मुख्यमंत्री इतके हतबल झालेत की, ते मंत्र्यांच्या गुन्हेगार मुलांबाबत काहीच भूमिका घेत नाहीत? - हायकोर्ट
नगरपरिषदेच्या निवडणुकीदरम्यान महाडमध्ये झालेला राडा मंत्री भरत गोगावले यांच्यासह राज्य सरकारच्या चांगलाच अंगाशी येण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
Published : January 22, 2026 at 4:27 PM IST
मुंबई : राज्यातील महायुती सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री भगत गोगावले यांच्या मुलाच्या अटकपूर्व जामीनाच्या मुद्द्यावरून मुंबई हायकोर्टानं राज्य सरकारला चांगलीच चपराक लावलीय. राज्याचे मुख्यमंत्री इतके हतबल आहेत की, ते एका मंत्र्याच्याविरोधात काहीच बोलत नाहीत. मंत्र्यांची मुलं गुन्हा करून मोकाट फिरतात, ते मंत्र्यांच्या संपर्कात राहतात. मात्र पोलिसांना सापडत नाहीत? आणि तरीही मंत्री खुशाल मंत्रिमंडळात बसतात?, या राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था आहे की नाही? असे थेट सवाल हायकोर्टात करत "दबाव तुमच्यावर असेल, माझ्यावर नाही. मी माझे आदेश जारी करणार," अशा शब्दांत न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी राज्य सरकारला फटकारलं. तसंच आज सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत आरोपी पोलिसांना शरण येणार की नाही? हे सांगा अथवा आम्ही आदेश जारी करणार, असा थेट इशारा हायकोर्टानं महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांना दिलाय.
शिवसेना आमदार आणि कॅबिनेट मंत्री भरत गोगावले पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात : नगरपरिषदेच्या निवडणुकीदरम्यान महाडमध्ये झालेला राडा मंत्री भरत गोगावले यांच्यासह राज्य सरकारच्या चांगलाच अंगाशी येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. काही दिवसांपूर्वी रायगडमधील महाड परिसरात दोन राजकीय गटांमध्ये झालेल्या हाणामारीच्या प्रकरणात फरार झालेल्या विकास गोगावले आणि महेश गोगावले या दोघांना अटक करण्यात टाळाटाळ का करताय?, असा सवाल करत हायकोर्टानं राज्य सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढलीय.
मंत्र्यांची मुलं म्हणून गुन्हेगारांना पाठीशी घालणार का? : याप्रकरणी राज्याचे कॅबिनेट मंत्री भरत गोगावले यांचा मुलगा विकास आणि पुतण्या महेश याला पाठीशी का घातलं जातंय? त्यांना अद्याप अटक का केली नाही?, असा सवाल करत न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठानं रायगड पोलिसांना धारेवर धरत धरलं. तसंच याप्रकरणी विकास गोगावले आणि महेश गोगावले यांचा अटकपूर्व जामीन सत्र न्यायालयानं 23 डिसेंबर 2025 रोजी फेटाळला. मात्र तरीही आजपर्यंत पोलीस त्यांना अटक करू शकलेले नाहीत, हे आश्चर्यकारक आणि गंभीर असल्याचं निरीक्षण यावेळी हायकोर्टानं नोंदवलं. त्यावर राज्य सरकारच्यावतीनं महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी सांगितलं की, पोलीस आरोपींचा शोध घेत आहेत. यावर पोलीस रेकॉर्डनुसार महेश गोगावले फरार आहे. मात्र, त्याच महेश गोगावलेनं 14 जानेवारी 2026 रोजी नवी मुंबईतील एका नोटरीसमोर हजर राहून या प्रतिज्ञापत्रावर स्वाक्षरी कशी केली?, जर आरोपी नोटरीसमोर हजर होऊ शकतो, तर तो पोलिसांना कसा सापडत नाही? यावरून पोलिसांचा कल आरोपींना वाचवण्याकडे आहे का?, असा सवालही यावेळी हायकोर्टानं उपस्थित केला.
काय आहे प्रकरण? : महाड नगरपरिषदेच्या निवडणुकीदरम्यान शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रस यांच्या गटात काही राजकीय वादावरून मारामारी झाली होती. या प्रकरणात माजी आमदार माणिक जगताप यांचे पुत्र आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते श्रीयांश जगताप यांच्यासह कॅबिनेट मंत्री भरत गोगावले यांचे सुपुत्र विकास आणि पुतण्या महेश व अन्य काही जणांविरोधात महाड पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलाय. याप्रकरणी श्रीयांश जगताप तसंच महेश गोगावले यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी हायकोर्टात अर्ज दाखल केलाय. या अर्जावर न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. सत्ताधारी मंत्र्यांचे पुत्र आणि नातेवाईक महिनाभर फरार असूनही पोलीस त्यांना पकडू शकलेले नाहीत, यावर हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त करत पोलिसांच्या एकंदरीत तपासावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.
