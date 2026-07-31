नीट निकालाबाबत याचिका खंडपीठाने फेटाळल्या, 5 हजारांचा दंड
विद्यार्थ्यांकडून गुणांमध्ये तफावत असल्याची तक्रार एनसीएकडे करण्यात आली होती. मात्र त्याबाबत दाद घेण्यात न आल्याने याचिका दाखल करण्यात आली होती.
Published : July 31, 2026 at 11:48 AM IST
छत्रपती संभाजीनगर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं नव्यानं घेण्यात आलेल्या नीट परीक्षेच्या निकालात तफावत असल्याची तक्रार करणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. 4 विद्यार्थ्यांनी निकालात तफावत असल्याची तक्रार करून याचिका दाखल केली होती. त्यावर मूळ उत्तर पत्रिका आणि गुणपत्रिकेतील गुण सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यावर एनटीएने मूळ उत्तर पत्रिका सादर करत आपली बाजू मांडली. त्यानंतर न्यायालयाने गुरुवारी 30 जुलैला या याचिका फेटाळल्या. तसेच याचिका करणाऱ्या 4 विद्यार्थ्यांकडून प्रत्येकी 5 हजार रुपये वसूल करण्यात यावेत, असे निर्देश न्यायालयाने दिल्याची माहिती ॲडव्होकेट महेंद्र गंडले यांनी दिली. गंडले यांनी विद्यार्थ्यांकडून न्यायालयात बाजू मांडली.
निकालाविरोधात न्यायालयात धाव : नीट पेपरफुटीमुळे देशभर घमासान झालं. अनेक विद्यार्थ्यांनी आयुष्य संपवलं. त्यामुळे युवकांनी रोष व्यक्त करत आंदोलन केलं. आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना पदावरुन पायउतार व्हावं लागलं. दरम्यानच्या काळात पेपर फुटल्याने नव्याने परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आली. परीक्षा झाल्यानंतर निकालाबाबत अनेक विद्यार्थ्यांनी शंका व्यक्त केली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. हे प्रकरण न्या. एन.बी. सूर्यवंशी आणि न्या. आबासाहेब शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीला आलं.
याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांची नावं : ऋचा प्रफुल्ल देशपांडे, सोहम नितीन गवते, अथर्व नरेंद्र जगताप आणि राहुल अरुण नाग या 4 विद्यार्थ्यांच्या या याचिकांमध्ये चुकीची तपासणी झाल्याचा आणि चुकीचा निकाल जाहीर करण्यात आल्याचं म्हटलं होतं. प्राथमिक सुनावणीत खंडपीठाने प्रतिवादींना नोटीस बजावून मूळ उत्तरपत्रिका मागवल्या होत्या, अशी माहिती याचिकाकर्ते वकील गंडले यांनी दिली.
निकाल तपासल्यानंतर याचिका फेटाळल्या : गुरुवारी झालेला सुनावणीत विद्यार्थ्यांच्या मूळ उत्तरपत्रिका न्यायालयात सादर करण्यात आल्या होत्या. न्यायालयाने मूळ उत्तरपत्रिका आणि निकालपत्र याची पडताळणी केली. इतकंच नाही तर याचिकाकर्ते विद्यार्थी, पालक आणि वकिलांना त्या तपासून खात्री करून घेण्याची संधी दिली. त्यानंतर एनटीएने जाहीर केलेले गुण आणि निकाल मूळ उत्तरपत्रिकांप्रमाणे असल्याचं स्पष्ट झालं. त्यानंतर जाहीर केलेला निकाला योग्य असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट करत सदरील याचिका फेटाळून लावल्या.
याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांना दंड : मात्र चुकीच्या आणि अपुऱ्या माहितीच्या आधारे याचिका केल्यानं सर्व याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी 5 हजारांचं दंड खंडपीठाकडून ठोठावण्यात आला. त्यावर 2 याचिकाकर्त्यांनी विनंती करून याचिका मागे घेतल्या. एनटीए आणि केंद्र शासनाकडून डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल अॅडव्होकेट अजय तल्हार आणि अॅडव्होकेट रोहित सर्वज्ञ यांनी काम पाहिलं. तर याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांकडून अॅडव्होकेट सुदर्शन साळुंके आणि अॅडव्होकेट महेंद्र गंडले यांच्यासह अन्य वकिलांनी यांनी बाजू मांडली.
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