टाटा ट्रस्टला दिलासा देण्यास मुंबई हायकोर्टाचा नकार, सोमवारी होणाऱ्या बैठकीचा मार्ग मोकळा
टाटा ट्रस्टला मुंबई उच्च न्यायालयानं कोणताही तातडीचा दिलासा देण्यास नकार दिलाय.
Published : November 27, 2026 at 10:41 PM IST
मुंबई : टाटा सन्सचे कार्यकारी अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या टाटा ट्रस्टला मुंबई उच्च न्यायालयानं कोणताही तातडीचा दिलासा देण्यास नकार दिलाय. टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाची 30 नोव्हेंबरची बैठक पुढे ढकलण्याची तसेच चंद्रशेखरन यांना अध्यक्ष म्हणून निर्णायक मताचा (कास्टिंग व्होट) अधिकार वापरण्यास मनाई करण्याची ट्रस्टची मागणी न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या एकलपीठानं शुक्रवारी फेटाळून लावली. मात्र या बैठकीत होणारे सर्व निर्णय हे न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन असतील, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय.
कसा झाला दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद? - यासंदर्भातील याचिकेवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. टाटा ट्रस्टच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगितलं की, 17 सप्टेंबरच्या बैठकीत एन. चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्तीला आवश्यक असलेले बहुमत मिळालं नव्हतं. टाटा सन्सच्या घटनेतील कलम 121 नुसार अशा निर्णयासाठी ट्रस्टच्या प्रतिनिधींचं बहुमतानं सकारात्मक मत आवश्यक आहे. ट्रस्टचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांनी पुनर्नियुक्तीला अनुकूल मत दिलेलं नव्हतं. त्यामुळे आवश्यक बहुमत नसताना निर्णायक मताचा वापर करून पुनर्नियुक्तीचा निर्णय घेणं चुकीचं असल्याचा दावा सिंघवी यांनी केला.
टाटा सन्सच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी या युक्तिवादाला विरोध करताना सांगितलं की, रिझर्व्ह बँकेनं टाटा सन्सला 12 डिसेंबरपर्यंत कंपनीच्या अनिवार्य सूचीबद्धतेबाबत निर्णय कळवण्याची मुदत दिलेली आहे. त्यामुळे संचालक मंडळाची बैठक होणं आवश्यक आहे. नोएल टाटा यांच्या भूमिकेमुळे कंपनीचं कामकाज ठप्प होऊ शकत नाही असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
टाटा ट्रस्टला दिलासा देण्यास हायकोर्टाचा नकार - हायकोर्टानं दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत टाटा ट्रस्टला तुर्तास दिलासा देता येणार नाही असं स्पष्ट केलं. तसेच एन. चंद्रशेखरन सध्या दुसऱ्या कार्यकाळातही अध्यक्षपदावर आहेत. त्यामुळे बैठकीला स्थगिती देण्याची किंवा त्यांना मतदानापासून रोखण्याची गरजच काय?, असा सवाल हायकोर्टानं ट्रस्टला विचारत या याचिकेवरील सुनावणी थेट 18 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली. त्यामुळे येत्या सोमवारी 30 नोव्हेंबर रोजी होणारी टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाची बैठक नियोजित वेळापत्रकानुसार पार पडणार आहे. मात्र, या बैठकीत होणारे सर्व निर्णय न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन असतील, असं शुक्रवारी हायकोर्टानं आपल्या अंतरिम आदेशानं नमूद केलंय.
काय आहेत वादाचे मुद्दे? - 17 सप्टेंबर 2026 रोजी झालेल्या टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत चंद्रशेखरन यांना पुढील पाच वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. कंपनीच्या नियमावलीतील कलम 121 नुसार, महत्त्वाच्या निर्णयासाठी टाटा ट्रस्टच्या नामनिर्देशित संचालकांचे बहुमत व संमती आवश्यक आहे. या बैठकीत नोएल टाटा यांनी विरोधात, तर वेणू श्रीनिवासन यांनी बाजूनं मतदान केलं. टाटा सन्समध्ये सुमारे 66 टक्के हिस्सा टाटा ट्रस्टचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांच्याकडे आहे. दोन्ही नामनिर्देशित संचालकांची एकमतानं संमती नसल्यानं हा ठराव अवैध असल्याचा दावा ट्रस्टनं याचिकेतून केलाय. याबाबत सातत्यानं पत्रव्यवहार करूनही समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यानं अखेर ट्रस्टनं रातोरात ठराव मंजूर करत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतलीय.
काय आहे याचिका? - येत्या 30 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या संचालक मंडळाच्या बैठकीपूर्वी तातडीचा अंतरिम दिलासा मागण्यात आला आहे. ही बैठक महत्त्वाचीय कारण टाटा सन्सच्या पब्लिक लिस्टिंग/आयपीओबाबत चर्चा होणं अपेक्षितय. तसेच, SDTT कडून ₹50 कोटी आणि RDTT कडून ₹15 कोटी अशी एकूण ₹65 कोटींची नुकसानभरपाई व त्यावर वार्षिक 18% व्याजाची मागणी करण्यात आली आहे. येत्या सोमवारी होणाऱ्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत, नामनिर्देशित संचालकांमध्ये मतभेद झाल्यास अध्यक्षांना त्यांचा निर्णायक मतदानाचा अधिकार वापरण्यापासून रोखावं, अशी मागणी या याचिकेद्वारे हायकोर्टाकडे केलीय.