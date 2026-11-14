'घराचा ताबा वेळेत देण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही विकासकांचीच'- मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
काळाचौकीतील एका इमारतीचा गेली 22 वर्ष रखडलेला पुनर्विकास अखेर हायकोर्टाच्या निकालानंतर मार्गी लागणार आहे. जाणून घ्या, काय आहे प्रकरण.
Published : November 14, 2026 at 3:59 PM IST
मुंबई : नवीन फ्लॅट असो की इमारतीचा पुनर्विकास, आपल्या घराबाबत मुंबईकरांच्या भावना जोडलेल्या असतात. तेव्हा त्यांना फार काळ ताटकळत ठेवू नका. घराचा ताबा वेळेत देण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही विकासकांचीच आहे, हे ध्यानात ठेवा, असे खडे बोल मुंबई उच्च न्यायालयानं एका निकालादरम्यान सुनावलेत.
हायकोर्टाचं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण - मुंबईकर आपल्या स्वप्नांच्या घराबाबत, मग तो फ्लॅट असो, अपार्टमेंट असो किंवा इतर काहीही असो त्याबाबत ते फार संवेदनशील असतात. त्यात त्यांच्या अनेक आशा आणि आकांक्षा ते बाळगून असतात. मुंबईत घर घेण्यासाठी केवळ कष्टानं कमावलेला पैसाच खर्च केला जात नाही. तर त्यासोबत भावना आणि जिव्हाळाही जोडलेला असतो. तेव्हा लोकांचं हक्काचं घर कायदेशीर लढाईत अडकायलाच नको, असंही मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठानं नुकत्याच दिलेल्या आपल्या एका निकालात नमूद केलंय. नवीन घराचा ताबा घेताना त्यात अडचणीत येऊ नयेत म्हणून खास कायदा करण्यात आलाय. एवढं करुनही मुंबईकरांना हक्काच्या नवीन घरासाठी भटकंती करावी लागत असेल तर हे कुठे तरी थांबायलाच हवं. कारण "जिथे हृदय असतं, तिथेच घर असतं", अशी म्हण आहे, याची आठवणही हायकोर्टानं या निकालातून करुन दिलीय.
काय आहे प्रकरण - दक्षिण मुंबईतील काळाचौकी परिसरातील एका चाळीचा पुनर्विकास 2008 पासून रखडला होता. येथील रहिवाश्यांनी पुनर्विकासासाठी विकासक नेमला होता. मात्र, वेळेत बांधकाम न झाल्यानं रहिवाश्यांनी काही वर्षात आपला विकासक बदलला. याविरोधात आधीच्या विकासकानं हायकोर्टात याचिका दाखल केली. ही याचिका फेटाळताना मुंबई उच्च न्यायालयानं हे निरीक्षण नोंदवलंय. न्यायालयाच्या या निकालानं अखेर 22 वर्षानंतर या इमारतीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झालाय. महत्त्वाचं म्हणजे रखडपट्टी करणाऱ्या विकासकाकडूनच नियोजित पुनर्विकास करुन घ्यावा, अशी रहिवाश्यांना सक्ती करता येणार नाही. पुनर्विकास हा नियोजित वेळेतच पूर्ण व्हायला हवा. यात कसलाही अडथळा येता कामा नये, असंही हायकोर्टानं आपल्या निकालातून स्पष्ट केलंय.
मुंबईत चाळींनी जपली मराठी संस्कृती- रायगड जिल्ह्यातील बाळकृष्ण भिवाजी तानाजी नाखवा पाटील यांनी गिरगावात 13 चाळी बांधल्यानंतर मुंबईत चाळींचा विकास झाला. दक्षिण मुंबईत गिरगाव, मध्य मुंबईतील गिरणगाव, दादर, विलेपार्ले, गोरेगाव या ठिकाणी मराठी माणसांच्या परंपरागत वसाहती आहेत. मुंबईत आजही चाळींच्या आगळावेगळा रचना आणि जीवनशैलीनी एक वेगळा ठसा उमटवला आहे. मुंबईत दिवसागणिक परप्रांतीयांचा लोंढा वाढत असताना स्थानिक मराठी माणसाचे प्रमाण कमी होत आहे. मुंबईचे वैशिष्ट्य व प्रतीक असलेल्या चाळींच्या शैलींचा ऱ्हास सुरू झाला आहे.