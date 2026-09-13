उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी यांनी सहकुटुंब घेतलं साईसमाधीचे दर्शन
शिर्डी संस्थानचा कारभार न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चालू असताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाटी यांनी साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं.
Published : September 13, 2026 at 11:34 AM IST
मुंबई- उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी मुख्य न्यायमूर्ती पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर सहकुटुंब शिर्डी येथे भेट देत साईबाबांच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. यावेळी त्यांनी साईबाबांच्या समाधीवर निळ्या रंगाची चादर अर्पण करून विधिवत पाद्यपूजा केली. तसेच सहकुटुंब 'शिर्डी माझे पंढरपूर' ही साईबाबांची छोटी आरती करत साईचरणी नतमस्तक होऊन प्रार्थना केली.
मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी यांच्या सहकुटुंब शिर्डी भेटीदरम्यान साईबाबा संस्थानकडून आदरपूर्वक स्वागत करण्यात आलं. त्यांनी सहकुटुंब साईबाबांच्या समाधी मंदिरात जाऊन दर्शन घेतलं. यावेळी साईबाबांच्या समाधीवर श्रद्धापूर्वक चादर अर्पण करण्यात आली. त्यानंतर विधिवत पाद्यपूजा करण्यात आली. साईबाबांच्या चरणी माथा टेकवत त्यांनी कुटुंबीयांसह मनोभावे प्रार्थना केली. साईदर्शनानंतर साईबाबा संस्थानच्या वतीनं मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी यांचा साईबाबांची मूर्ती आणि शाल देऊन यथोचित सत्कार करण्यात आला. साईबाबा संस्थानच्या तदर्थ समितीचे अध्यक्ष तथा अहिल्यानगरचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश शिवाजी कचरे यांनी मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी यांचे स्वागत केले. त्यांना शाल आणि साईबाबांची मूर्ती देऊन सन्मान केला.
याप्रसंगी साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्यासह संस्थानचे अधिकारी उपस्थित होते. साईबाबा संस्थानचा कारभार न्यायालयानं नियुक्त केलेल्या समितीमार्फत पाहिला जात असल्यानं मुख्य न्यायमूर्तींच्या शिर्डी भेटीला विशेष महत्त्व प्राप्त झालं. मुख्य न्यायमूर्ती त्रिपाठी यांना साईबाबा संस्थानकडून भाविकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध सेवाभावी योजनांची माहिती देण्यात आली. तसेच संस्थानच्या दर्शन व्यवस्थेबाबत, भाविकांना उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या विविध सुविधा आणि सुरू असलेल्या विविध विकासकामांची संक्षिप्त माहिती देण्यात आली. साईबाबांच्या दर्शनानंतर मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी यांनी संस्थानच्या विविध उपक्रमांची तसेच भाविकांसाठी करण्यात येणाऱ्या व्यवस्थेची माहिती जाणून घेतली.
3 किलो वजनाच्या तीन चांदीच्या थाळ्या अर्पण- दरम्यान, नुकतेच कोलकाता येथील साईभक्त सत्यम खन्ना आणि त्यांच्या पत्नी वंदना खन्ना यांनी शिर्डी साईबाबांच्या चरणी सुमारे 3 किलो वजनाच्या तीन चांदीच्या थाळ्या अर्पण केल्या आहेत. या अर्पण करण्यात आलेल्या चांदीच्या थाळ्यांची एकूण किंमत 6 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचे सांगण्यात येत आहे. आपल्या दिवंगत पालकांच्या आणि पूर्वजांच्या स्मृत्यर्थ खन्ना दाम्पत्यानं हे दान साईबाबा संस्थानला सुपूर्द केले.
थाळ्या अर्पण करण्याचं सांगितलं कारण- आपल्या भावना व्यक्त करताना वंदना खन्ना यांनी सांगितलं की, काही महिन्यांपूर्वी जेव्हा आम्ही शिर्डीत आलो होतो. तेव्हा माझ्या मनात आमचे दिवंगत आई-वडील आणि सासरे यांच्या स्मृत्यर्थ काहीतरी सेवा कार्य किंवा दान करण्याची इच्छा होती. नक्की काय करावे हे समजत नव्हते. मात्र, साईबाबांच्या दुपारच्या आरतीदरम्यान आम्ही अगदी समोर उभे असताना मंदिरातील पुजाऱ्यांनी साईबाबांच्या प्रसादासाठी ठेवलेल्या 3 थाळ्या उघडल्या. ते दृश्य पाहताच साईबाबांनीच मला हा संदेश किंवा संकेत दिला आहे, अशी जाणीव झाली. त्यानंतर आम्ही साईबाबांच्या नैवेद्यासाठी प्रत्येकी 1 किलोच्या 3 चांदीच्या थाळ्या अर्पण करण्याचा निर्णय घेतला. या दाम्पत्यानं अर्पण केलेल्या थाळ्यांचा वापर साईबाबांच्या नित्य नैवेद्य आणि प्रसादासाठी केला जाणार आहे. साईबाबांवरील अथांग श्रद्धा आणि पूर्वजांबद्दलचा आदर व्यक्त करण्यासाठी हे दान दिल्याचं त्यांनी सांगितले. साईबाबा संस्थानचे उपकार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे यांनी खन्ना दाम्पत्याचे आभार मानून सत्कार केला.
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