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तपोवनात तोडण्यात येणाऱ्या झाडांचं वय किती? याची सविस्तर माहिती सादर करा, हायकोर्टाचे प्रशासनाला निर्देश

धोकादायक अवस्थेत असलेल्या झाडांना तत्काळ तोडण्याची परवानगी मागत नाशिकच्या स्थानिक प्रशासनानं हायकोर्टात धाव घेतली आहे.

bombay high court tapovan tree cutting
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 21, 2026 at 6:54 AM IST

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मुंबई : कुंभमेळ्याच्या आयोजनासाठी नाशिकच्या तपोवनातील हजारो झाडांची कत्तल करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतलाय. त्यात रस्त्याच्या आसपास लावलेली सुमारे 2000 झाडे तोडण्याची परवानगी प्रशासनाच्या वतीनं हायकोर्टाकडे करण्यात आलीय. तेव्हा या झाडांचं नेमकं वय किती?, याबाबत माहिती सादर करण्याचे आदेश देत हायकोर्टानंही झाडे तोडण्याकरता तातडीची परवानगी देण्याची विनंती तूर्तास नाकारलीय.

काय आहे प्रकरण? - आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी देशभरातील साधुसंत नाशिकमध्ये येणार आहेत. त्यांच्या व्यवस्थेसाठी तपोवनात साधुग्राम बनवलं जाणार असून त्यासाठी सुमारे 1800 झाडे तोडली जाणार आहेत. त्याला पर्यावरणवाद्यांनी जोरदार विरोध केलाय. तपोवनात साधुग्राम आणि प्रदर्शनी केंद्र (माईस हब) उभारण्यासाठी प्रस्तावित वृक्षतोड विरोधात तेथील रहिवासी मधुकर जगताप यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि नायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. कुंभमेळ्यासाठी नाशिकमध्ये अंदाजे 12 कोटी भाविक येण्याची शक्यता असून, सध्या 25 ते 30 लाख लोकसंख्या असलेल्या या शहराला त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांची पुनर्रचना करावी लागणार आहे. त्यासाठी विशेष कायदा आणि विशेष प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आल्याचंही प्रशासनाच्या वतीनं यावेळी हायकोर्टाला सांगण्यात आलं.

पडायलाच आलेल्या झाडांना तोडण्याची परवानगी द्या - यावर प्रशासनाच्या वतीनं युक्तिवाद करताना हायकोर्टात माहिती देताना सांगण्यात आलं की, या प्रकरणाशी संबंधित अर्ज राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाखल आहेत. या प्रकरणाचे हस्तांतरण करण्यासाठी नाशिक महापालिकेनंही स्वतंत्र अर्ज दाखल केलेला आहे. दरम्यान, रस्त्याच्या हद्दीत येणाऱ्या तसेच रस्त्यावर पडण्याच्या स्थितीत असलेल्या झाडांच्या वृक्षतोडीवरील स्थगिती न्यायालयानं हटवावी, अशी मागणी वकिलांनी गुरूवारी केली.

सुनावणी 8 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब - त्यावर हायकोर्टानं झाडांच्या वयाबाबत विचारणा केली. यातील बहुतांश झाडं ही 35 वर्षांपेक्षा कमी वयाची तर काही झाडे 35 वर्षांपेक्षा अधिक वयाची असून त्यांची पुन्हा लागवड केली जाईल, अशी ग्वाही हायकोर्टाला देण्यात आली. त्यावर या वृक्षतोडीला परवानगी देण्यापूर्वी दोन्ही बाजूंकडील युक्तिवाद ऐकून घेणं आवश्यक असल्याचं स्पष्ट करत हायकोर्टानं सुनावणी 8 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.

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मुंबई उच्च न्यायालय
नाशिक तपोवन वृक्षतोड
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