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मराठा आरक्षणावर 'यामुळे' मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नव्या पूर्णपीठासमोर नव्यानं होणार सुनावणी

न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या नेतृत्वाखालील पूर्णपीठासमोर येत्या 9 ऑक्टोबरपासून नव्यानं सुनावणीला सुरूवात होणार आहे. दैनंदिन सुनावणी घेण्यास मात्र नकार देण्यात आला आहे.

Full Bench For Maratha Reservation
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 18, 2026 at 9:57 PM IST

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मुंबई : राज्यातील मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग सतत बदलत्या पूर्णपीठामुळे खडतर बनला आहे. आता पुन्हा एकदा नव्यानं पूर्णपिठाची स्थापना करण्यात आली. राज्य सरकारनं देऊ केलेलं आरक्षण कोर्टाच्या कचाट्यात अडकलेलं असतानाच यावरील सुनावणी पूर्ण होण्याच्या टप्प्यावर असताना न्यायमूर्तींची पदोन्नती झाल्यानं आता नव्या न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीनंतर यावर पुन्हा एकदा नव्यानं सुनावणी सुरू होणार आहे. या पूर्णपीठातील न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांची कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदावर नियुक्ती झाल्यानं त्यांच्या जागी या पूर्णपीठात आता न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांची वर्णी लावण्यात आली. आता त्यांच्या नेतृत्वाखालील आधीच्या पूर्णपीठातील न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या पूर्णपीठासमोर येत्या 9 ऑक्टोबरपासून मराठा आरक्षणावर पुन्हा नव्यानं सुनावणीला प्रारंभ होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गठीत केलेल्या या पूर्णपीठाची तिसऱ्यांदा निर्मिती करण्यात आली.

नियमित सुनावणी शक्य नाही : कायदा संमत झाल्यानंतर अडीच वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतर त्याविरोधात दाखल याचिकांवर आता पुन्हा नव्यानं सुनावणीला सुरूवात होत आहे. ​न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक, न्यायमूर्ती निझामुद्दीन जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या पूर्णपीठाची स्थापना करण्यात आल्यानंतर या पूर्णपीठानं शुक्रवारी पुढील सुनावणीची रूपरेषा स्पष्ट केली. त्यानुसार, "न्यायालय सर्वप्रथम याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेतली जाईल. त्यानंतर राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅडव्होकेट जनरल आणि महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे वकील आपली बाजू मांडतील. गरज भासल्यास त्यानंतर याप्रकरणी हस्तक्षेप करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकली जाईल," असं या पूर्णपीठानं जाहीर केलं. यावर आधीच बराच उशीर झालेला असल्यानं यावर नियमित सुनावणी घेण्याची विनंती वकिलांकडून करण्यात आली. मात्र एका खटल्याकरता तीन खंडपीठांचं कामकाज खोळंबून राहील, ज्याचा त्रास सर्वसामान्य नागरिकांनाच होणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची दररोज सुनावणी घेणं शक्य होणार नसल्याचं यावेळी पूर्णपीठानं स्पष्ट केलं.

कसा राहिला पूर्णपीठांचा प्रवास : सुरुवातीला तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांचा समावेश असलेल्या पूर्णपीठासमोर यावर सुनावणी घेण्यात आली. त्यानंतर गेल्या वर्षी एप्रिलपासून सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू करण्यात आली. या प्रकरणात 14 ऑक्टोबर रोजी याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद संपला होता. त्यानंतर राज्य सरकारतर्फे तत्कालीन महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी 19 नोव्हेंबरपासून या याचिकांवर उत्तर देण्यास सुरुवात केली होती. मात्र काही कारणांमुळे 5 डिसेंबर 2025 नंतर या प्रकरणाची सुनावणीच होऊ शकली नाही. त्यानंतर केंद्र सरकारनं तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून बदली करण्यास मंजुरी दिली आणि ही सुनावणी अपूर्णच राहिली. त्यानंतर न्यायमूर्ती घुगे यांच्या नेतृत्वाखालील पूर्ण पीठासमोर वर्षभरात सुमारे 20 सुनावण्या झाल्या. मात्र सुनावणी अंतिम टप्प्यावर आलेली असतानाच न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांना कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती पदी पदोन्नती मिळाली. त्यामुळे आता तिसऱ्यांदा यात बदल करत नव्या पूर्णपीठाची निर्मिती करण्यात आली.

आजवरचा युक्तिवाद : या कायद्यांतर्गत होणारे प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील भरती ही न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील, असं मुंबई उच्च न्यायालयानं आधीच स्पष्ट केलेलं आहे. ​याआधी झालेल्या सुनावण्यांदरम्यान, विरोधक याचिकाकर्त्यांनी राज्यानं 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडल्यामुळे हा कायदा असंवैधानिक असल्याचा दावा केला. तसेच अशी मर्यादा ओलांडण्यासाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक असल्याचं त्यांनी कोर्टाला सांगितलंय. तसेच, निवृत्त न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील मागासवर्ग आयोगानं केलेल्या मोठ्या सर्वेक्षणाचा आधार घेण्याव्यतिरिक्त, साल 2018 मध्ये रद्द करण्यात आलेल्या कायद्यात आणि 2024 च्या कायद्यात कोणताही मूळ फरक नसल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला होता.

राज्य सरकारकडून कायद्याचं जोरदार समर्थन : सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचं पालन करून आणि पूर्वीच्या कायद्यातील त्रुटी दूर करून हा नवीन कायदा करण्यात आला असल्याचं दावा राज्य सरकारनं केलाय. सविस्तर आणि मोठ्या प्रमाणावर केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारेच हा नवीन कायदा तयार करण्याचा आला असून हे आरक्षण लागू करण्याचा सरकारला पूर्ण अधिकार आहे, असा युक्तिवाद राज्य सरकारनं न्यायालयात केलेला आहे.

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TAGGED:

BOMBAY HIGH COURT
MARATHA RESERVATION CASE
मराठा आरक्षणावर सुनावणी
नव्या पूर्णपीठासमोर होणार सुनावणी
FULL BENCH FOR MARATHA RESERVATION

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