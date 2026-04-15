युट्यूबर डॉ. संग्राम पाटील यांच्या इंग्लंडला परतण्याच्या आशा वाढल्या, 5 मे पुढील सुनावणीत उच्च न्यायालय निर्देश जारी करणार
एखाद्याला किती दिवस तपासाच्या नावाखाली डांबून ठेवणार? राज्य सरकारला उच्च न्यायालयानं प्रश्न विचारलाय. डॉ. संग्राम पाटील यांना सहकार्याचं हमीपत्र सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचा निर्देश दिलेत.
Published : April 15, 2026 at 7:10 PM IST
मुंबई - परदेशात गेल्यानंतरही आपण पोलिसांना तपासात सहकार्यच करू, असं वचन देणाऱ्या डॉ. संग्राम पाटील यांना उच्च न्यायालयानं पुढील 10 दिवसांत तसं हमीपत्र न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. एखाद्याच्या उपजिविकेवर गदा आणून त्याला तपासाच्या नावाखाली इथं डांबून ठेवणं अयोग्य असल्याचं मत बुधवारी उच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं.
राज्य सरकारची भूमिका : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाविरोधी टीका टिप्पणी केल्याबद्दल दाखल गुन्ह्यातील लुकआऊट सर्क्युलर नोटीसमुळं आपल्याला परदेशात जाता येत नाही. आयुष्य एकदम ठप्प झाल्यासारखं आहे, अशी व्यथा डॉ. पाटील यांच्यावतीनं न्यायालयापुढं मांडण्यात आली. त्याची दखल घेत बुधवारी न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांनी राज्य सरकारकडं याची विचारणा केली. त्यावर उत्तर देताना महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी उच्च न्यायालयाला सांगितलं की, डॉ. पाटील यांना आणखी किमान तीन महिने भारतात थांबावं लागेल. या कालावधीत तपास पूर्ण होईल त्यानंतर ते देशाबाहेर जाऊ शकतात. डॉ. पाटील हे एक ब्रिटिश नागरिक आहेत. ते परदेशात गेले तर परत येतीलच याची शाश्वती नाही. आमचा तपास अद्यापही सुरू असून त्यांच्या सोशल मीडिया खात्यांची माहिती गोळा करण्याचं काम सुरू आहे. तसंच तपास पूर्ण झाल्यानंतरही त्यांनी आपलं हमीपत्र न्यायालयात सादर करावं की, भविष्यात त्यांना जेव्हा-जेव्हा चौकशीसाठी बोलवलं जाईल तेव्हा ते इथं तपासअधिकाऱ्यांपुढं हजर होतील.
उच्च न्यायालयाचे निर्देश काय? : याप्रकरणावर नाराजी व्यक्त उच्च न्यायालयानं डॉ. पाटील यांच्या याचिकेवर राज्य सरकारची भूमिका योग्य नसल्याचं मत व्यक्त केलं. अशा पद्धतीनं एखाद्याच्या नोकरीवर गदा आणनं योग्य नाही, आणि जेव्हा ते त्याच्या उपजिविकेचं एकमेव साधन आहे. इतक्या दिवसांत तुमच्या तपासात काहीही प्रगती नाही. त्यामुळं याचिकाकर्त्यांना आणखीन कितीकाळ भारतात डांबून ठेवणार? असा सवाल करत उच्च न्यायालयानं डॉ. संग्राम पाटील यांनी पुढील 10 दिवसांत तपासात पूर्ण सहकार्य करू, असं हमीपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. तसंच चौकशीला बोलवण्यापूर्वी पोलीस प्रशासनानं त्यांना किमान 15 दिवसांची नोटीस द्यावी, असे निर्देश जारी करत उच्च न्यायालयानं या प्रकरणाची सुनावणी 5 मेपर्यंत तहकूब केली.
आयुष्य थांबल्यासारखं झालंय, युट्यूबर डॉ. संग्राम पाटील पुरते व्यथित : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह भाजपा नेत्यांबद्दल सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह पोस्ट टाकणाऱ्या ब्रिटनस्थित भारतीय डॉक्टर आणि युट्यूबर डॉ. संग्राम पाटील यांच्याविरोधात फौजदारी खटला दाखल करण्यात आलाय. तसंच त्यांच्याविरोधात याप्रकरणी लुकआउट नोटीसही बजावण्यात आलीय. याविरोधात डॉ. संग्राम पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील राजीव शकधेर यांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगितलं की, डॉ. संग्राम पाटील इथं अडकून पडल्यानं तिथं अनेक रुग्णांना त्याचा त्रास होतोय. वैद्यकीय क्षेत्रातील आपल्या कर्तव्याला ते मुकत आहेत. इथं अडकून पडल्यानं एकप्रकारे त्यांचं आयुष्यच थांबल्यासारखं झालंय. डॉ. पाटील यांनी आजवर तपासांत पूर्ण सहकार्य केलं असून 21 जानेवारीनंतर त्यांना चौकशीसाठी एकदाही बोलावण्यात आलेलं नाही. 18 डिसेंबरच्या एफआयआरमध्ये भारतीय न्याय संहितेतील कलम 353(2) इथं लागूच होत नाही. इतकंच काय तर याप्रकरणी कोठडीतील चौकशीचीही गरज नाही. मूळचे जळगावचे रहिवासी असलेले डॉ. पाटील यांनी न्यायालयाला यापूर्वीच सांगितलंय की, त्यांचे आईवडील आणि मूळ घर भारतातच असून ते परदेशात पळून जाणार नाहीत. चौकशीदरम्यान मोबाईल फोन न दिल्याबाबत त्यांनी सांगितलं की, त्यात आपल्या रुग्णांची गोपनीय माहिती असल्यानं तो तपासाकरता देणं शक्य नव्हतं.
काय आहे प्रकरण : भारतीय वंशाचे ब्रिटिश नागरिक असलेल्या डॉ. संग्राम पाटील यांनी 14 डिसेंबरला 'शहर विकास आघाडी' नावाच्या फेसबुक पेजवर भाजपाविरोधात एक मजकूर पोस्ट केला होता. भाजपा आणि त्यांच्या नेत्यांबद्दल खोटी माहिती पसरवत असल्याचा आरोप करत भाजपा आय.टी. सेलच्या निखिल भामरे यांनी दिलेल्या तक्रारवरून मुंबई पोलिसांनी एन. एम. मार्ग पोलीस ठाण्यात संग्राम पाटील यांच्या विरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 353(2) नुसार गुन्हा दाखल केलाय. दोन समुदायांमध्ये वैर आणि द्वेषाची भावना निर्माण करणारी खोटी माहिती असलेली विधानं करण्याच्या या कलमांतर्गत तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात लुकआउट नोटीसही जारी केलीय. संग्राम पाटील 10 जानेवारीला लंडनमधून भारतात आपल्या कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी आले होते. त्यावेळी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरताच मुंबई पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलं. त्यानंतर त्यांची काही तास चौकशी करून जाऊ देण्यात आलं. त्यानंतर संग्राम पाटील 19 जानेवारीला पुन्हा लंडनला परत जाणार होते. मात्र जातानाही इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी त्यांना विमानतळावरच अडवलं आणि देश सोडण्यापासून थांबवलं. त्यांच्या नावावर लुकआऊट सर्क्युलर (LOC) जारी करण्यात आलं असून त्यांना देशाबाहेर जाण्याची परवानगी मिळू शकत नाही, असं इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी त्यांना सांगितलं.
हेही वाचा :
