देखभाल करण्यात पालिका प्रशासन अपयशी ठरल्याचा आरोप करत अ‍ॅड. रुजू ठक्कर यांनी हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल केली होती. पुढे ही याचिका देखील हायकोर्टानं निकाली काढली. मात्र, उघड्या मॅनहोलचा प्रश्न कायम असून, अनेकदा यात पडून नागरिकांचा जीव जातो. अशातच डोंबिवलीतील एका 13 वर्षीय मुलाचा मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू झाल्यानंतर रुजू ठक्कर यांनी याप्रकरणी नव्यानं याचिका दाखल केली.

घोडबंदरचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत - या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. यावर खडड्यांप्रकरणी प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश गेल्याच सुनावणीत मुंबई तसेच ठाणे पालिकेला दिले गेले होते. मात्र, अद्याप ते प्रतिज्ञापत्र दाखल न झाल्याबद्दल हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मुंबई पालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगितलं की, न्यायालयात तपशील लवकरच सादर केला जाईल. त्याबाबत प्रक्रिया सुरू आहे.

प्रशासन जबाबदारी झटकत आहे? - दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी गेल्या वर्षी घोडबंदरवर झालेल्या अपघाताबाबत माहिती देत मुंबई आणि ठाण्याला जोडणाऱ्या या महत्त्वाच्या रस्त्याबाबत स्थानिक रहिवाशांनी आंदोलन केल्याचं कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्यावर हायकोर्टानं स्पष्ट केलं की, प्रत्येक अपघात हा खड्ड्यांमुळेच होत नाही तर वाहन वेगानं चालवल्यानं अथवा इतर काही कारणांमुळे देखील होऊ शकतो. मात्र याचिकाकर्त्यांनी प्रशासन आपली जबाबदारी झटकत असल्याचं सांगत त्याला विरोध केला. यावर दोन्ही महापालिकांना सोमवारपर्यंत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं ही सुनावणी तूर्तास तहकूब केली.

ठाणे मनपानं अपघातातून अंग काढून घेतलं - घोडबंदर रोड इथं जुलै 2025 मध्ये झालेल्या दुचाकी चालकाच्या अपघाती मृत्यू प्रकरणी ठाणे पालिकेनं आपले हात झटकले आहेत. अपघात हा खड्ड्यामुळे नाही तर ट्रक चालकाच्या चुकीमुळे झाला असून ज्या रस्त्यावर अपघात झाला तो रस्ता आमचा नाहीच तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येत असल्याचा दावा ठाणे पालिकेनं केला.

प्रशासन गांभीर्यानं का पाहत नाही? - ठाण्याला उत्तर मुंबई, वसई-विरार, भिवंडी आणि गुजरातशी जोडणारा घोडबंदर रोड हा व्यापार आणि व्यवसायाच्या दृष्टीनं अतिशय महत्त्वाचा दुवा आहे. मात्र, गायमुख घाटातील अरूंद रस्त्यामुळे इथं गेली अनेक वर्ष ट्रफिकची समस्या कायम असून, ती दिवसेंदिवस भयावह होत चालली आहे. त्यामुळे याकडे प्रशासन गांभीर्यानं का पाहत नाही? असा सवाल हायकोर्टानं यापूर्वीही उपस्थित केला होता. तसेच ठाण्यात वर्षभरात खड्ड्यांमुळे झालेल्या रस्ते अपघातात एकही मृत झालेला नाही, असा पालिकेचा दावा फोल असल्याचा आरोप करत याचिकाकर्त्त्यांनी काही वृत्ततपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, साल 2025 मध्ये ठाण्यात खराब रस्त्यांमुळे झालेल्या अपघातात तब्बल 18 मृत्यू झाल्याची माहिती कोर्टाला दिली होती.

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