ETV Bharat / state

पित्याची मुलासोबत भेट होताना सासूला घराबाहेर काढण्याची मागणी; उच्च न्यायालयानं फेटाळली विभक्त पत्नीची याचिका

मुलाला दहा दिवसांसाठी पतीसोबत राहण्याची परवानगी देताना सासू घरात नको, अशी मागणी करणाऱ्या महिलेच्या याचिकेवर न्यायालयानं निकालात काय म्हटलं आहे, वाचा सविस्तर.

Bombay high court
संग्रहित-मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 28, 2025 at 6:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : मुलगा पतीसोबत असताना सासू घरात नको, अशी मागणी करणाऱ्या विभक्त पत्नीची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयानं अमान्य करत याचिका फेटाळून लावलीय. एका बापाला मुलासोबत राहायचंय म्हणून आईला कसं घराबाहेर काढता येईल? असा सवाल करत हायकोर्टानं पत्नीला कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. तसेच पिता-पुत्राच्या भेटीला हिरवा कंदिल दाखवलाय.



काय आहे प्रकरण - पतीसोबत विभक्त राहणाऱ्या महिलेनं तिच्या मुलाला दहा दिवसांसाठी पतीसोबत राहण्याची परवानगी देण्याची तयारी दर्शविली आहे. पण या दहा दिवसांत सासू घरात नको, अशी मागणी केली. त्यासाठी मुलाच्या आईनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. कुटुंब न्यायालयानं याच अटीवर मुलाला वडिलांकडे सोडण्यास परवानगी दिलीय. तसेच मुलगाही पित्यासोबत राहायला जाण्यास तयार नाही. तरीही कुटुंब न्यायालयानं पिता- पुत्राच्या भेटीला मंजुरी दिलीय, असा दावा पत्नीनं याचिकेतून केला होता.

वृद्ध आईला घराबाहेर ठेवता येणार नाही- महिलेच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन कोर्टात न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. मुलगा पतीसोबत राहत असताना सासू घरात नसावी, अशी मागणी पत्नीनं कुटुंब न्यायालयातही केली होती. कुटुंब न्यायालयानं आपल्या निकालात केवळ याची नोंद करून घेतली. मात्र, कोणत्याही तशी प्रकारची अट घातलेली नाही. तर मुलगा सोबत असताना वृद्ध आईला घराबाहेर ठेवता येणार नाही, अशी विनंती पतीनं हायकोर्टाकडे केली होती. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्यायालयानं मान्य केली.

हायकोर्टाचे काय आहेत निर्देश - मुळात सासूला घराबाहेर ठेवण्याची मागणी करणंच अयोग्य आहे. बापाला मुलगा किंवा आई यातून एकाची निवड करावी, लावणं हे त्याच्यासाठी फार त्रासदायक ठरेल, असं स्पष्ट करत न्यायमूर्ती अमित जानसंडेकर यांनी कोणताही दिलासा न देता पत्नीची याचिका फेटाळून लावली. मुलगा हा सध्या सात वर्षांचा आहे. त्याची पित्यासोबत भेट करु द्यावी की नाही यासाठी मुलाची मुलाखत घेण्याचे आदेश कुटुंब न्यायालया समुपदेशकाला दिले होते. समुपदेशकाच्या अहवालानंतरच कुटुंब न्यायालयानं पिता-पुत्राच्या भेटीला परवानगी दिलीय, असं निरिक्षण न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांनी आपल्या निकालात नमूद केलंय.


हेही वाचा-

TAGGED:

WOMAN APPEAL AGAINST MOTHER IN LAW
BOMBAY HIGH COURT ON FAMILY CASE
न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर
HUSBAND WIFE HIGH COURT CASE
BOMBAY HIGH COURT NEWS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.