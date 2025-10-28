पित्याची मुलासोबत भेट होताना सासूला घराबाहेर काढण्याची मागणी; उच्च न्यायालयानं फेटाळली विभक्त पत्नीची याचिका
मुलाला दहा दिवसांसाठी पतीसोबत राहण्याची परवानगी देताना सासू घरात नको, अशी मागणी करणाऱ्या महिलेच्या याचिकेवर न्यायालयानं निकालात काय म्हटलं आहे, वाचा सविस्तर.
Published : October 28, 2025 at 6:10 PM IST
मुंबई : मुलगा पतीसोबत असताना सासू घरात नको, अशी मागणी करणाऱ्या विभक्त पत्नीची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयानं अमान्य करत याचिका फेटाळून लावलीय. एका बापाला मुलासोबत राहायचंय म्हणून आईला कसं घराबाहेर काढता येईल? असा सवाल करत हायकोर्टानं पत्नीला कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. तसेच पिता-पुत्राच्या भेटीला हिरवा कंदिल दाखवलाय.
काय आहे प्रकरण - पतीसोबत विभक्त राहणाऱ्या महिलेनं तिच्या मुलाला दहा दिवसांसाठी पतीसोबत राहण्याची परवानगी देण्याची तयारी दर्शविली आहे. पण या दहा दिवसांत सासू घरात नको, अशी मागणी केली. त्यासाठी मुलाच्या आईनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. कुटुंब न्यायालयानं याच अटीवर मुलाला वडिलांकडे सोडण्यास परवानगी दिलीय. तसेच मुलगाही पित्यासोबत राहायला जाण्यास तयार नाही. तरीही कुटुंब न्यायालयानं पिता- पुत्राच्या भेटीला मंजुरी दिलीय, असा दावा पत्नीनं याचिकेतून केला होता.
वृद्ध आईला घराबाहेर ठेवता येणार नाही- महिलेच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन कोर्टात न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. मुलगा पतीसोबत राहत असताना सासू घरात नसावी, अशी मागणी पत्नीनं कुटुंब न्यायालयातही केली होती. कुटुंब न्यायालयानं आपल्या निकालात केवळ याची नोंद करून घेतली. मात्र, कोणत्याही तशी प्रकारची अट घातलेली नाही. तर मुलगा सोबत असताना वृद्ध आईला घराबाहेर ठेवता येणार नाही, अशी विनंती पतीनं हायकोर्टाकडे केली होती. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्यायालयानं मान्य केली.
हायकोर्टाचे काय आहेत निर्देश - मुळात सासूला घराबाहेर ठेवण्याची मागणी करणंच अयोग्य आहे. बापाला मुलगा किंवा आई यातून एकाची निवड करावी, लावणं हे त्याच्यासाठी फार त्रासदायक ठरेल, असं स्पष्ट करत न्यायमूर्ती अमित जानसंडेकर यांनी कोणताही दिलासा न देता पत्नीची याचिका फेटाळून लावली. मुलगा हा सध्या सात वर्षांचा आहे. त्याची पित्यासोबत भेट करु द्यावी की नाही यासाठी मुलाची मुलाखत घेण्याचे आदेश कुटुंब न्यायालया समुपदेशकाला दिले होते. समुपदेशकाच्या अहवालानंतरच कुटुंब न्यायालयानं पिता-पुत्राच्या भेटीला परवानगी दिलीय, असं निरिक्षण न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांनी आपल्या निकालात नमूद केलंय.
