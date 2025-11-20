ETV Bharat / state

होर्डिंगला परवानगी कोणत्या निकषांवर दिली जाते, माहिती सादर करा- मुंबई उच्च न्यायालयाचे महापालिकांना आदेश

बॅनर आणि होर्डिंगला परवानगी देताना काय निकष असतात, याबाबतचा अहवाल देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्याायलयानं राज्यातील महापालिका प्रशासनाला दिलेत. जाणून घ्या, काय आहे प्रकरण.

संग्रहित-मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 20, 2025 at 7:58 AM IST

मुंबई : राज्यातील प्रमुख शहरे विद्रुप करणाऱ्या अनधिकृत होर्डिंगच्या मुद्यावरून बुधवारी पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay high court) राज्यातील महापालिका प्रशासनाचे कान उपटलेत. अनधिकृत बॅनरबाजी रोखण्यासाठी काय उपाययोजना करणार आहात?, असा उच्च न्यायालयानं सवाल विचारला. होर्डिंग किंवा बॅनरला परवानगी कोणत्या निकषांवर दिली जाते, याची माहिती सादर करण्याचे न्यायालयानं महापालिक प्रशासनाला निर्देश दिले. या मुद्यावर लवकरच अंतिम निकाल देणार असल्याचे संकेत बुधवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि संदेश पाटील यांच्या खंडपीठानं दिलेत.

अनधिकृत बॅनर आणि होर्डिंगविरोधातील याचिकेत ज्येष्ठ वकील डॉ. उदय वारुंजीकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. अनधिकृत होर्डिंगला आळा घालण्यासाठी लातूर तसेच अंबरनाथ महापालिकेप्रमाणं अन्य महापालिकांनी कृती करायला हवी, असं त्यांनी युक्तीवादात सांगितलं. महापालिका अधिकाऱ्यांना सर्व गोष्टींची माहिती असते. गरज केवळ इच्छाशक्तीची असून त्यांनी मनात आणलं तर काहीवेळात ते शहर बॅनरमुक्त करू शकतात. हे सांगताना त्यांनी काही वर्षांपर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती खानविलकरांनी बीएमसीला दिलेल्या अल्टीमेटमची आठवण करू दिली. एकेदिवशी सकाळच्या सुनावणीत मुख्य न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी बृहन्मुंबई महापालिकेला सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत संपूर्ण मुंबई बेकायदेशीर बॅनरमुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. तेव्हा अवघ्या काही तासांच बृहन्मुंबई महापालिकेनं मुंबईतून जवळपास 5,000 बेकायदेशीर होर्डिंग उतरवले होते.



हायकोर्टाच्या दट्यानंतर ठाणे मनपाला जाग - मागील सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयानं झापल्यानंतर ठाणे महापालिकेनं अखेर आपलं प्रतिज्ञापत्र बुधवारी हायकोर्टात सादर केलं. यात त्यांनी बेकायदेशीर बॅनरबाजीविरोधात केलेल्या कारवाईची हायकोर्टात माहिती दिली. या सुनावणीत राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितलं की, अनधिकृत बॅनरबाजी आटोक्यात आणण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्याबाबतच्या सूचना सर्व पालिका प्रशासनांना दिलेल्या आहेत.

काय आहे प्रकरण?- मुंबई उच्च न्यायालयानं 2017 मध्ये दिलेल्या आदेशांत राज्यातील अनधिकृत पोस्टर्स, होर्डिंग्ज आणि बॅनर्सबाबत काही मार्गदर्शक तत्वे आखून दिली होती. मात्र, त्या आदेशांची अद्याप अंमलबजावणी होत नसल्यानं हायकोर्टानं याबाबत स्वत:हून दाखल केलेल्या सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली. त्यासह इतर याचिकांवर याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. बेकायदा होर्डिंग आणि बॅनरबाजी विरोधात आदेशानुसार काय कारवाई केलीत?, याचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारसह राज्यातील सर्वच महापालिका आणि नगरपालिकांना दिलेत. रस्त्यांच्या बाजूला उभारण्यात आलेल्या आणि परवानगी देण्यात आलेल्या मोठ्या होर्डिंगच्या उंचीबरोबरच त्यांच्या आकाराबाबतही राज्य सरकारनं सर्वंकष धोरण तयार करावं, असेही आदेश कोर्टानं दिलेले आहेत. बेकायदा होर्डिंग संदर्भात राज्य सरकारनं स्वतंत्र समिती नियुक्त करून त्यांनी यासंदर्भातील वेबसाईट अपडेट ठेवावी. जेणेकरून राजकीय पक्षांचा होर्डिंगबाबतचा सर्व डेटा हा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवून त्यावर काय कारवाई करण्यात आली? याचीही माहिती मिळेल, असे निर्देश हायकोर्टानं दिलेत.

  • उल्लेखनीय बाब म्हणजे गेली काही वर्षे राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत. महापालिकांचा कारभार प्रशासक म्हणून आयुक्त सांभाळत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडत असताना विविध शहरांमधील राजकीय पक्षांसह नेते आणि कार्यकर्त्यांकडून लावण्यात आलेल्या बेकायदेशीर बॅनर आणि होर्डिंगचा विषय चर्चेत आला आहे.

