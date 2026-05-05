'गरज पडल्यास तपास यंत्रणांसमोर हजर राहून पूर्ण सहकार्य करू', संग्राम पाटील यांची न्यायालयात हमी

संग्राम पाटील यांना ब्रिटनला परत जाण्यासाठी उच्च न्यायालयानं दिलासा दिला आहे. निकालानंतर त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

संग्रहित-मुंबई उच्च न्यायालय
Published : May 5, 2026 at 8:40 PM IST

मुंबई : भारतीय वंशाचे ब्रिटिश नागरिक डॉ. संग्राम पाटील यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांच्या विरोधात बजावण्यात आलेल्या लूक आउट सर्क्युलरमध्ये (LOC) बदल करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे त्यांचा ब्रिटनला परतण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

लूक आऊट सर्क्युलरमध्ये बदल करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. जेणेकरून संग्राम पाटील यांना सोमवारपर्यंत ब्रिटनला परत जाऊ शकतील. त्यांच्या बाजूनं दाखल करण्यात आलेले प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारकडून मान्य करण्यात आले आहेत. जेव्हा गरज पडेल तेव्हा ते तपास यंत्रणांसमोर हजर राहून पूर्ण सहकार्य करतील. तसेच त्यांनी असेही सांगितले की, त्यांना किमान 15 दिवसांची नोटीस देण्यात यावी. आवश्यक असल्यास ते भारतात परत येतील, अशी संग्राम पाटील यांनी न्यायालयासमोर हमी दिली आहे.

  • भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांविरोधात सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट केल्याच्या आरोपावरून संग्राम पाटील यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याच प्रकरणात त्यांच्यावर लूक आऊट सर्क्युलर बजावण्यात आलं आहे.

एलओसी उठवण्यास सरकारला हरकत नाही- संग्राम पाटील हे 10 जानेवारी रोजी भारतात आले होते. त्यांना 19 जानेवारीला त्यांना ब्रिटनला परतायचे होते. मात्र, लूक आऊट सर्क्युलर बजावण्यात आल्यानं 19 जानेवारी रोजी विमानतळावर त्यांना अडवण्यात आलं. तेव्हापासून ते भारतात अडकून पडले होते. या प्रकरणाच्या सुनावणीत राज्य सरकारनं न्यायालयाला सांगितलं होतं. जर तपास अहवाल ठराविक वेळेत (सुमारे 3 आठवडे) सादर झाला नाही, तर त्यांच्यावर लावलेला एलओसी उठवण्यास सरकारला हरकत नाही.

" कोणत्याही व्यक्तीला अनिश्चित काळासाठी देशाबाहेर जाण्यापासून रोखता येत नाही. तपास वेळेत पूर्ण होणं आवश्यक आहे. आजच्या सुनावणीनंतर संग्राम पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, मी लवकरच लंडनला परतणार आहे. आज मुंबई उच्च न्यायालयानं माझ्यावर असलेली प्रवासबंदी उठवली आहे. या निर्णयामुळे संग्राम पाटील यांचा ब्रिटनला परतण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुढील तपास प्रक्रियेत ते सहकार्य करतील", असे न्यायालयासमोर स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

