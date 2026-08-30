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अखेर न्यायालयाची ती परीक्षा रद्द: तांत्रिक अडचणी आल्याची झाली होती तक्रार

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या लिपीक पदाची परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या वतीनं तसं पत्र शनिवारी प्रसिद्ध करून जाहीर केल्याची माहिती परीक्षार्थींनी दिली.

BOMBAY HIGH COURT CANCELLED EXAM
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 30, 2026 at 7:33 AM IST

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छत्रपती संभाजीनगर : मोठा गोंधळ झालेली उच्च न्यायालय लिपीक पदाची परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वतीनं तसं पत्र शनिवारी प्रसिद्ध करून जाहीर केल्याची माहिती परीक्षार्थींनी दिली. 16 ऑगस्ट रोजी परीक्षा देताना परीक्षार्थींना अनेक अडचणी आल्या होत्या. राज्यभर अनेक तक्रारी देण्यात आल्यानंतर परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यावर कॉक्रोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांनी देखील आंदोलनात सहभाग घेत परीक्षा रद्द न झाल्यास संभाजीनगर इथं राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्याचा इशारा दिला. त्यानंतर शनिवारी परीक्षा रद्द करण्यात आली. मिळालेल्या तक्रारीनंतर परीक्षा रद्द केल्याचं पत्र काढण्यात आलं.

Bombay High Court Cancelled Exam
मुंबई उच्च न्यायालयाचं पत्र (ETV Bharat)

16 ऑगस्ट रोजी होती परीक्षा : 16 ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाच्या लिपीक पदाची परीक्षा घेण्यात आली. मात्र त्यात तांत्रिक अडचणी आल्यानं परीक्षार्थींनी ठिय्या करत गोंधळ घातला. पहिल्या टप्प्यातील लेखी परीक्षा 26 एप्रिल रोजी लेखी झाली. मात्र त्याचा निकाल देखील उशिरा लावण्यात आल्याची तक्रार परीक्षार्थींनी केली. 16 ऑगस्ट रोजी परीक्षा घेण्यात येत असताना तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या. उच्च न्यायालय आणि खंडपीठ लिपीक पदाच्या परीक्षेसाठी राज्यात 13000 तर जिल्ह्यात 2900 विद्यार्थी पात्र झाले. एका केंद्रावर अंदाजे 500 विद्यार्थी परीक्षा देणार होते. त्यानुसार शहरातील 5 केंद्रांवर ही परीक्षा घेण्यात येत होती. त्यातही तांत्रिक अडचणी आल्या असल्यानं राज्यभर गोंधळ निर्माण झाला.

Bombay High Court Cancelled Exam
विद्यार्थ्यांची मागणी (ETV Bharat)

योग्य पद्धतीनं परीक्षा न झाल्यानं गोंधळ : परीक्षा देण्यासाठी आलेल्या परीक्षार्थींना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. संगणक अद्यावत नसणं, की बोर्ड योग्य रित्या नसणं, चुकीच्या पद्धतीनं उत्तर नोंदवलं जात होते, अशा अनेक तक्रारी विद्यार्थ्यांनी केल्या. इतकंच नाही तर बहुतांश परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण झाल्यानं परीक्षा प्रक्रियेवर संशय व्यक्त करण्यात आला. काही परीक्षकेंद्रावर न्यायाधीशांनी भेट देऊन परिस्थिती बाबत निर्देश नोंदवले. सदरील तांत्रिक अडचण आणि मिळालेल्या तक्रारी वरून सदरील परीक्षा रद्द करण्यात आल्याचं पत्र उच्च न्यायालयानं प्रसिद्ध केल्याची माहिती परीक्षार्थी अक्षय पाटील यांनी दिली.

Bombay High Court Cancelled Exam
परीक्षार्थी अक्षय पाटील (ETV Bharat)

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TAGGED:

CANCELLED TYPING TEST EXAM
BOMBAY HIGH COURT
BOMBAY HIGH COURT CANCELLED EXAM

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