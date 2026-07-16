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पीओपी बंदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणखीन किती वेळ हवा?, हायकोर्टाचा सवाल

पीओपी बंदीमुळे गणेश मूर्तिकारांचा मोठा रोजगार जाणार असल्याचा दावा करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यात. त्यावर आज सुनावणी झाली आहे.

Bombay high court
मुंबई उच्च न्यायालय (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 16, 2026 at 9:10 PM IST

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मुंबई : मोठ्या आकाराच्या पीओपी गणेश मूर्तींना समुद्रात विसर्जनाची परवानगी ही कटाक्षानं केवळ गेल्या वर्षीपर्यंतच देण्यात आली होती?, मग पुन्हा कोर्टात दाद मागण्याची गरजच काय?, दिलेल्या आदेशांचं पालन करण्यास आणखीन किती वेळ हवाय?, असा सवाल गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं उपस्थित केला. त्यावर यासंदर्भात जनजागृतीचं काम जोमानं सुरू आहे. परंतु गणेशोस्तवाची व्याप्ती पाहता परिस्थितीत बदल होण्यात थोडा अवधी लागेल अशी विनंती राज्य सरकार आणि पीओपी मूर्तिकार संघटनेकडून कोर्टाकडे करण्यात आली आहे. गेल्यावर्षीचे आदेश यंदाही लागू ठेवण्याबाबत हायकोर्टाकडे विनंती करण्यात आलीय. उद्या, शुक्रवारीदेखील या याचिकेवर सुनावणी सुरू राहील.

गेल्यावर्षीकरता दिलेले आदेश काय होते - गेल्या वर्षी जेव्हा पीओपी बंदीचा मुद्दा ऐन गणेशोत्सवाच्या तोंडावर कोर्टापुढे आला होता, तेव्हा मोठ्या मूर्तींना समुद्रात तर 6 फूटांपर्यंत उंचीच्या गणेश मूर्तींच विसर्जन मात्र कृत्रिम तलावांतच होईल. या अटीवर पीओपी मूर्तींना विसर्जनाची परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयानं दिली होती. या निर्देशांसह राज्य सरकारसह महापालिका प्रशासन आणि राज्यातील तमाम गणेशभक्तांना मोठा दिलासा दिला होता. हे आदेश पुढील वर्षी म्हणजे यंदाच्या (2026) च्या माघी गणपतींच्या विसर्जनापर्यंत कायम राहतील असं आपल्या निर्देशांत मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं. हेच आदेश यंदाच्या वर्षीही कायम राहावेत, अशी विनंती गुरवारी हायकोर्टाकडे करण्यात आलीय.



पीओपी बंदी लागू करण्याकरता आणखीन किती वेळ हवा? - 2025 मध्ये हायकोर्टानं दिलेल्या आदेशांची यंदाही पूर्तता होताना दिसत नाही. यासाठी ठाण्यातील पर्यावरणवादी रोहित जोशी आणि शाडू मातीच्या मूर्तिकार संघटनेनं हायकोर्टात धाव घेतलीय. यात राज्य सरकारसह सीपीसीबी, एमपीसीबी आणि इतरांनाही प्रतिवादी करण्यात आलंय. पीओपी बंदीमुळे गणेश मूर्तिकारांचा मोठा रोजगार जाणार असल्याचा दावा करत ठाण्यातील श्रीगणेश मूर्तिकार कामगार संघटनेनंही इतरांसह मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यात. या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी सुरू आहे. गुरूवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारला पीओपी बंदीबाबत स्पष्ट निर्देश दिलेले असताना त्याची अंमलबजावणी करण्याकरता आणखीन किती वेळ हवाय?, असा थेट सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला. 2020 मध्ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्तींवर बंदी घातली होती. मात्र, विविध कारणांमुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी आजवर करण्यात आलेली नाही. पुढे 2022 मध्ये यासंदर्भातील विरोध करणाऱ्या याचिका फेटाळून लावण्यात आल्यात. तरीही अंमलबजावणी होत नाही. मग आणखीन किती वेळ तुम्हाला हवाय?, असा सवाल यावेळी न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांनी गुरूवारी उपस्थित केला.

राज्य सरकारची भूमिका - राज्य सरकार याबाबत दिलेल्या सर्व निर्देशांचं काटेकोरपणे पालन करत असल्याची माहिती पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाचे सह सचिव रमेश मनाले यांनी हमीपत्रावर राज्य सरकारच्यावतीनं हायकोर्टात सादर केलीय. यासंदर्भात बनलेली जाणकारांची समिती मूर्तींकरता वापरण्यात आलेल्या पीओपीचा पुन्हा वापर करता येईल का?, याबाबत विचार करतेय. त्यामुळे याबाबत काहीतरी तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा आहे. मोठ्या गणेशमूर्तींबाबत सध्यातरी नैसर्गिक स्त्रोतात विसर्जन करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलंय. विसर्जनानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी राज्यभरातील स्थानिक प्रशासनाला त्या नैसर्गित स्त्रोतातून पीओपीचा सारा मलबा गोळा करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आल्याची माहिती हायकोर्टाला देण्यात आली. त्याचबरोबर पीओपी बंदीबाबत सुरू केलेल्या व्यापक जनजागृतीची माहितीही सादर करण्यात आलीय. मात्र, मुंबईसह राज्यातील गल्लीबोळात साजरा होणारा हा उत्सव केवळ आपल्या देशातच नाही तर परदेशातही साजरा केला जातो. तसेच परदेशातून खास गणेशत्सवासाठी इथं येणाऱ्यांची संख्याही फार मोठी आहे. त्यामुळे याबाबत जनजागृती होण्यास थोडा वेळ लागतोय. तेव्हा गेल्यावर्षीचे आदेश यंदाही कायम ठेवण्याकरता राज्य सरकारच्यावतीनं हायकोर्टाकडे विनंती करण्यात आलीय.

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BAN ON POP
GANESH FESTIVAL 2026
श्रीगणेश मूर्तिकार कामगार संघटना
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