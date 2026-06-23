भोसरी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी खडसे कुटुंबीय तपासात सहकार्य करत नाही, राज्य सरकारचा हायकोर्टात दावा
एकनाथ खडसे यांनी ईडीच्या प्रकरणात आरोप निश्चित करण्यासाठी विशेष न्यायालयात सुरू असलेल्या कार्यवाहीला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी हायकोर्टाकडे केलीय. या प्रकरणावर आज सुनावणी झाली.
Published : June 23, 2026 at 3:07 PM IST
मुंबई : भोसरी जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी महाराष्ट्राचे माजी कॅबिनेट मंत्री आणि विद्यमान आमदार एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या कुटुंबियांना दिलेला अंतरिम दिलासा हायकोर्टानं वाढवून दिलाय. मूळ प्रकरणाला दिलेलं आव्हान प्रलंबित असल्यानं त्यावर आधारित ईडीच्या ईसीआयआरमध्ये तूर्तास कारवाई करू नका, अशी खडसेंची याचिकेतील प्रमुख मागणी आहे. तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात झालेल्या सुधारणेचा पूर्वलक्षी परिणामाचा मुद्दा मांडण्यासाठी अद्याप खंडपीठाचं गठनच करण्यात आलेलं नसल्याची माहिती खडसेंच्या वकिलांनी मंगळवारी हायकोर्टात दिली.
खडसे तपासात सहकार्य करत नाहीत, राज्य सरकारची कोर्टात तक्रार - याप्रकरणी पुणे पोलिसांनी दाखल केेलेल्या मूळ गुन्ह्याच्या तपासात खडसे कुटुंबीय सहकार्य करत नसल्याची तक्रार सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी हायकोर्टाकडे केली. याबद्दल न्यायमूर्ती आश्विन भोबे यांनी खडसेंच्या वकिलांकडे विचारणा केली. तसेच असं असेल तर याप्रकरणातील स्थगिती हटवून याचिका गुणवत्तेच्या आधारावर सुनावणीस घेऊ, असा इशारा दिलाय. तूर्तास हायकोर्टानं मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एमपीएमएलए न्यायालयात सुरू असलेल्या आरोपनिश्चितीच्या प्रक्रियेला दिलेली अंतरीम स्थगिती पुढील सुनावणीपर्यंत कायम ठेवलीय.
आरोपनिश्चिती विरोधात खडसेंची हायकोर्टात धाव - महाराष्ट्राचे माजी कॅबिनेट मंत्री एकनाथ खडसे यांनी स्वतःसह पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीष चौधरी यांच्यावर आरोप निश्चित करण्यासाठी विशेष न्यायालयात सुरू असलेल्या कार्यवाहीला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी हायकोर्टाकडे केलीय. 3 डिसेंबर 2025 रोजी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयानं भोसरी येथील जमीन विक्रीशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात नोंदवलेल्या गुन्ह्यात एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दोषमुक्त करण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर विशेष न्यायालयानं 16 जानेवारीच्या सुनावणीत सर्व आरोपींवर आरोप निश्चित करणार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. या निर्णयाला एकनाथ खडसे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलंय.
काय आहे प्रकरण - खडसे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) मालकीच्या जमिनीचा विक्री व्यवहार केला होता. 2016 मध्ये हा कथित गैरव्यवहार घडला होता. गैरव्यवहार उघडकीस आला, तेव्हा खडसे हे भाजपा नेते आणि राज्याचे कॅबिनेट मंत्री होते. एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी 28 एप्रिल 2016 रोजी भोसरी येथील एमआयडीसी येथील सव्र्हे क्र. 52/2 अ ही जमीन अब्बास रसुलभाई उकानी नामक मूळ जमीन मालकाकडून 3.75 कोटी रुपयांना खरेदी केली. नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची रीतसर नोंद केली. अशा प्रकारे एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या आणि त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे खडसे कुटुंबीय सरकारी कागदोपत्री मालक झालेले आहेत.
61 कोटी रुपयांचं नुकसान झाल्याचा दावा- पुणे जिल्ह्यातील भोसरी येथील भूखंड खरेदीमध्ये मोठा गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत गावंडे यांनी केली होती. त्या आधारे बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात एकनाथ खडसे, त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी आणि जावई गिरीष चौधरी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. खडसे यांनी मंत्रीपदाचा गैरवापर करून आर्थिक लाभ मिळवल्याचा ठपका ठेवण्यात आलाय. या प्रकरणात ईडीनं चौकशी सुरू करत 2021 मध्ये ईसीआयआर दाखल केलाय. या व्यवहाराखाली गिरीश यांनी पाच शेल कंपन्यांकडनं आलेला पैसा वापरल्याचं कागदोपत्री निष्पन्न झालेलं आहे. या सर्व व्यवहारात राज्य सरकारचं सुमारे 61 कोटी रुपयांच्या महसुलाचं नुकसान झाल्याचं प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. या प्रकरणात गिरीश चौधरी यांना सक्तवसुली संचलनालयानं (ईडी) चौकशीसाठी बोलावून त्यांना अटक केली होती. एकनाथ खडसे यांचीही याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली होती.
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